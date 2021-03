Microblink, globalni lider u razvoju rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje koristi preko 100 milijuna ljudi u preko 60 zemalja svijeta, nakon osiguravanja prve investicije za rast na globalnom tržištu nastavio je pojačavati upravljački tim.

Novi direktor Microblinka za Hrvatsku, a ujedno i globalni potpredsjednik Microblinka za operacije bit će Igor Strejček koji dolazi iz Erste banke. Strejček će u novoj organizacijskoj strukturi Microblinka biti član upravljačkog tima kompanije, uz globalnog izvršnog direktora Darrena Bassmana i globalnog izvršnog direktora za tehnologiju Juricu Cerovca.

Suosnivači Microblinka, Izet Ždralović i Damir Sabol neće biti dio upravljačkog tima kompanije i prelaze na savjetničke, odnosno nadzorne funkcije. Ždralović prelazi na seniorsku savjetničku poziciju gdje će nastaviti doprinositi razvoju kompanije svojim vrijednim iskustvom te razumijevanjem tehnoloških proizvoda i tržišta. Sabol prelazi u novoformirano nadzorno tijelo kompanije (Board of Directors).

- Prije 10 godina kada mi je Damir prvi put pokazao prototip PhotoPaya, povjerovao sam da će ta usluga značajno olakšati plaćanje računa mobilnim bankarstvom. Partnerski odnos koji smo razvijali u projektima, poput Slikaj i plati, Keks Pay i George, danas dobiva potpuno novu, višu dimenziju. Sada Damir daje povjerenje meni, kao novom članu Microblink dream teama, kako bih pomogao u ubrzanom razvoju i još snažnijem širenju na globalnom tržištu. To me čini izuzetno ponosnim i motiviranim - izjavio je Igor Strejček, direktor Microblinka u Hrvatskoj.

Microblink je u osam godina poslovanja razvio sveobuhvatnu AI platformu za računalni vid te šest ključnih proizvoda koji su postali globalni industrijski standard za digitalizaciju raznih vrsta dokumenata i automatiziranje unošenja podataka. Microblinkov prvi i najpoznatiji proizvod u Hrvatskoj, PhotoPay standard je u plaćanju najrazličitijih računa zbog kojeg se više ne mora čekati u redovima već se plaća jednostavno i brzo, putem mobilnih aplikacija svih domaćih banaka.

- Iznimno se radujem Igorovom dolasku i siguran sam da je on zaista snažno pojačanje za Microblink. Mogu s ponosom reći da Microblink ide ozbiljnim koracima prema potpuno profesionaliziranom menadžmentu koji ima jasan cilj podržati novu razvojnu fazu kompanije usmjerenu na ubrzano širenje na globalnom tržištu. Istovremeno čestitam Izetu i Jurici koji su vrlo uspješno operativno vodili Microblink posljednjih nekoliko godina, a veseli me da će i dalje sudjelovati u razvoju kompanije - izjavio je Damir Sabol, član nadzornog tijela (Board of Directors) Microblinka.

Microblink trenutno ima 111 stalno zaposlenih u Hrvatskoj, a samo tijekom prošle godine zaposleno je 50 novih stručnjaka.

- Igor će svojim bogatim upravljačkim iskustvom i dubinskim poznavanjem naših proizvoda i tržišta značajno doprinijeti kompaniji. Njegov optimizam i pozitivan stav savršeno se uklapaju u našu korporativnu kulturu. Radujem se radu s Igorom i ostatkom tima na ponudi naših proizvoda temeljenih na računalnom vidu širokom broju ljudi diljem svijeta. Imamo ambiciozne ciljeve, a snaga našeg tima mi ulijeva povjerenje da možemo napraviti vrijedan iskorak u globalnom AI okruženju te istovremeno razviti brojne uzbudljive karijerne prilike u Hrvatskoj - izjavio je Darren Bassman, globalni izvršni direktor Microblinka.