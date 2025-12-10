Loša prodaja i kritike prisilili su veliku promjenu za Call of Duty

Nakon katastrofalnog lansiranja i lavine kritika na račun igre Call of Duty: Black Ops 7, izdavač Activision povukao je kočnicu i najavio veliku promjenu u svojoj poslovnoj strategiji. Nakon što smo nekoliko godina u nizu dobivali nastavke iz istog podserijala, kao što je bio slučaj s Modern Warfareom i Black Opsom, tome stiže kraj.

Odluka dolazi kao izravan odgovor na ono što mnogi nazivaju najlošijim startom jedne Call of Duty igre u novijoj povijesti. Igrači su izrazili ogromno nezadovoljstvo, a prodajni rezultati samo su potvrdili da je franšiza u problemima.

Igrači su rekli 'dosta', prodaja se strmoglavila

Iako je Activision s igrom Black Ops 7 ciljao na "duhovnog nasljednika" voljenog Black Opsa 2, zajednica nije bila impresionirana. Igra je na Steamu dočekana s "uglavnom negativnim" ocjenama, dok je na Metacriticu korisnička ocjena potonula na sramotnih 1.6 od 10, što ukazuje na "ogromno nezadovoljstvo". Kritike su bile usmjerene na sve, od prekratke i neinventivne kampanje do problema s performansama i korištenja generativne umjetne inteligencije za izradu sadržaja.

Zamor materijala, koji se gomilao nakon što je Modern Warfare III (2023.) izašao samo godinu dana nakon Modern Warfarea II (2022.), kulminirao je s Black Ops 7 (2025.), koji je uslijedio odmah nakon Black Opsa 6 (2024.). To se odrazilo i na prodaju. U Ujedinjenom Kraljevstvu, fizička prodaja pala je za čak 61% u usporedbi s prošlogodišnjim nastavkom. Analitičari smatraju da je do podbačaja došlo zbog "izgaranja zajednice, upitnih kreativnih odluka i snažne konkurencije".

Activision priznao pogrešku: 'Želimo jedinstveno iskustvo svake godine'

Suočen s pobunom igrača i lošim brojkama, Activision je u službenoj objavi priznao da su potrebne promjene.

"Više nećemo raditi uzastopna izdanja Modern Warfare ili Black Ops igara. Razloga je mnogo, ali glavni je osigurati da svake godine pružimo apsolutno jedinstveno iskustvo", stoji u priopćenju. "Pokretat ćemo inovacije koje su smislene, a ne inkrementalne."

Ovo ne znači kraj godišnjih Call of Duty naslova, već samo kraj prakse izdavanja direktnih nastavaka jedan za drugim. Franšiza će se vjerojatno vratiti rotaciji različitih podserijala ili uvođenju potpuno novih.

Spašavanje ugleda i borba s konkurencijom

Dok se Call of Duty bori s vlastitim problemima, konkurencija ne spava. EA-ov Battlefield 6 prodan je u više od 7 milijuna primjeraka u samo tri dana, dok je iznenađujući hit Arc Raiders premašio 4 milijuna prodanih kopija, dokazavši da na tržištu ima mjesta za svježe ideje.

Kako bi pokušao spasiti što se spasiti da, Activision je pokrenuo trostruki plan. Prvo, najavili su besplatni probni period za Black Ops 7 multiplayer i Zombies modove, zajedno s dvostrukim XP vikendom. Drugo, obećali su "sezonsku podršku bez presedana", tvrdeći da je prva sezona najveća u povijesti serijala. Treći i najvažniji korak je upravo spomenuta dugoročna promjena strategije izdavanja.

Ovaj potez predstavlja rijetko priznanje pogreške diva industrije, iznuđeno glasom zajednice i tržišnim pritiskom. Hoće li to biti dovoljno da se Call of Duty vrati na staze stare slave, pokazat će vrijeme i, naravno, kvaliteta iduće igre u nizu.