Mate 20 Pro stiže sa senzorom otiska prsta u samom ekranu?

Huawei će u utorak i službeno skinuti veo tajne s novog Matea 20 i ostatka serije koju će predstaviti, no detalji koji upotpunjavaju sliku ne prestaju stizati. Nakon što su stigli podaci o rezultatima AnTuTu benchmarka, sada je WinFuture objavio nove fotografije koje prikazuju telefon, ali i otkrio još detaljnije specifikacije.

Što se izgleda tiče, Huaweijev novi top model bi trebao imati ekran koji se još više raširio prema rubovima uređaja, ali i preko njih, pa će sam ekran biti zakrivljen s bočnih strana. Uklonili su i senzor otiska prsta koji je kod P20 Pro bio na dnu uređaja, a sada bi se trebao nalaziti ispod samog stakla ekrana. Na vrhu se u 'zubu' nalaze senzori i kamere koje nude prepoznavanje lica.

Huawei Mate 20 Pro will cost you 999 Euro in the base 6/128GB config (up to 1049 in certain european markets). Article updated, now includes a bit more info on the cams: https://t.co/e707PBj026