Prve recenzije za iPhone 17e: Solidan, ali čini skuplji telefon još primamljivijim za kupce?

Novi Appleov iPhone 17e, cjenovno pristupačniji model koji košta 599 dolara, stiže u trgovine u srijedu, a s njim su objavljene i prve recenzije. Strani mediji i tehnološki recenzenti hvale novu opciju boje, udvostručeni kapacitet pohrane i dodatak MagSafe tehnologije. Ipak, ono što iPhone 17e nema istovremeno čini standardni iPhone 17 još boljim izborom za sve one koji si ga mogu priuštiti.

Solidna nadogradnja s nekim kompromisima

Mnogi se slažu da je iPhone 17e "solidna nadogradnja", posebno za korisnike starijih modela poput iPhone SE ili iPhone 11, ponajviše zahvaljujući skoku u početnoj memoriji i uvođenju MagSafe punjenja. Prema pisanju portala 9to5Mac, nova nježno ružičasta boja je "izvrstan dodatak", dok je ugrađeni čip A19 "i više nego brz" za svakodnevne zadatke. Ipak, nedostatak uvijek uključenog zaslona i stope osvježavanja od 120Hz navode se kao najveći minusi.

Novi model nije potpuna revolucija Appleovog jeftinijeg telefona, već profinjenje formule koju je uveo njegov prethodnik, iPhone 16e. Najveće nadogradnje nalaze se ispod haube. iPhone 17e sada dolazi s početnim kapacitetom pohrane od 256GB, što je dvostruko više od prethodnika, a sve to uz zadržavanje iste početne cijene od 599 dolara (otprilike 560 eura).

Isplati li se ipak dodati 200 dolara?

Portal The Verge navodi kako je iPhone 17e "dobar, ali ga vjerojatno ne biste trebali kupiti", jer je skok od 200 dolara na standardni iPhone 17 "itekako isplativ". Upravo postojanje standardnog modela najveći je problem za 17e.

"Glavna stvar koju treba znati o modelu 17e jest da postoji iPhone 17, koji košta 200 dolara više, ili, što je možda značajnije, dodatnih devet dolara mjesečno na dvogodišnjem otplatnom planu. On dolazi s dugačkim popisom nadogradnji. I ako vam je u okviru mogućnosti izdvojiti taj dodatni novac, trebali biste", stoji u njihovoj recenziji.

Magnetna privlačnost i "staromodni" detalji

S druge strane, CNET njegovu privlačnost naziva "magnetičnom" zbog MagSafea, istovremeno navodeći kako kompromisi zbog niže cijene za većinu ljudi neće biti previše očiti. Ipak, drugi aspekti uređaja služe kao podsjetnik da dobivate ono što plaćate. Okviri zaslona osjetno su deblji nego na skupljim Appleovim modelima. Umjesto Dynamic Islanda za obavijesti, na vrhu se nalazi stari "urez", poznat s ranijih generacija. Fiksna stopa osvježavanja od 60Hz također znači da nema uvijek uključenog zaslona, što onemogućuje brz pogled na vrijeme ili notifikacije.

Engadget sažima iPhone 17e jednostavno kao "ekonomičan izbor", pametni telefon početne razine koji "zadovoljava sve osnovne potrebe". S obzirom na trenutno stanje globalne ekonomije, Appleov fokus na jeftinije uređaje poput iPhonea 17e i nedavno predstavljenog MacBooka Neo čini se pravovremenim. Većina ljudi vjerojatno ne koristi puni potencijal moćnih uređaja koje nose u džepovima, zbog čega je cijena od 599 dolara, dvostruko niža od iPhonea 17 Pro, mnogima vrlo primamljiva.

iPhone 17e dostupan je za prednarudžbu, a službeno izlazi u srijedu, 11. ožujka. Apple je za ovaj model predstavio i tri nova dodatka, uključujući nove maske i MagSafe novčanike.