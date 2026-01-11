Majstor iz garaže koji šuti, a gledaju ga milijuni. Njegovi popravci olupina su pravi hit

U bučnom svijetu YouTubea, gdje svaki autor viče za pažnjom glasnom glazbom, brzim rezovima i neprestanim monolozima, sve veću popularnost bilježi relativno novi kanal koji prkosi svim pravilima. Na njemu nema naracije, nema dramatičnih ispada, pa čak ni glazbene podloge. Čuju se samo zvukovi alata, škripa zahrđalog metala i tiho brujanje motora koji se vraća u život. Dobrodošli u svijet Simona Fordmana, automehaničara i svojevrsnog redatelja iz Minnesote čiji su dugometražni videi restauracije automobilskih olupina postali pravi fenomen i svojevrsna terapija za stotine tisuća ljudi.

Njegov je pristup dijametralno suprotan od svega što biste očekivali. Umjesto da objašnjava što radi, Fordman pušta da kamera i njegovi postupci govore sami za sebe. Rezultat je jedinstvena kombinacija umirujućeg ASMR iskustva i vizualnog pripovijedanja koja gledatelje drži prikovanima za ekran i po dva sata.

Filmski pristup automehanici

Opisan kao "dijelom mehaničar, dijelom snimatelj", Simon Fordman stvara sadržaj koji nadilazi puki prikaz popravka. Svaki video je pažljivo snimljen i montiran s okom za detalje, zbog čega ih publika s pravom naziva "filmskim biserima". Kamera se fokusira na njegove ruke dok strpljivo odvrću zahrđale vijke, čiste desetljećima staru prljavštinu s bloka motora ili precizno vare novi komad metala na trulu karoseriju. Nema glasovnog objašnjenja, ali Fordman koristi titlove i detaljne opise s vremenskim oznakama kako bi publici pojasnio složenije procese. Ipak, ti su opisi gotovo nepotrebni jer je vizualna priča toliko snažna da je sve jasno i bez riječi.

Njegova radionica nije blještavi studio s najnovijim alatima vrijednim desetke tisuća dolara. Upravo suprotno, Fordman utjelovljuje duh "snađi se s onim što imaš", što ga čini iznimno bliskim publici. Gledatelji cijene autentičnost i vještinu kojom rješava probleme koristeći osnovni alat i vlastitu domišljatost, dokazujući da strast i znanje vrijede više od skupe opreme.

Od hrđave olupine do cestovnog krstaša

Fordmanov YouTube kanal, pokrenut krajem 2022. s prvim videom objavljenim u ožujku 2023. godine, postao je dom za brojne zaboravljene klasike američke autoindustrije. Njegovi projekti uključuju oživljavanje Forda Galaxie iz 1962., karavana Mercury Montego MX iz 1973., izgorjelog Chevellea iz 1971. te kultnih modela poput AMC Javelina i Plymouth Barracude. Svaki video prati putovanje automobila od stanja u kojem bi ga većina otpisala kao staro željezo do trenutka kada ponosno upali motor i krene na prvu probnu vožnju.

Tempo videa je namjerno spor, bez žurbe, što gledateljima pruža osjećaj spokoja i zadovoljstva. To nije sadržaj koji se gleda usput, već ritual rezerviran za opušteno vikend poslijepodne, trenutak čistog "zena za ljubitelje automobila".

U moru brzog i agresivnog sadržaja, Fordman nudi bijeg u svijet u kojem se cijeni strpljenje, preciznost i tiha posvećenost poslu. S više od 450 tisuće pretplatnika i desecima milijuna pregleda, očito je pogodio žicu.

Njegov skromni opis kanala sažima cijelu filozofiju: "Zdravo. Volim popravljati stvari i snimati videe. Nadam se da ćete uživati."