Macbook 'za raju': Kakav je Applevov najjeftiniji laptop?

MacBook Neo u suštini je ponavljanje priče o MacBook Airu s M1 čipom. Taj je laptop 2020. godine promijenio pravila igre i postao zadani odabir za gotovo svakoga tko je želio sjajan, svestran i tanak laptop, a mogao je izdvojiti oko 1.000 USD. M1 Air bio je toliko dobar da ste ga mogli kupiti novog sve do prošlog mjeseca. Neo sada zauzima njegovo mjesto kao Appleov najjeftiniji laptop, s početnom cijenom od 700 eura i dovoljno snage za svakodnevne zadatke te cjelodnevno trajanje baterije. Dizajniran je da privuče studente i one koji prvi put kupuju laptop u Appleov svijet. U tome će i uspjeti.

Iako je Air i dalje bolji od Nea u gotovo svakom pogledu, čak i najjeftiniji MacBook Neo dovoljno je dobar da postane prvi izbor za mnoge korisnike Appleovih prijenosnika. Zapravo, ne samo Appleovih; hardver Nea istovremeno posramljuje čitavu klasu cjenovno pristupačnih (pa čak i znatno skupljih) Windows laptopa, kao i gotovo svaki Chromebook. A sve to pokreće čip izvorno namijenjen iPhoneu.

Paket koji postavlja standarde u nižoj klasi

MacBook Neo utjelovljuje filozofiju "jednostavno radi" po nižoj cijeni. Zaslon od 13 inča je živopisan, svijetao i ugodan za gledanje. Čak postiže dovoljnu svjetlinu za ugodno korištenje na otvorenom, osim pod izravnim sunčevim odsjajem. Zvučnici zvuče puno za svoju veličinu, a pojačavanjem glasnoće mogu ispuniti manju sobu glazbom. Iako nisu glasni niti imaju bas kao sustavi s četiri ili šest zvučnika u skupljim MacBookovima i u usporedbi zvuče tanje, za dva bočno usmjerena zvučnika su i više nego dobri te znatno bolji od prosječnih zvučnika u jeftinim ili čak srednjerangiranim Windows laptopima. Treba samo pripaziti da ih ne prigušite kada primate laptop za bočne strane.

Tipkanje na Neu slično je kao i na drugim aktualnim MacBookovima. Hod tipki nije toliko dubok kao na nekim Lenovo i Asus tipkovnicama, ali nije ni previše plitak kao kod MacBookova iz ere "butterfly" prekidača. Šteta je što nema pozadinskog osvjetljenja, ali barem tri od četiri kombinacije boja imaju svijetle, gotovo bijele tipke, što malo pomaže u mraku. Još jedna sasvim solidna komponenta je njegova 1080p web kamera, koja daje oštru i jasnu sliku čak i pri slabom osvjetljenju, ali joj nedostaje viša rezolucija i Center Stage automatsko kadriranje kao kod trenutnih MacBook Air i Pro modela.

Najzanimljiviji hardverski kompromis Nea je njegov mehanički trackpad. Nedostaje mu Appleov Force Touch, ali to je rijetkima važno. Ono što je bitnije jest mehanički trackpad koji registrira klik bilo gdje na površini – od kuta do kuta, baš kao i Appleovi haptički trackpadi. Osjećaj je čak sličan haptičkima, ali s malo glasnijim zvukom klika i manjom površinom. Trackpad na Neu postavlja novi standard za mehaničke trackpade, lako nadmašujući sve osrednje trackpade na tržištu koji imaju krute šarke na vrhu, gdje gornja trećina često uopće ne registrira klik.

Performanse u svakodnevnom radu

Kako navodi The Verge u svojoj detaljnoj analizi, MacBook Neo s lakoćom prolazi kroz lagane zadatke za koje je i dizajniran. A18 Pro čip zapravo nadmašuje Appleov M1 MacBook Air (i većinu Windows laptopa) u testovima jednojezgrenih performansi, što je najvažnija specifikacija za svakodnevnu produktivnost. Zato se ovaj laptop od 600 USD ističe u laganim zadacima poput pregledavanja weba i rada u Google Docsu. Njegovih osam gigabajta RAM-a i sporija pohrana od 256 GB sasvim su adekvatni za takav način korištenja, no uređaj se čini malo sporijim na rubnim slučajevima – na primjer, klik na mapu Aplikacije u docku ponekad zahtijeva sekundu da se ikone pojave.

Manjak RAM-a i sporija pohrana sprječavaju Neo da se jednako dobro nosi s težim kreativnim aplikacijama kao MacBook Air i Pro modeli, ali to je i očekivano. Neo je više za Canvu i CapCut nego za Photoshop i Premiere. Testirali smo granice Nea otvaranjem preko 60 Chrome kartica na četiri desktopa, od kojih je jedan reproducirao 1080p YouTube video, dok su istovremeno radili Slack, Signal, Steam, Messages i Apple Music. U tom kaosu Neo je usporio do puzanja, posebno pri prebacivanju između desktopa.

Usporedni testovi (benchmarks)

Baterija, povezivost i isplativost nadogradnje

Apple vas potiče na nadogradnju s osnovnog modela Nea, i ako možete, trebali biste to učiniti. Model od 599 USD (u Americi) ima osam gigabajta RAM-a i 256 GB pohrane. No, za 699 USD pohrana se udvostručuje i dobivate Touch ID senzor u tipki za uključivanje. Nadogradnja se apsolutno isplati. Senzor otiska prsta mnogo je praktičniji od upisivanja lozinke svaki put kada probudite laptop.

Kada se koristio za zadatke poput pregledavanja dvadesetak Chrome kartica, dopisivanja putem Slacka i Signala, povremenog gledanja videa ili Twitch streama te slušanja glazbe, sve je radilo glatko. Baterija je izdržala više od punog radnog dana, točnije nešto manje od devet sati s ekranom uglavnom uključenim na 75 posto svjetline. To je uključivalo i Google Meet poziv u trajanju od gotovo 40 minuta te gotovo dva sata streaminga glazbe s Apple Musica.

Apple uključuje samo 20 W USB-C punjač, iako se pri spajanju na punjač od 140 W Neo punio snagom do 30 W. Za razliku od Air i Pro modela, MacBook Neo nema MagSafe konektor, već samo dva USB-C priključka na lijevoj strani – jedan USB 3 brzine do 10 Gbps i jedan USB 2.0. Nisu označeni, što je pomalo neobično, ali brži priključak je onaj bliže šarki. Bilo koji se može koristiti za punjenje. Čak i pri 30 W, trebalo je oko 45 do 50 minuta da se napuni od nula do 50 posto, te još sat vremena do 100 posto. Priloženi kabel za punjenje dugačak je samo 1,5 metar.