Microblink očekuje rast od čak 50 posto: 'Do kraja godine želimo imati 450 zaposlenih'

Jedna od vodećih domaćih visokotehnoloških kompanija Microblink, koja posluje globalno razvijajući rješenja na umjetnoj inteligenciji (AI), ove godine ubrzava poslovni zamah te očekuje rast prihoda za 50 posto i broja zaposlenih na više od 450, istaknuto je u četvrtak na susretu s novinarima u Microblinku.

"Zadnjih godinu dana transformirali smo tvrtku ka globalnoj tehnološkoj kompaniji koja sada osim u Zagrebu ima i ured u New Yorku, kao i klijente po cijelom svijetu, a napravili smo i rebrending te razvili dosta alata za lakše prepoznavanje potreba korisnika", kazao je globalni potpredsjednik Microblinka za operativne poslove i direktor za Hrvatsku Igor Strejček.

Naglasio je da im je vizija omogućiti široku globalnu uporabu AI-ja, uz daljnji razvoj njihove AI platforme za koju žele da postane 'AI Power House' i da možda jednom postane zasebni dio tvrtke.

Hoće li to biti do kraja ove ili u idućoj godini teško je reći, ali smo na dobom putu, dodao je globalni potpredsjednik za inženjerstvo AI Matija Ilijaš, objasnivši da danas gotovo svaka kompanija u svijetu ima potrebu za nekim oblikom AI-ja i stoga u to već godinama dosta ulažu.

Microblinkova AI platforma naime, kako je dodao, značajno ubrzava i automatizira proces razvoja i isporuke AI rješenja, pri čemu veliki pažnju posvećuju sigurnosti i zaštiti podataka, a do sada su razvili više od 50 naprednih AI modela koji se izvode na više od 100 milijuna uređaja i u prosjeku 40 posto brže nego na konkuretnim rješenjima Googlea ili Applea.

Trenutno Microblink, po riječima suosnivača i globalnog izvršnog direktora za tehnologiju Jurice Cerovca, na AI tehnologiji razvija proizvode skeniranja dokumenata s utvrđivanjem digitalnog identiteta korisnika i s provjerom autentičnosti, zatim biometrije ili prepoznavanja lica (što trebaju mnogi sektori) te čitanja ili skeniranja podataka s maloprodajnih računa (što posebice koristi sektoru trgovine u analizi podataka).

Microblinkov softver rabi se za više od tri milijarde pojedinačnih kupnji godišnje u svijetu, uz bazu s više od 15 milijuna maloprodajnih artikala, rečeno je.

Cerovac je posebno važnim istaknuo što tvrtka kompletno poslovanje ugovara i vodi iz Hrvatske, gdje još uvijek pronalazi većinu potrebnih kadrova, među kojima stalno traže inženjere s poslovnom znanjima koji će biti voditelji timova.

Iako bez iznošenja detalja, kazao je i da je prosječna plaća u Microblinku bolja nego u neki drugim vodećim IT kompanijama u Hrvatskoj, a nude i mnoge druge pogodnosti zaposlenima, među kojima je i mogućnost da iz Zagreba rade nekoliko tjedana u New York i obrnuto, kako bi vidjeli različita poslovna okruženja.

Na pitanje o poslovanju u 2021., Strejček je kazao da su jako zadovoljni i da su im prihodi rasli za 40 posto u odnosu na 2020., bez iznošenja konkretnijih brojki, dok je za 2022. najavio da očekuju daljnji rast prihoda od 50 posto.

Cerovac je iznio da trenutno imaju 300 zaposlenih, što je dvostruko više nego prije godinu dana, a da do kraja ove godine to planiraju povećati na više od 450.

Naznačio je i da njihovu globalnost pokazuje i podatak da u globalnoj bazi kupaca imaju kompanije iz više od 80 zemalja u svijetu i iz više od 20 industrija, od financija i osiguranja do maloprodaje i drugih.