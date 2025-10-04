Insomniac je na zadnjem State of Playu potvrdio da Marvel's Wolverine dolazi na PS5 na jesen 2026., uz prvi detaljan prikaz igranja i svijeta.
Marvel's Wolverine: Novi trailer potvrđuje izlazak u jesen 2026.
Trailer napokon daje jasnu sliku kakav Wolverine stiže na PlayStation: mračno, brutalno i fokusirano na blisku borbu. Vidimo Logana u Madripooru, Kanadi i Japanu, s naglaskom na kratke, eksplozivne okršaje, rezanje kroz okruženje i filmske set-piece trenutke. Vizualno se sve oslanja na realističan stil i izrazito “težak” osjećaj udaraca, daleko od lepršavije akcije iz Insomniacovih Spider-Man igara.
Pogledajte novi trailer:
Povrh tona, potvrđena je i šira Marvel lista likova – u kadrovima se provlače poznati protivnici i frakcije – što sugerira priču koja kopa po Loganovoj prošlosti i stalno ga gura u nove sukobe. Igra, čini se, kombinira “usmjereno” napredovanje s prostorima za istraživanje, gdje tempo diktiraju dueli, zasjede i kratki, stilizirani “finisheri”. U tehničkom smislu očekuju se standardne PS5 pogodnosti (brzo učitavanje, različiti grafički modovi) uz dodatne “filmske” postavke prezentacije.
Zajednica nakon prikaza očekuje Insomniacovu preciznost u borbi, ali bez kompromisa po pitanju žestine – baš onakav Wolverine kakav se tražio godinama. Do izlaska 2026. realno je očekivati još barem jedan veći prikaz i razradu sustava (perks, napredovanje, pristup šuljanju), a najveće želje fanova su stabilan performans u akciji te bogate opcije pristupačnosti. Sve upućuje na to da Sony iduće godine dobiva “teži”, odrasliji flagship uz koji će PS5 najesen 2026. imati vrlo glasnu ekskluzivu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+