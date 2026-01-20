Na Šri Lanki je predstavljen ogromni ljubičasti ‘star sapphire’ od 3.563 karata, za koji tvrde da je najveći prirodni ljubičasti star safir na svijetu. Procjene vrijednosti idu od oko 300 do 400 milijuna dolara, a vlasnici zasad ostaju anonimni.
MAJKO MILA Ovo je najveći ljubičasti safir ikad! Evo na koliko su ga procijenili!
U Colombu su ovih dana iznijeli dragulj koji izgleda kao nešto iz filma: okrugli ljubičasti star safir od 3.563 karata, nazvan ‘Star of Pure Land’. Prema riječima gemologa Ashana Amarasinghea, riječ je o najvećem dokumentiranom prirodnom ljubičastom star safiru, a vlasnici su ga spremni prodati. Zašto je poseban nije samo veličina, nego i efekt ‘zvijezde’. Star safiri imaju pojavu koja se zove asterizam, kad se pod svjetlom pojavi zvjezdasti uzorak, u ovom slučaju sa šest ‘zraka’. Amarasinghe kaže da je taj uzorak dobro definiran i upravo to diže cijenu i status ovakvog kamena.
Kamen je, prema vlasnicima, pronađen 2023. u rudarskoj jami blizu Rathnapure, grada koji je u Sri Lanki poznat kao ‘city of gems’. Zanimljivo je da ga u startu nisu prepoznali kao nešto posebno, kupili su ga u paketu s drugim kamenjem, a tek kasnije su ga dali na certificiranje u dva laboratorija.
I sad ono što zvuči nerealno, ali je stvarno dio priče: procjene vrijednosti su ogromne, između 300 i 400 milijuna dolara, no to je i dalje procjena, ne potvrđena prodajom na tržištu. Drugim riječima, možemo se šaliti aludiranjem na Bajagu, ali u praksi ovakvi dragulji nisu nimalo smješni, jer vrijede onoliko koliko je netko spreman platiti, a takve prodaje znaju trajati mjesecima ili godinama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+