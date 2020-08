Maske, odvojeni razredi i velika neizvjesnost: 'Ni učiteljima nije lako, što će biti ako se razbole?

Sve mjere fokusiraju se na što veće smanjenje međusobnih kontakata učenika, održavanje distance te smanjivanje njihova kretanja u zajedničkim prostorima

<p>Definitivno je potvrđeno, nova školska godina za sve školarce u Hrvatskoj počinje u ponedjeljak, 7. rujna.</p><p>Učenici nižih razreda osnovnih škola neće trebati nositi maske, no plan je da se razredne skupine organiziraju u “balončiće”, odnosno da se učenici zadržavaju samo u svojim razredima, te da imaju posebne rasporede dolaska u školu, odmora i slično.</p><p>Oni stariji, u višim razredima osnovne, te u srednjoj školi, morat će nositi maske i u učionici ako neće biti moguće ostvariti distancu od 1,5 metar, odnosno dva metra. Maske će svakako morati nositi u prijevozu do škole, bez obzira radi li se o javnom ili organiziranom prijevozu.</p><p>Dio je to protuepidemijskih mjera iz dokumenta koji su danas predstavili ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> te voditeljica Radne skupine za donošenje mjera za škole, vrtiće i fakultete <strong>Ivana Pavić Šimetin</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih mjera se trebaju pridržavati u školama i vrtićima </strong></p><p>Sve mjere fokusiraju se na što veće smanjenje međusobnih kontakata učenika, održavanje distance te smanjivanje njihova kretanja u zajedničkim prostorima. Dijete koje ima bilo kakve simptome bolesti ili je u samoizolaciji te ima Covid-19 ne smije dolaziti u školu. Roditelji koji se boje za sigurnost svoje djece koja boluju od kroničnih bolesti trebaju se prvo savjetovati s nadležnim liječnikom, epidemiologom i specijalistom. Roditelji ne smiju ulaziti u školu, a Pavić Šimetin poziva da se svoj djeci svako jutro mjeri temperatura prije polaska u školu.</p><p><strong><a href="https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf">OVDJE POGLEDAJTE UPUTE HZJZ ZA ŠKOLE, VRTIĆE I FAKULTETE </a></strong></p><p>Preporuka je da se smanji broj djece u razrednim skupinama te da se učenici u nižim razredima organiziraju u već spomenute “balončiće”.</p><h2>Škole neka se organiziraju </h2><p>To znači da će svaki razred u školu dolaziti u drugo vrijeme, da će im sati, odmor, tjelesni i druge aktivnosti biti organizirani tako da se ne susreću s učenicima iz drugih razreda. U školama moraju biti organizirani i izdvojeni prostori za djecu koja se razbole u školi, a gdje će čekati da roditelj dođe po njih.</p><p>- Djeca u nižim razredima neće iz razreda izlaziti ni tijekom odmora, a razrednica će s njima biti cijelo vrijeme. Nastavnici koji dolaze držati, primjerice, engleski jezik, morat će imati masku - kazao je Fuchs, ističući kako je najvažnije pravilo za održavanje nastave - distanca, što manje kontakata između skupina te poštovanje općih epidemioloških mjera.</p><p>Učenici u nižim razredima neće nositi maske, no ostali ih neće moći izbjeći. Njih će, dakle, nositi učenici od petog do osmog razreda osnovne škole te srednjoškolci, koji mnogo koriste javni prijevoz. Morat će ih nositi u učionici ako ne bude mogućnosti za distancu. Za starije učenike preporučuje se da su u jednom razredu, a nastavnici bi dolazili njima. Nastavnici moraju nositi masku na hodniku, tijekom komunikacije s drugim odraslim osobama te ako u razredu ne mogu držati distancu.</p><h2>'Škole neka se organiziraju kako im je najjednostavnije'</h2><p>U višim razredima osnovnih škola mora se poštovati razmak od 1,5 metara, a u srednjim školama dva metra. Zbog toga se moraju organizirati učionice, što će značiti da će se razredi, tamo gdje nema prostora, morati podijeliti. Na školama je da organiziraju nastavu u smjenama za povećan broj razreda ili da odaberu scenarij tri dana u školi, dva dana online. Moguća je i opcija da dio razreda jedan tjedan sluša nastavu u razredu, a dio online, te da se mijenjaju svaki tjedan. U predmetnoj nastavi preporučuje se da tijekom dana bude što manje predmeta, odnosno da se uvedu blok-sati, pa i trosati.</p><p>Fuchs predlaže roditeljima da nabave platnene maske djeci.</p><p>- Dovoljne su vam četiri takve maske, koje koštaju od osam do deset kuna. Dvije za jedan dan, pa se malo properu. Većina osnivača najavila je kako će osigurati maske i dezinfekcijska sredstva za škole - pojasnio je.