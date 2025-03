Xiaomi otkrio sat koji radi 15 dana, inovativne slušalice i romobil koji ne želi da padnete

Xiaomi je danas u Barceloni uz Xiaomi 15 seriju telefona predstavio i cijelu liniju pametnih uređaja, nove slušalice, sat, romobil i pametnu narukvicu, kojima su dodatno proširili portfelj AIoT uređaja

Xiaomi Buds 5 Pro - dobile i WiFi verziju

Foto: Xiaomi

Xiaomi Buds 5 Pro nude bežični zvuk uz Snapdragon Sound tehnologiju i Qualcomm aptX Lossless, omogućujući 48kHz/24bitni zvuk i prijenos do 2,1Mbps. Iz Honora ističu da imaju duboke basove i uravnotežene srednje tonove, u što ćemo se uvjeriti kad slušalice stignu na testiranje. S hibridnim aktivnim uklanjanjem buke (ANC) do 55 dB, podrškom za povezivanje s dva uređaja i baterijom koja traje do 40 sati s kućištem, prilagođene su za svakodnevnu upotrebu. 10 minuta na punjaču im osigurava oko 4,5 sati slušanja glazbe. Zanimljiva opcija je snimanje razgovora pritiskom na gumb kućišta tri puta, a sama maska služi kao okidač za snimanje. Slušalice podržavaju i prijevod i transkripciju uz pomoć umjetne inteligencije. Slušalice će stajati 209 eura.

Xiaomi je paralelno uz Buds 5 Pro predstavio i njihovu Wi-Fi verziju, kao njihove prve slušalice koje omogućuju izravnu Wi-Fi vezu s pametnim telefonima i podržavaju 96kHz/24bit zvuk bez gubitaka pri propusnosti do 4,2Mbps. Xiaomi ističe da imaju specijalizirane EQ profile i nude profinjeniji i impresivniji doživljaj zvuka. Imaju brzo punjenje za četiri sata reprodukcije u samo 10 minuta na punjaču, a baterija s kućištem osigurava 40 sati rada. Dostupne su u prozirnoj crnoj boji i stoje 239 eura.

Xiaomi Watch S4 traje do 15 dana

Foto: Xiaomi

Xiaomi Watch S4 dolazi s AMOLED zaslonom od 1,43 inča, rezolucijom 466 x 466, svjetlinom do 1500 nita i baterijom koja traje do 15 dana. Brzo punjenje od 5 minuta osigurat će vam do dva dana korištenja. Osim remena koji se mogu lako mijenjati, Xiaomi ističe da se na S4 mijenjaju i okviri, što diže razinu personalizacije.

Navode kako su poboljšali algoritme koji prate zdravlje i kondiciju, a sat nudi praćenje otkucaja srca, kisika u krvi, razine stresa i spavanja, uz više od 150 sportskih načina rada. A za 60 sekundi generirat će detaljno zdravstveno izvješće. Za praćenje položaja i aktivnosti na otvorenom tu su L1+L5 GNSS tehnologija. iaomi Watch S4 donosi i nove, inovativne brze geste, poput pucketanja prstima za odbijanje poziva ili odbacivanje obavijesti radi poboljšanja svakodnevne pogodnosti. Dolazi u crnoj, srebrnoj i 'rainbow boji'. Prve dvije stajat će 179 eura, a posljednja 189.

Stabilniji i spretniji romobil

Foto: Xiaomi

Xiaomi Electric Scooter 5 Max dobio je dvostruki hidraulični ovjes, domet do 60 km i motor od 1000 W koji omogućuje maksimalnu brzinu od 25 km/h. Ima pametnu obnovu energije, pretvarajući kinetičku energiju u snagu baterije dok je u pokretu. Ovaj električni romobil inteligentno detektira nagibe, prilagođavajući razine povrata energije kako bi se osiguralo kontroliranije spuštanje. U kombinaciji s pametnim parkiranjem na nagibu, koje privremeno drži skuter na mjestu na nagibu bez ručnog napora, poboljšava stabilnost i pruža iskustvo vožnje bez napora na raznolikom terenu. Maksimalna nosivost je do 120 kg. Integrira TCS (Traction Control System) za izvrsnu stabilnost na mokrim cestama. Pomoću žiroskopskog senzora i algoritma inteligentnog upravljača detektira proklizavanje kotača i automatski prilagođava izlaznu snagu motora. Njegova će cijena biti 719 eura.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Foto: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 Pro nudi četverokutni AMOLED zaslon, 24/7 praćenje zdravlja i više od 150 sportskih načina rada. Ima ugrađeni GNSS, funkciju kompasa i trajanje baterije do 21 dan.