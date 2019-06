Microsoft otkrio novi Xbox: Dolazi 2020. i jak je kao PS5

Nova konzola koja će naslijediti Xbox One stiže na tržište sljedeće godine te nosi kodno ime Xbox Scarlett, potvrdio je to Microsoft u sklopu svoje sinoćnje E3 konferencije. O službenom nazivu sljedećeg Xboxa još nema riječi, no Amerikanci su otkrili kako je trenutačni plan lansirati novi hardver netom prije božićnih praznika, i to uz Halo Infinite.

Što se same konzole tiče, ona će biti opremljena novom generacijom Solid State Diskova (SSD-ova) koji će po potrebi biti korišteni i kao virtualna radna memorija, a tu će biti i podrška za ray-tracing tehnologiju. Xbox Scarlett koristit će modificirani AMD Zen 2 procesor koji će po potrebi renderirati igre u 8K rezoluciji, iako se gotovo sigurno neće raditi o nativnom broju piksela. Microsoft je također govorio o gamingu u 120 sličica po sekundi koji će biti imun na artefakte izazvane promjenjivim performansama, odnosno podržavati fluidne brzine osvježavanja ekrana.

Xbox Scarlett imat će za sada nepoznatu količinu GDDR6 RAM-a i oslanjati se na posljednju Radeon RDNA arhitekturu, kako je to već bilo sugerirano Microsoftovim odabirom procesora. I dok iz američke tvrtke poručuju kako će se raditi o daleko najmoćnijoj gaming konzoli svih vremena, Sony tvrdi to isto, što ne iznenađuje s obzirom da za sada službene informacije o PlayStationu 5 nalažu kako će taj uređaj imati gotovo identičan hardver.

Drugim riječima, pobjednik sljedeće gaming generacije još će jednom ovisiti o kvaliteti i kvantiteti platformskih ekskluziva, što je bilo i za očekivati, pod uvjetom da cloud rješenja kao što su Google Stadia i Apple Arcade ne uspiju poremetiti planove postojećih giganta industrije.