Malo noviteta, puno kuna: Novi iPhone kao auto star 6 godina

Nema treću kameru i ekran mu je nešto lošiji, ali najpovoljniji iPhone 11 upravo će zbog odnosa cijene i onog što on može biti i glavni odabir potencijalnih kupaca.

Dolazi s ekranom od 6,1 inča i smjestio se između dva Pro modela od 5,8 i 6,5 inča. No od najjeftinijeg ‘profesionalca’ jeftiniji je skoro 3000 kuna. U svemu ostalome im je identičan i za gotovo svakog korisnika nudi i više nego dovoljno.

Foto: Apple

No pravo je pitanje koliko će tih novih kupaca biti. Appleovi novi telefoni u prodaju kreću od 20. rujna. Koštat će od 6719 do 13.889 kuna u slobodnoj prodaji, dok će kod operatera biti pod drugačijim uvjetima. Inače, za 1000 kuna više od cijene najskupljeg iPhonea može se na Njuškalu kupiti i rabljeni auto star šest godina.

Novi su modeli u svemu bolji od prethodnika, ali razočaranih je sada bilo puno više nego prethodnih godina. U Appleu su ugradili dodatnu kameru, brži procesor, jaču bateriju i kvalitetniji ekran, izdržljiviji su u vodi, ali sve su to noviteti koji se i očekuju od najboljih telefona. Štoviše, treća kamera još je lani bila standard, a Huawei P30 Pro koji je star šest mjeseci ima ih i četiri. Isto vrijedi i za ‘noćno snimanje’ kojim se Apple sada hvali. iPhone 11 će raditi odlično i snimati vrhunske fotografije, ali zbog nedostatka velikih inovacija očito je da kaskaju za onima koji su prije koju godinu bili na meti kritika kao oni koji kopiraju Apple. Manjak noviteta doveo je do toga da se predviđa kako će Appleu prodaja pasti za 5 do 10 posto, ali i da bi lanjski iPhone XR mogao biti popularniji od novih iPhonea 11.

Foto: Apple

Upravo je taj manjak noviteta i navukao bijes potencijalnih kupaca, jer lista tehnologija koje Apple nema je prilično duga. Tako su mnogi očekivali dvosmjerno bežično punjenje, što drugi nude već neko vrijeme, a olakšalo bi punjenje pametnih satova i slušalica i smanjilo potrebu za raznim punjačima. Isto tako, telefon nije dobio podršku za Appleovu pametnu olovku kojom bi konkurirali poslovno okrenutom Samsungu Noteu 10. Očekivao se i konačni prelazak na USB-C, što su već učinili s drugim uređajima. Nije bilo ni senzora otiska prsta u ekranu, ali zato i dalje imamo ružan i ogroman ‘zub’ na vrhu uređaja. Mnoge je najviše zasmetalo što tijekom spektakla u Appleovu sjedištu nije bilo ni riječi o 5G tehnologiji. Dok Samsung, Huawei i Xiaomi već nude 5G modele, Apple će vjerojatno čekati tek sljedeću godinu.