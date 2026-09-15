Microsoft je predstavio niz novih alata za popravak problematičnih Windowsa

Microsoft je predstavio paket novih i poboljšanih alata osmišljenih za popravak i obnovu operativnog sustava Windows, nudeći korisnicima i IT stručnjacima snažnije opcije za rješavanje sistemskih grešaka i oporavak od kritičnih kvarova. Nove značajke, najavljene u sklopu programa Windows Insider i na konferenciji Ignite, usredotočene su na pouzdanije i manje destruktivne metode za vraćanje problematičnog sustava u ispravno stanje.

Nova generacija alata za oporavak

Na čelu novih dodataka nalaze se alati "Point-in-Time Restore" i "Cloud Rebuild", koji imaju za cilj pojednostaviti proces oporavka za Windows 11. Prvi je evolucija klasične značajke System Restore, koja automatski stvara točke oporavka, zadano svakih 24 sata. Te točke obuhvaćaju cjelokupno stanje sustava - operativni sustav, instalirane aplikacije, postavke i lokalne korisničke datoteke. Spremaju se lokalno i čuvaju do 72 sata, a pokreću se iz okruženja za oporavak (WinRE), što omogućuje spas sustava čak i ako se Windowsi ne mogu normalno pokrenuti.

Za ozbiljnije probleme, poput oštećenog ili nepokretnog operativnog sustava, Microsoft je uveo "Cloud Rebuild". Ova značajka, trenutno dostupna u testnoj verziji, omogućuje potpunu reinstalaciju Windowsa 11 izravno s interneta, bez potrebe za fizičkim medijima poput USB sticka. Proces formatira sistemski disk, uklanjajući sve datoteke i aplikacije, te osigurava čistu instalaciju preuzimanjem svježe verzije sustava i potrebnih drivera s Windows Update servisa.

Uz to, za najkritičnije kvarove pri pokretanju sustava, razvijen je i "Quick Machine Recovery" (QMR). Ovaj alat automatski dijagnosticira i rješava probleme koji sprječavaju podizanje sustava, povezujući se s Windows Updateom kako bi preuzeo ciljane zakrpe i popravke, smanjujući tako potrebu za ručnom intervencijom.

Evolucija rješavanja problema

Ovi napredni alati nadopunjuju promjene u načinu na koji Windows pristupa svakodnevnim problemima. Microsoft postupno napušta starije platforme za rješavanje problema. Korisnici se možda sjećaju alata "Mr. Fix-it" iz ere Windowsa 7, koji je kasnije zamijenjen integriranim alatima za rješavanje problema (Troubleshooters) unutar postavki sustava Windows 10 i ranijih verzija Windowsa 11. Međutim, s verzijom Windows 11 23H2, Microsoft je započeo tranziciju prema centraliziranoj platformi nazvanoj "Get Help" (Zatražite pomoć). Umjesto niza pojedinačnih alata razasutih po postavkama, nova aplikacija služi kao jedinstvena točka za dijagnostiku. Korisnik jednostavno upiše opis problema, a aplikacija ga vodi kroz korake ili automatski pokreće odgovarajući dijagnostički alat, što je pristup koji je dosljedniji modernom sučelju Windowsa 11.

Popravak sustava putem Windows Updatea

Za korisnike koji se suočavaju s problemima, ali ne žele proći kroz potpunu reinstalaciju, Microsoft nudi i jednostavniju opciju. Unutar postavki za oporavak (Settings > System > Recovery) nalazi se mogućnost "Fix problems using Windows Update". Ova funkcija ponovno instalira trenutnu verziju Windowsa kako bi popravila oštećene sistemske datoteke i komponente. Ključna prednost je što ovaj proces čuva sve instalirane aplikacije, osobne datoteke i postavke korisnika. Postupak preuzima "verziju za popravak" posljednjeg uspješno instaliranog ažuriranja i primjenjuje je na sustav. Važno je napomenuti da ova opcija možda neće biti dostupna na računalima kojima upravlja tvrtka ili škola, kao ni na starijim verzijama Windowsa 11 koje nemaju instalirana novija ažuriranja.

*uz korištenje AI-ja