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TEHNOLOGIJA NAPREDUJE

Microsoft razvija AI alate: Moći će postavljati precizne dijagnoze poput liječnika

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Microsoft razvija AI alate: Moći će postavljati precizne dijagnoze poput liječnika
Foto: Dado Ruvic
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Alat je nadmašio liječnike i u slučajevima kada su mu predstavljani predlošci izvučeni iz velike baze podataka o pacijenima dobiveni s Odjela hitne pomoći

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Microsoftovi istraživači su objavili da je alat umjetne inteligencije (AI), ‌koji dijagnosticira bolesti potupno, korak po korak poput liječnika, bio više nego dvostruko precizniji od ⁠liječnika primarne zaštite kada je posrijedi rješavanje složenih medicinskih slučajeva, pokazala je studija objavljena u četvrtak u časopisu Science.

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Studija je pokazala da model utvrđuje koja pitanja treba postaviti pacijentu, kao i koje preglede i testiranja treba provesti. U tomu mu pomaže sustav za koordinaciju koji organizira način na koji umjetna inteligencija pristupa problemu, koristeći simulirani tim kliničkih stručnjaka koji surađuju na rješavanju dijagnostičkih slučajeva.

Postojeći modeli umjetne inteligencije za medicinsku primjenu uglavnom istodobno analiziraju sve simptome pacijenta, laboratorijske rezultate i snimke, a potom se postavlja dijagnoza.

Dok sustav za koordinaciju usmjerava proces postavljanja dijagnoze, model umjetne inteligencije najprije odlučuje koja pitanja treba postaviti kada se radi o povijesti bolesti pacijenta i koji su fizički pregledi važni te na temelju dobivenih informacija određuje koja testiranja treba napraviti, razmatra rezultate i, po potrebi, nalaže dodatna ispitivanja.

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U međuvremenu, za vrijeme čitavog procesa ažurira radne pretpostavke i planove, rekli su u intervjuu voditelji istraživanja.

Kad je od ovog AI alata zatraženo da dijagnosticira više od 300 vrlo neuobičajenih i složenih medicinskih slučajeva, pokazalo se da je model koji koristi ovaj sustav za koordinaciju dijagnostike bio više nego dvostruko precizniji u procjeni stanja pacijenata i utvrđivanju dijagnoze liječnika primarne zaštite, koji su koristili udžbenike i internet.

Alat je nadmašio liječnike i u slučajevima kada su mu predstavljani predlošci izvučeni iz velike baze podataka o pacijenima dobiveni s Odjela hitne pomoći.

Istraživači su rekli da se procjene starijih sustava ovog tipa obično temelje na pitanjima s ponuđenim odgovorima u kojima se njihovi rezultati uspoređuju s rezultatima liječnika. 

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- Umjetna inteligencija postala je vrlo dobra u postizanju stopostotne uspješnosti na takvim testovima. No naravno, to nije stvaran svijet. Nijedan mi pacijent nikada nije došao s lijepo sažetom medicinskom poviješću - rekao je dr. Dominik King, korporativni potpredsjednik zdravstvene jedinice u Odjelu tvrtke Microsoft AI, čiji tim razvija novu tehnologiju.

Istraživači su ustanovili i da je dijagnostički proces jeftiniji kada sustav za koordinaciju planira preglede i analize, nego kada to rade liječnici.

- Ne mjerimo samo preciznost sustava. Mjerimo i koliko promišljeno i pažljivo pristupiti dijagnostičkom postupku - rekla je Harsha Nori, voditeljica Odjela za umjetnu inteligenciju u zdravstvenom sektoru tvrtke Microsoft AI.

U sklopu suradnje s bostonskim medicinskim centrom Beth Israel Deaconess znanstvenici će ubuduće testirati sposobnost ovog alata u procjeni hitnosti stanja pacijenata koji čekaju na pregled na Odjelima za hitnu pomoć.

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