</p><p>Osnivačima, lokalnim stožerima i samim školama prepušta se da prema ovim smjernicama organiziraju nastavu onako kako im je najjednostavnije.</p><p>Tako, ako se u nekim područjima procijeni da nema zaraze, lokalni stožer može ukinuti smjensku nastavu i nošenje maski, kazao je ministar.</p><p>U Primorsko-goranskoj županiji osigurat će platnene maske za sve učenike osnovnih škola, a razmišlja se da se za srednjoškolce nabave i viziri.</p><h2>Nema plišanaca u vrtićima </h2><p>- Maske se nabavljaju za sve uzraste zato što imamo puno učenika putnika - najavila je pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje<strong> Edita Stilin</strong>.</p><p>Tražit će se i skraćenje nastavnog sata na 40 minuta, i to prvenstveno za srednjoškolce. U Osijeku su i vrtići i škole, kažu nam, spremni za nove izazove.</p><p>U Dječjem vrtiću Osijek nastavit će raditi prema preporukama koje su do sada slijedili. Primjerice, roditelji neće smjeti ulaziti u vrtiće nego će se djecu preuzimati na ulaznim vratima vrtića. Djeca se neće moći igrati plišanim igračkama jer se njih ne može tako lako dezinficirati.</p><p>Ravnatelji osječkih osnovnih škola nadaju se nastavi uživo.</p><p>- Dio nastave imali smo online i to je prošlo u najboljem redu. Međutim, vjerujem da učenici trebaju biti u učionicama i imati učitelja uz sebe da im nešto objasni ili pomogne – rekao nam je ravnatelj Osnovne škole Augusta Šenoe, <strong>Krešimir Ćosić</strong>.</p><h2>Treba im više čistačica </h2><p>Ova će škola uskoro otvoriti svoja vrata za 260 učenika, a zbog veličine ustanove nemaju problem ni s organizacijom nastave u dvije smjene, čistačica imaju dovoljno, kao i učitelja. U srednjim školama imaju mnogo više učenika, a najveći je problem strukovnim školama, koje trebaju održavati i praktični dio nastave. Radna skupina poručuje da pri stručnoj praksi, ovisno o zanimanju, učenici prate naputke za određene djelatnosti.</p><p>U srednjim školama nešto je teže pripremiti se za novo normalno jer imaju mnogo više učenika, a najveći je problem strukovnim školama koje trebaju održavati i praktični dio nastave. Takva je situacija i u Elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku gdje su prošle godine imali 584 učenika, a ove godine, za sada upisanih, imaju već 600.</p><p>Recimo kako nam je dosta velik problem broj učionica u usporedbi s brojem učenika koje trebamo odvajati u grupe i opterećenje nastavnika ako bi se trebalo raditi u dvije grupe. Sada radimo na rasporedu i pokušavamo ga što bolje prilagoditi. – rekao nam je ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Antun Kovačić.</p><p>U ovoj su školi uspješno vodili online nastavu i s njom nisu imali problema, no, kao i u osnovnim školama, imaju potrebu istaknuti važnost vježbi uživo. Naime, ova strukovna škola zahtjeva i praktičnu nastavu te laboratorijske vježbe.</p><p>- Voljeli bismo da je barem dio nastave uživo. Imali smo online nastavu i bilo je dobro. Nastava gdje su učenici u školi pogotovo nam je bitna zbog laboratorijskih vježbi. Takve vježbe profesori su organizirali i pokazivali preko videa ali bi bilo korisnije da se takva nastava vodi uživo zbog potrebnih materijala i prakse koju naši učenici trebaju imati - rekao je ravnatelj.</p><p>Iako nije najpoželjniji način, ova škola, kao i mnoge druge u Osijeku, priprema se za moguću online nastavu. Ipak, ako bude moguća nastava uživo, imaju dovoljan broj čistačica i nastavnika kako bi to prema svim preporukama mogli omogućiti svojim učenicima da dođu u školu, a otvorili bi i restoran.</p><p>- Imamo restoran u najmu. Ako nastava bude uživo, otvoriti ćemo restoran i primijeniti sve potrebne mjere za kantine. Tu neće biti problema - zaključio je ravnatelj.</p><p><strong>Problem sa kojim se suočavaju i osnovne i srednje škole</strong> su izleti. Naime, ne znaju hoće li smjeti učenike voditi na izlete i ekskurzije. Osječke osnovne škole već dobivaju upite roditelja o izletima, no ne znaju im odgovoriti jer niti oni još ne znaju hoće li takvo što biti moguće.</p><p>- Zanima nas što je sa ekskurzijama. Neka nam kažu može li se ili ne kako bi mi znali reći roditeljima i učenicima. Mislim da je bolje da ih nema dok se epidemiološka situacija ne popravi pa kada se smiri lako organiziramo izlete - rekao nam je ravnatelj osnovne škole Krešimir Ćosić.