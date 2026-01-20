MAJKO MILA Ovo je najveći ljubičasti safir ikad! Evo na koliko su ga procijenili!

U Colombu su ovih dana iznijeli dragulj koji izgleda kao nešto iz filma: okrugli ljubičasti star safir od 3.563 karata, nazvan ‘Star of Pure Land’. Prema riječima gemologa Ashana Amarasinghea, riječ je o najvećem dokumentiranom prirodnom ljubičastom star safiru, a vlasnici su ga spremni prodati. Zašto je poseban nije samo veličina, nego i efekt ‘zvijezde’. Star safiri imaju pojavu koja se zove asterizam, kad se pod svjetlom pojavi zvjezdasti uzorak, u ovom slučaju sa šest ‘zraka’. Amarasinghe kaže da je taj uzorak dobro definiran i upravo to diže cijenu i status ovakvog kamena.

Kamen je, prema vlasnicima, pronađen 2023. u rudarskoj jami blizu Rathnapure, grada koji je u Sri Lanki poznat kao ‘city of gems’. Zanimljivo je da ga u startu nisu prepoznali kao nešto posebno, kupili su ga u paketu s drugim kamenjem, a tek kasnije su ga dali na certificiranje u dva laboratorija.

I sad ono što zvuči nerealno, ali je stvarno dio priče: procjene vrijednosti su ogromne, između 300 i 400 milijuna dolara, no to je i dalje procjena, ne potvrđena prodajom na tržištu. Drugim riječima, možemo se šaliti aludiranjem na Bajagu, ali u praksi ovakvi dragulji nisu nimalo smješni, jer vrijede onoliko koliko je netko spreman platiti, a takve prodaje znaju trajati mjesecima ili godinama.