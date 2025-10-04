Obavijesti

NOVI NASLOVI ZA KONZOLE

Marvel's Wolverine: Novi trailer potvrđuje izlazak u jesen 2026.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/Adria.ign.com

Insomniac je na zadnjem State of Playu potvrdio da Marvel's Wolverine dolazi na PS5 na jesen 2026., uz prvi detaljan prikaz igranja i svijeta.

Trailer napokon daje jasnu sliku kakav Wolverine stiže na PlayStation: mračno, brutalno i fokusirano na blisku borbu. Vidimo Logana u Madripooru, Kanadi i Japanu, s naglaskom na kratke, eksplozivne okršaje, rezanje kroz okruženje i filmske set-piece trenutke. Vizualno se sve oslanja na realističan stil i izrazito “težak” osjećaj udaraca, daleko od lepršavije akcije iz Insomniacovih Spider-Man igara.

Pogledajte novi trailer: 

Povrh tona, potvrđena je i šira Marvel lista likova – u kadrovima se provlače poznati protivnici i frakcije – što sugerira priču koja kopa po Loganovoj prošlosti i stalno ga gura u nove sukobe. Igra, čini se, kombinira “usmjereno” napredovanje s prostorima za istraživanje, gdje tempo diktiraju dueli, zasjede i kratki, stilizirani “finisheri”. U tehničkom smislu očekuju se standardne PS5 pogodnosti (brzo učitavanje, različiti grafički modovi) uz dodatne “filmske” postavke prezentacije.

Zajednica nakon prikaza očekuje Insomniacovu preciznost u borbi, ali bez kompromisa po pitanju žestine – baš onakav Wolverine kakav se tražio godinama. Do izlaska 2026. realno je očekivati još barem jedan veći prikaz i razradu sustava (perks, napredovanje, pristup šuljanju), a najveće želje fanova su stabilan performans u akciji te bogate opcije pristupačnosti. Sve upućuje na to da Sony iduće godine dobiva “teži”, odrasliji flagship uz koji će PS5 najesen 2026. imati vrlo glasnu ekskluzivu.