</p><p>Mnoge slične probleme imaju i srednje škole koje inače organiziraju i maturalne izlete kojih, kako im se čini, neće biti niti ove godine.</p><p>- Mislim da su jednodnevne ekskurzije oke, maturalne ipak ne jer je trenutno nemoguće toliko učenika voditi u druge zemlje zbog sigurnosti. Nama je, recimo, problem što organiziramo Erasmus razmjene učenika. U trećem mjesecu učenici su trebali putovati u Estoniju i Finsku, kupili smo karte ranije, a prije puta su se zatvorile granice. Trenutno je vrlo neizvjesna situacija i mislim da je bolje staviti na čekanje takva slična putovanja - rekao je ravnatelj srednje škole Antun Kovačić. </p><p>U Splitsko-dalmatinskoj županiji ipak imaju mnogo pitanja.</p><p>- Kako će sve to izgledati ako učitelji budu primorani držati nastavu u učionici, a nakon toga i nastavu na daljinu? Ne znam koliko će ljudi to izdržati, to je strašno naporno i očekujem da će do studenog pola njih biti na bolovanju. Naposljetku, tko će to platiti? Što ako se učitelj razboli od korona virusa, što ako zarazi još nekoliko kolega, tko će osigurati zamjene za sve? Imate škola koje rade u tri smjene, imaju više od 1000 učenika, negdje su učionice malene, puno je učenika po odjeljenju, učionice nemaju klime, a o ventilaciji da ne govorim - kaže nam voditelj područnog ureda Sindikata Preporod u Splitu <strong>Sebastijan Troskot</strong>.</p><p>Ravnatelj Osnovne škole Ravne Njive,<strong> Miljenko Bitanga</strong>, kaže nam kako bi volio da se početak godine odgodi tjedan dana.</p><p>- No i ovako ćemo sve stići. Mi ćemo dati sve od sebe i roditelji nemaju razloga za zabrinutost. Bilo bi dobro da sat traje pet minuta kraće da imamo više vremena za dezinfekciju. Mi imamo 810 učenika u tri smjene – k-aže nam ravnatelj.</p><p>Brodsko-posavska županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola na svom području kontinuirano prati informacije i aktivnosti Nacionalnog stožera i Ministarstva znanosti i obrazovanja vezane za situaciju epidemije korona virusa. Početak školske godine organizirat će i provesti sukladno dobivenim preporukama istih. O eventualnim poteškoćama ne možemo govoriti jer još uvijek nismo dobili informaciju na koji način je planirana realizacija školske 2020.-2021.godine.</p><p>- Prošla pedagoška godina završila je uspješno kao kombinacija dvaju modela, u kojoj je svako od dionika dao svoj maksimalan doprinos, učitelji, učenici, roditelji i osnivači. Vjerujemo da će tako biti i u ovoj pred nama. U stalnom smo kontaktu s našim školama, te ćemo svakoj situaciji pristupiti individualno i krajnje ozbiljno vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u sustavu. Ne planiramo zatražiti pomicanje početka nastavne godine - rekla je Anica Vukašinović. Privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i kulturu Brodsko posavske županije. </p><h2>Sve detaljne mjere HZJZ-a za vrtiće, osnovne i srednje škole </h2><p>Važno je da roditelji/skrbnici i djelatnici budu na vrijeme upoznati s ovim uputama. Telefonom ili na drugi primjeren način ustanova obavještava roditelje o sljedećem:</p><p>• da ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,</p><p>• da ne dovode dijete/učenika u ustanovu ako ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ima izrečenu mjeru samoizolacije ili imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.</p><p>U svim objektima važno je provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze.</p><p><strong>FIZIČKO UDALJAVANJE </strong></p><p>Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje (fizički razmak). Neophodno je poticati fizički razmak, kao i pojačanu osobnu higijenu djece/učenika. Ipak, treba očekivati da će kod djece mlađe dobi (rana i predškolska dob i niži razredi osnovne škole) biti određenih odstupanja u provedbi uslijed specifičnosti i potreba pojedinih odgojno-obrazovnih procesa, njege djeteta te razvojnih značajki pojedinih dobi kao što su:</p><p>− istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta ruku i predmeta),<br/> − znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu,<br/> − motorička nespretnost i nedoraslost,<br/> − potreba za kretanjem.</p><p><strong>HIGIJENA RUKU </strong></p><p>Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije ulaska u svoju skupinu/učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo.