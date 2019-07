'Leteći čovjek' završio u moru: Htio je preletjeti La Manche

"Leteći čovjek", francuski izumitelj Franky Zapata, nije uspio preletjeti La Manche svojim "Flyboardom" u četvrtak jer je promašio platformu na brodu s koje se trebao opskrbiti gorivom, objavio je član njegove tehničke ekipe.

Zapata, koji je 'zarobio' pozornost javnosti 14. srpnja leteći iznad Elizejskih poljana u Parizu, pokušao je svoj podvig izvesti na dan kada je prije 110 Louis Bleriot kao prvi pilot preletio La Manche.

Europski i svjetski prvak u jet-skiju, 40-godišnji francuski državljanin Zapata poletio j 07:06 po GMT-u s plaže Sangatte blizu Calaisa i nadao se stići do Dovera za 20 minuta, brzinom do 140 kilometara na sat i na visini između 15 do 20 metara.

"To je golemo razočaranje. Dogovorio se s brodom za opskrbu no vjerojatno je promašio platformu za samo nekoliko centimetara", rekao je član ekipe za BFM televiziju.

Dodao je da Zapata nije ozlijeđen.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

"Prakticirali smo manevar više desetaka puta i na nemirnijem moru, s platformama koje su se više pomicale i to bez ikakvih problema", rekao je tehničar.

"Nije riječ o vjetru, nisu krivi valovi", rekao je. Platforma je bila dva metra iznad palube, svaki pokret borda je pretjeran", objasnio.

Zapata je nestao s vidika gledatelja, vučen helikopterom. Nekoliko minuta poslije njegova je ekipa najavila da nije uspio spustiti se na brod da nadopuni gorivo.

Na francuski nacionalni praznik tijekom vojnog mimohoda u Parizu, Zapata je već ponudio svijetu futuristički spektakl. S puškom u rukama preletio je nekoliko desetina metara iznad tla na vlastitom izumu za koji kaže da je '100 posto razvijen u Francuskoj".

Njegov Flyboard je autonomni leteći stroj pogonjen kerozinom koji je uskladišten u Zapatinu ruksaku, a opremljen je peterima mini turboreaktorima koji mu omogućuju da poleti i razvije brzinu do 190/km na sat stojeći u zraku, s autonomijom desetak minuta.

No za prelet preko kanala koji dijeli Francusku i Englesku, a koejga je najuži dio širok oko 35 kilometara, morao se opskrbljivati na putu.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Početkom srpnja, francuske pomorske vlasti za La Manche i Sjeverno more dale su "negativno mišljenje" o Zapatinu projektu upozorivši da je ta zona "opasna" zbog osobito gustog prometa. No u utorak navečer upozorenje je uklonjeno pošto su vlasti dobile "brojna jamstva" o "sigurnosti" preleta.

Zapata je svoj izum već bio predstavio na Forumu inovacija u obrambenoj industriji u Parizu krajem 2018. godine. Tada je njegov Flyboard bio korišten kao platforma za snajperista koji je bio podrška komandosima u napadu izvedenom s plovila na rijeci Seinei.

Francuske specijalne snage zainteresirane su za tu platformu "za posebne operacije u urbanim područjima".

Prije nego što je izumio svoj "Flyboard Air", Zapata koji je građanin Marseillea, već je "letio" nad vodom na svome akva-Flyboardom.