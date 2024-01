Lexus RX500h na testu: Bolje od ovoga teško mogu napraviti

Na nijednom testiranom automobilu do sada nismo imali ovako dugačak popis opreme (na kraju članka), a vjerujte nam, mogao je biti još mnogo duži, no nema smisla ići u previše detalja jer ovaj auto ima skoro sve što u jednom autu možete zamisliti. Ovo je samo jedan od detalja koji opisuje o kakvom se autu ovdje radi. Lexus RX500h jedan je od najimpresivnijih auta koje smo ikada vozili i uvjerljivo najbolji, najimpresivniji i najskuplji SUV japanske premium marke. Nevjerojatno udoban, fantastično dobro izrađen, tih, brz i nevjerojatno luksuzan. Bolje ne može, barem kada su japanski SUV-ovi u pitanju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Lexus RX500h već svojim vanjskim izgledom da naslutiti da se radi o nečem vrlo ekskluzivnom. I brzom. No kada uđete u unutrašnjost otkrivate njegovu najbolju stranu. Sve je lijepo dizajnirano, izgleda vrlo skladno, materijali su prvoklasni kao i dojam kvalitete izrade. Sve to jednostavno vas spontano tjera da tu i tamo pipnete neku površinu i oduševite se kako je meka ili ugodna na dodir. Luksuza je na pretek, čak su i stražnja sjedala grijana, hlađena i mogu se namještati električno. Prostora također ima u obilju, na stražnjim sjedalima se i po tome osjećate kao u "predsjedničkoj limuzini". Prtljažnik? 461 litra nije neki rezultat za ovako velik auto, ali je dovoljno, pogotovo za tipične kupce.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Prednja sjedala su još jedan detalj koji ostavlja bez riječi, u pozitivnom smislu. Moguće ih je namještati u "bezbroj smjerova" i svatko će ovdje naći idealnu poziciju sjedenja. Izuzetno su udobna, a u vožnji idealno drže tijelo. Osim grijanja i hlađenja opremljena su i funkcijom masaže, za dodatno opuštanje u unutrašnjosti koja i bez toga djeluje nevjerojatno opuštajuće.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što nam baš nije sjelo su ručke za otvaranje vrata u unutrašnjosti. One su elektroničke i vrata se otvaraju pritiskom ručke umjesto povlačenjem. Da to je moderno, luksuzno i tehnološki napredno, no što nedostaje klasičnim ručkama? Zašto "ponovo izmišljati kotač"? Dobro, vrata se mogu otvoriti i manualno, povlačenjem istih ručki, ali to je nezgodno i potrebna su dva povlačenja da bi se vrata otvorila. Ovaj sustav namijenjen je za slučaj nužde, ako elektronika iz nekog razloga zakaže.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Lexusov novi 14-inčni infotainment ogromno je poboljšanje u odnosu na prethodni sustav, veliki zaslon omogućuje laku navigaciju u i sve funkcije je lako pronaći. Za još lakše korištenje tu su odvojene komande za klima uređaj (ugrađene na zaslon) nekoliko korisnih analognih komandi, kao što je "gumb" za glasnoću audio sustava. Audio sustav je savršeni Mark Levinson s 21 zvučnikom i moćnim kvalitetnim zvukom. Jednim od najboljih koje smo ikada čuli u nekom autu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sve u svemu, Lexus RX500h je automobil iz kojeg vam se baš ne da izlaziti. Tako je ugodan za boravak. I za vožnju. Za to je zadužen jedan od najmoćnijih klasičnih hibridnih sustava na svijetu. Sastoji se od 2,4-litrenog turbomotora koji sam razvija 272 KS, no uz pomoć dva elektromotora snaga se penje na impresivnih 371 KS.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Auto je fantastičan u vožnji. Ako vam se juri auto je stalno spreman na brza pretjecanja ubrzanja i impresivno kratke puteve kočenja zahvaljujući velikim kočnicama sa šest klipova. Adaptivni ovjes gotovo ne dopušta naginjanja, auto cestu drži "kao na tračnicama", a upravljanje je izuzetno precizno zahvaljujući odličnom sustavu upravljanja na sve kotače. I pogon je na sve kotače, zahvaljujući stražnjem elektromotoru pa automobil gotovo nikada ne oklijeva s prenošenjem snage na podlogu. I sve to vrijeme u unutrašnjosti je izuzetno tiho, čemu pomaže i funkcija aktivnog poništavanja buke, kakvu poznajemo iz novijih slušalica.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

No snaga nije ono najvažnije u ovom autu. Mnogo impresivnije je kako je automobil iznimno udoban, tih i ugodan za vožnju. Ovjes savršeno filtrira neravnine, a duga putovanja u ovom automobilu su pravi užitak. Bez obzira vozili se autocestom ili drugim vrstama cesta. Pogon radi uglađeno, ugodno i uglavnom neprimjetno, vibracija neke vrste gotovo da i nema. Savršeno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Nekoliko riječi i o potrošnji goriva. I ovaj automobil je dokaz da u Toyoti (Lexusu) "znaju svoje znanje" o hibridima i njihovoj ekonomičnosti. Ovisno o tome kako i gdje smo se vozili prosjeci su varirali no test smo završili s 8,4 l/100 km što je savršeno za ogromni i težak auto sa skoro 400 KS. Uz nježnu gradsku vožnju i vožnju na otvorenoj cesti trošili smo 6.4 l/100 km, a pri agresivnoj vožnji na brdskoj cesti (uzbrdo) potrošnja se popela i na 15 l/100 km. Više od toga teško može. Na autocesti pri brzinama oko 130 km/h potrošnja se drži na oko 8,5 l/100 km.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Lexus RX 500h F Sport je odličan auto. Udoban je, fantastično izrađen, ima prekrasnu, udobnu i luksuznu unutrašnjost i snažan pogon. U vožnji je udoban kao rijetko koji automobil, a uz to je i vrlo potentan poželite li pojuriti. Što bismo još mogli poželjeti? Možda samo klasične kvake. I da nam ga netko pokloni, jer 122 tisuće eura za auto je, realno, iznos o kojem 99 posto ljudi u ovoj državi može samo sanjati. No realno, za ono što nudi, auto čak i nije skup. Pokušajte podjednako opremiti i motorizirati neki podjednako velik Mercedesov ili BMW-ov SUV. Premašit ćete cijenu Lexusa za nekoliko desetaka tisuća eura.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Izuzetno udoban

Luksuzna unutrašnjost

Odličan pogon

Minus:

Nepotrebne elektroničke kvake

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2100 kg

dimenzije: 489 x 192 x 170 cm

obujam motora: 2393 ccm

ukupna snaga sustava: 273 kW/371 KS

0-100 km/h: 5,9 s

najveća brzina: 210 km/h

potrošnja: 8,0 l/100 km

cijena: 122.452 € (testni model) 92.504 € (osnovni Lexus RX, 250 KS)

Važnija oprema Lexus RX 500h F Sport

Aluminijski naplatci 21", LED Matrix svjetla, automatski trozonski klima uređaj, dodirni zaslon 14", navigacija, digitalni instrumenti , head-up zaslon, sedlala presvučena kožom, električno podešavanje prednjih i stražnjih sjedala, grijana i hlađena prednja i stražnja sjedala, sustav za aktivno smanjenje razine buke motora u vozilu, upravljanje na sva 4 kotača, električno pokretana vrata prtljažnika, premium adio sustav Mark Levinson s 21 zvučnikom, sustav kamera s prikazom od 360 stupnjeva, prednji i stražnji parkirni senzori, sustav automatskog parkiranja, bežični punjač mobitela...