</p><p>Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se <a href="https://bit.ly/2ThY08M" target="_blank">naputaka </a>za pravilno pranje ruku. Uz navedeno, prema potrebi može se organizirati pranje ruku prema unaprijed utvrđenom rasporedu najmanje dva puta dnevno po odgojno-obrazovnim skupinama/razrednim odjelima, bez međusobnog kontakta pojedinih skupina/razrednih odjela.</p><p>Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.</p><p><strong>DEZINFEKCIJA RUKU </strong></p><p>Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Dezinficijense ne koriste djeca rane i predškolske dobi, niti učenici koji imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens kod njih izaziva nelagodu. Također, upotrebu dezinficijensa kod učenika svakako treba nastojati ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu te se nikako ne treba primijeniti više od dva-tri puta dnevno za učenike od 1.-4. razreda osnovne škole. Na ulazu u vrtić i školu te u školi na nekoliko lako dostupnih mjesta treba postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku učenika i odraslih s uputom za korištenje. Djeca rane i predškolske dobi ne dezinficiraju ruke, nego ih češće peru sapunom i vodom, a i kod učenika osnovne škole prednost ima pranje ruku. Za učenike od 5.-8. razreda osnovne škole te u srednjim školama se preporučuje osigurati dezinficijens za ruke u svakoj učionici koja nema tekuću vodu.</p><p>Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).</p><p>Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.</p><p>Treba paziti na dostatnu količinu dezinficijensa za ruke te obavezno javiti nadređenom u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.</p><p><strong>ORGANIZACIJA RADA S DJECOM/UČENICIMA </strong></p><p>Boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:</p><p>• u odgojno-obrazovni rad neophodno je uključiti svu djecu/učenike<br/> • kod osnivanja novih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela (primjerice 1. razred OŠ i 1. razred SŠ te uvijek kada je to moguće) predlaže se osnovati odgojno-obrazovnu skupinu/razredni odjel približno jednake veličine (sukladno važećim propisima) te sa što manjim brojem djece/učenika<br/> • kod većih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine<br/> • u slučaju potrebe povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina u vrtiću, ravnatelj je dužan obratiti se osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima<br/> • u slučaju nedovoljnog broja učionica (prostorija), ravnatelj škole dužan je obratiti se osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima<br/> • za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja vezanih uz razvoj epidemiološke situacije, ustanova se treba javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite.</p><p>Koliko god je to moguće, neophodno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):</p><p>- djece/učenika i odgojitelja/učitelja/nastavnika iz jedne odgojno-obrazovne skupine/razrednog odjela s djecom/učenicima i odgojiteljima/nastavnicima drugih skupina/razrednih odjela - roditelja djece/učenika i djelatnika ustanove<br/> - kod putovanja u/iz ustanove<br/> - prilikom ulaska i izlaska iz ustanove<br/> - tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.</p><p>Svaka odgojno-obrazovna skupina/razredni odjel boravi u jednoj prostoriji (učenici ne mijenjaju učionicu niti u predmetnoj nastavi).</p><p>Preporučuje se u svakoj pojedinoj ustanovi kada je god to nužno i moguće kako bi se osigurala što veća socijalna distanca sljedeće:</p><p>• tijekom radnoga dana smanjiti koliko je moguće broj učitelja/nastavnika/djelatnika (npr. izvođenjem nastave u dvosatu/trosatu ili izvođenjem nastave u jednom tjednu, pri čemu se nastava određenoga nastavnog predmeta drugi tjedan ne održava za učenike toga razrednog odjela)<br/> • za škole koje su do sada radile u jednoj smjeni, rad u dvije smjene (to se ne odnosi na škole s vrlo malim brojem učenika u odnosu na prostorne mogućnosti škole, kao i one koje mogu osigurati preporučenu socijalnu distancu)<br/> • na početku ili na kraju svake smjene potrebno je svakodnevno primjereno čišćenje prostorija sukladno uputama (vidjeti na kraju dokumenta)<br/> • ako je moguće potrebno je organizirati nastavu na način da ona za sve učenike ne počinje i ne završava u isto vrijeme (npr. izraditi protokol početka i završetka nastave, kao i odmora za razredne odjele s razmakom od 15 minuta ili 30 minuta između odjela) kako bi se rasteretio javni