Mali pjesnik (10) opjevao život u karanteni: Mama samo radi...

Bilo mi je toliko neugodno kad sam vidjela što mi je napisao, mislila sam kako sam nemajka godine, kaže nam Zagrepčanka Sunčica Bjedov (45), kojoj je desetogodišnji sin Vito Škafar za Majčin dar darovao pjesmicu. Ali ne bilo kakvu pjesmicu.

On i njegovi prijatelji u razredu od učiteljice su dobili zadatak da sastave pjesme čiji stihovi počinju slovima imena njihovih majki. Sunčica je od Vite dobila ove stihove:

"S - Sada radi.

U - Ujutro radi.

N - Najviše radi.

Č - Čini se da samo radi.

I - I kuha ručak.

C - Crnu kosu ima.

A - Ali samo radi."

Foto: Privatni album

Mama Sunčica, zaposlena u privatnoj tvrtki, kao i većina u Hrvatskoj s početkom lockdowna počela je raditi od kuće. Posao se nije zaustavio, bilo ga je sve više, a kao i ostale mame, Sunčica je paralelno s poslom postala i "učiteljica" sinu Viti.

- Ujutro se dignem ranije, napravim što više mogu dok se on probudi, pa da onda mogu s njim raditi zadaću. Malo izađemo prošetati našeg psa, a onda se vraćam raditi. I to je zaista ono što on vidi, ja sam stalno za kompjuterom, ili kuham ručak - kaže nam ona. Kaže da ju je ipak šokirala iskrenost pjesmice koju je dobila za Majčin dan.

- Zaista sam se strašno osjećala. Kako je tek mome djetetu - kaže Sunčica, no kad je pjesmicu pokazala kolegama i prijateljima, reakcije su je iznenadile. Velika podrška, smijeh, a potom i suze svih koji su se prepoznali u stihovima maloga poete Vite. Jer većina djece svoje je roditelje u posljednja dva mjeseca vidjela upravo u ovome izdanju - Sada radi, ujutro radi, kuha ručak, ali samo radi...

I dok se Vito i ostali klinci vesele povratku u školu, njihovi roditelji se nadaju da će iz ovog perioda ipak zapamtiti vesele trenutke, a ne toliko mame i tate koji - samo rade...

Tema: Bolje obrazovanje 2020.