prijevoz, omogućio ograničen broj učenika u organiziranom prijevozu te smanjilo grupiranje učenika prilikom ulaska i izlaska iz škole, kao i kod pranja ruku u toaletu prije početka nastave; navedeno je potrebno organizirati na način da se uvaže objektivne okolnosti u dolasku i odlasku pojedinih učenika putnika u školu u najboljem interesu učenika (primjerice potrebno je uvažiti postojanje ograničenog broja autobusnih linija zbog čega pojedini učenici mogu doći u školu samo u određeno vrijeme i sl.). Gdje god je to moguće, osnivač ili drugi organizator prijevoza treba osigurati povećan broj vozila i veću frekvenciju vožnje u javnom prijevozu i organiziranom prijevozu učenika<br/> • organizirati odmore u različito vrijeme, odnosno ukinuti školsko zvono, na način da učenici ne dolaze u kontakt s učenicima iz drugih razrednih odjela te se kreću izvan učionice samo koliko je nužno<br/> • izbjegavati fizički kontakt djece i učenika iz različitih odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela u dječjim vrtićima pri izvođenju kraćih programa s djecom predškolske dobi te u školama tijekom izvođenja izborne nastave, nastave stranih jezika, fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave, programa produženog boravka, programa produženog stručnog postupka, nastave jezika i kulture nacionalnih manjina po Modelu C, pripremne i dopunske nastave hrvatskoga jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik i slično.</p><p>Vezano za zajedničke prostorije preporučuje se:</p><p>- prolazak skratiti na minimum<br/> - da u vremenu prolaska djece/učenika i odgojitelja/učitelja/nastavnika iz jedne odgojno-obrazovne skupine/razrednoga odjela tim prostorijama, druge skupine/odjeli ne prolaze<br/> - da djeca i učenici prilikom prolaska nepotrebno ne dodiruju površine ili predmete<br/> - da djeca i učenici prolaze po najkraćoj mogućoj unaprijed utvrđenoj/označenoj ruti kretanja (primjerice od ulaza do sobe/učionice, pri čemu je potrebno unaprijed utvrditi/označiti rutu kretanja)<br/> - ako je moguće kroz hodnike organizirati kretanje u jednom smjeru ili označiti put kretanja<br/> -odgojitelj/učitelj/nastavnik s djecom/učenicima provodi što je moguće više vremena na otvorenom (npr. izvođenje nastave na otvorenom)<br/> -krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca u dječjem vrtiću i ustanovama s posebnim programima za djecu/učenike s teškoćama u razvoju leže, odnosno u školi sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (približno 1,5 m, a po mogućnosti 2 m) jer svako smanjenje razmaka povećava razinu transmisije bolesti u populaciji, ali opet tako da sva djeca budu uključena u ustanovu. Preporučuje se da učenici sjede jedan iza drugoga ili jedan pored drugoga, a ne licem u lice uz primjeren razmak (što je više moguće s obzirom na broj učenika i veličinu razreda). U iznimnim situacijama u kojima nije moguće osigurati adekvatan razmak moguće je predvidjeti uvođenje pregrade na stolovima.<br/> -učenici od 5. razreda OŠ nadalje, učitelji predmetne nastave/nastavnici te stručni suradnici, ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od 1,5 m, moraju nositi maske; učenici i nastavnici srednjih škola ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od približno 2 m, moraju nositi maske;</p><p><strong>ORGANIZACIJA PROSTORA </strong></p><p>Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna skupina djece/učenika jednog razrednog odjela:</p><p>• prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svjetla)<br/> • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine<br/> • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom<br/> • prehranu organizirati u prostoriji u kojoj borave djeca/učenici na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije ili kao pakirane obroke<br/> • prehranu je iznimno moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, vidjeti na kraju dokumenta, uz naznaku da razmak između djece/učenika treba biti dva metra ili najveći moguć s obzirom na broj djece/učenika i veličinu blagovaonice; moguće je postavljanje pregrade na stolovima između djece/učenika<br/> • preporučuje se da se boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizira po skupinama, po mogućnosti da se jasno na vidnom mjestu naznači maksimalan broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima<br/> • izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok djeca/učenici borave u njoj</p><p>• korištenje toaleta treba organizirati na način da se jasno odredi i na vratima naznači maksimalan broj korisnika, označi mjesto za red (po mogućnosti vani), put kretanja i dostupne umivaonike (poštujući fizički razmak); važno je da se pojedino dijete/učenik drži na udaljenosti koliko je moguće većoj od druge djece/učenika (primjerice, ako je toalet manje površine dijete može pričekati izvan toaleta da drugo dijete izađe); također je potrebno poticati djecu/učenike na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.</p><p><strong>DJELATNICI I UČENICI S KRONIČNIM BOLESTIMA </strong></p><p>Djelatnicima s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske. S obzirom da se rizik od zaraze u dječjem vrtiću za odgojitelje te školi za učitelje nije do sada pokazao većim od rizika od zaraze na bilo kojem drugom radnom mjestu ili u zajednici, smatra se da samo izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe ne smiju raditi u dječjem vrtiću i školi, dok osobe s većinom kroničnih bolesti mogu raditi u dječjem vrtiću i školi jednako kao i na drugim radnim mjestima.</p><p>Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine). U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je pravilima liječničke struke.</p><p><strong>ULAZAK I IZLAZAK </strong></p><p>Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove). Evidencija ulazaka i izlazaka mora se obaviti na adekvatan način da se ne stvaraju grupiranja na ulazu, npr. za učenike se evidencija obavlja u razredu.</p><p>Ovlaštena osoba ulazi u ustanove na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe (po mogućnosti prema oznaci na podu), dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje. Ulazak/izlazak se odvija u fazama prema protokolu koji izrađuje ustanova.</p><p>Do daljnjeg su zabranjeni svi p</p><p>osjeti ustanovama (primjerice izvođenje kazališne predstave i sl.). Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i u unutarnjim prostorima ustanove. Navedeno ograničenje treba primjenjivati vezano uz medijske upite te se predlaže snimanje medijskih priloga na otvorenom, odnosno u dvorištu dječjega vrtića i škola.</p><p>U dijelu uputa koji se odnosi na uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u ustanovama koje provode posebne programe za djecu/učenike s teškoćama u razvoju, predviđen je nastavak rehabilitacijskih i drugih terapijskih postupaka/usluga iz sustava socijalne skrbi sukladno odgovarajućim preporukama (navedeno kasnije). Iste preporuke treba primijeniti i kod rehabilitacijskih i terapijskih postupaka s vanjskim suradnicima u prostorima dječjih vrtića i škola koje je moguće nastaviti ako su se provodili u ustanovi prije epidemije te ako je moguće osigurati dosljednu provedbu odgovarajućih epidemioloških preporuka.</p><p><strong>Ulazak roditelja u dječje vrtiće, školu (1. razred osnovne škole) kao i roditelja djece s teškoćama u razvoju</strong></p><p>U školu učenici dolaze i odlaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije. Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u dječji vrtić te iznimno u školu ukoliko se radi o učeniku 1. razreda osnovne škole (u skladu s odlukom ravnatelja npr. prvog dana škole) ili o učeniku s teškoćama u razvoju.</p><p><strong>Postupanje djece/učenika po ulasku u vrtić ili školu</strong></p><p>Dijete i učenik osnovne škole ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u sobu/učionicu. U srednjoj školi nisu nužne papuče.</p><p><strong>OPREMA </strong></p><p>Djecu i učenike treba poučiti da, koliko je to moguće i primjereno dobi, ne dijele svoj pribor i stvari s drugom djecom/učenicima. </p><p><strong>MASKE ZA LICE </strong></p><p>Maske su obavezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske osim pod točkom 1.):</p><p>1. medicinske maske i viziri su potrebni odgojiteljima/učiteljima/nastavnicima samo ako dijete/učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu/učeniku potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje djeteta/učenika omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se to dijete/učenik/ izolira u zasebnoj prostoriji dok po njega ne dođe roditelj/staratelj, a odgojitelj/učitelj/nastavnik koji nadzire dijete/učenika treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta iz dječjega vrtića, odnosno učenika iz škole, dezinficira se prostorija u kojoj je dijete/učenik bilo izoliran/o, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, s time da se prednost daje pranju ruku vodom i sapunom. Unaprijed je potrebno odrediti prostor za izolaciju bolesnog djeteta/učenika te odgojno-obrazovnog radnika koji će biti s njim do dolaska roditelja<br/> 2. kod potrebe za intimnom njegom djeteta/učenika<br/> 3. kod komunikacije djelatnika (iako se preporučuje komunikacija između djelatnika prvenstveno na daljinu)<br/> 4. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan (preporučuje se da se roditeljski sastanci održavaju prvenstveno na daljinu)<br/> 5. u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz<br/> 6. za učitelje i nastavnike koji provode nastavu u kući učenika<br/> 7. za pomoćnike u nastavi, njegovatelje i zdravstvene radnike u ustanovama s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju<br/> 8. za trećeg odgojitelja u predškolskoj ustanovi koji obavlja poslove pomoćnika djetetu s teškoćama u razvoju, pomoćnoga djelatnika za njegu, skrb i pratnju djeteta rane i predškolske dobi te zdravstvenu voditeljicu<br/> 9. učenicima od 5. razreda OŠ nadalje, učiteljima predmetne nastave/nastavnicima te stručnim suradnicima, ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) manji od 1,5 m*<br/> 10. učenicima i nastavnicima srednjih škola ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) manji od približno 2 m*<br/> <em>*u slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i suglasnost osnivača, može odlučiti da za pojedinu školu učenici ne moraju nositi maske te da nastavnici u učionici ne trebaju nositi masku iako je razmak manji od navedenog, kao i obavezu nošenja maski čak i kod navedenih razmaka u učionici u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije.</em><br/> 11. učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi<br/> 12. odgojiteljima/učiteljima/nastavnicima i svim drugim djelatnicima škole kod prolaska hodnikom i sl. 13. učiteljima predmetne nastave/nastavnicima te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakata s odraslim osobama.<br/> Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.<br/> <br/> Ako se maske nose u ovim ustanovama, neophodno ih je nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta.<br/> Djeca rane i predškolske dobi, učenici do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred), kao i učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe, ne nose zaštitne maske.</p><p><strong>MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE SIMPTOMA </strong></p><p><strong>Djelatnici:</strong></p><p><strong>Dnevno mjerenje temperature.</strong></p><p>Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je navedeno u nastavku.<br/> Kod dolaska i odlaska s posla, svim se djelatnicima preporučuje svakodnevno mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,3oC i veća, ovisno na specifikaciji beskontaktnog toplomjera) preporučuje se mjerenje temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju takvog mjerenja.</p><p><strong>Evidencijska knjiga</strong></p><p>Vodi se evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.</p><p><strong>Postupanje s febrilnim djelatnikom, odnosno osobama s drugim simptomima zarazne bolesti</strong></p><p>S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca, odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova. Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. Ravnatelj treba imati unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj.</p><p><strong>Djeca/učenici</strong></p><p>Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici starije dobi sami mjere temperaturu. Učenici viših razreda a posebno punoljetni učenici mogu samostalno mjeriti tjelesnu temperaturu.</p><p>Djeci rane i predškolske dobi, učenicima od 1. do 4. razreda OŠ, kao i učenicima s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe preporuka je da svaki dan prije odlaska u ustanovu roditelj u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Bilježnicu roditelj/dijete donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj/učitelj svakodnevno provjerava.</p><p>Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu u dječjem vrtiću ili školi izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako djeca/učenici razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelja, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.</p>