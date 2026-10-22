Povratak u djetinjstvo: Shrek 2 remasterirali su za sve konzole

Tvrtka Aspyr službeno je najavila kako Shrek 2 Remastered izlazi 10. studenog za PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Switch 2 i računala. Najava je stigla uz zabavan foršpan koji namjerno oponaša stil najave za igru Grand Theft Auto 6. Originalna igra izašla je davne 2004. godine za PlayStation 2, GameCube i Xbox, a prodana je u više od četiri milijuna primjeraka.

Nova verzija donosi značajna tehnička unaprjeđenja koja su prilagođena modernom hardveru. Prema najavi developera, sve je ponovno izgrađeno s boljim teksturama, poboljšanim korisničkim sučeljem i 4K rezolucijom na sustavima koji to podržavaju. Uz to, znatno su poboljšane i animirane scene unutar same igre.

Remaster se temelji na konzolaškoj verziji originala koju je tada razvio Luxoflux, a izdao Activision. Za razliku od računalne verzije iz tog vremena koja je bila isključivo za jednog igrača, ova akcijska avantura omogućuje upravljanje timom od četiri lika. Igrači mogu slobodno mijenjati likove u hodu kako bi se borili protiv neprijatelja i rješavali zagonetke pomoću njihovih jedinstvenih sposobnosti.

Novi dodaci i opcije za više igrača

Pored mogućnosti za više igrača, Aspyr je dodao i potpuno novi način za fotografiranje unutar igre. Igrači će moći bilježiti omiljene trenutke iz Shrekove močvare, Fioninog dvorca i kraljevstva Tamo Tamo Daleko. Također, ubačen je i poseban izbornik sa šiframa koji će olakšati prelazak igre onima koji zapnu na težim dijelovima.

Cijena ovog nostalgičnog naslova iznosit će 30 € u redovnoj prodaji, dok će oni koji ga kupe unaprijed platiti 27 €. Među igrivim likovima naći će se glavni junak, Fiona i Magare, svaki sa svojim specifičnim vještinama koje su ključne za napredak kroz priču.

Uvertira za novi animirani film

Curenje informacija o ovoj igri započelo je još u rujnu kada su otkriveni podaci o postignućima na platformi Steam. Nakon toga, detalji o igri slučajno su objavljeni na službenoj Xbox trgovini sredinom listopada. To je prisililo izdavača da ranije od planiranog izbaci službenu najavu i potvrdi sve glasine koje su kružile među obožavateljima.

Zanimljivo je da izlazak ovog remastera dolazi nedugo nakon što je prvi film o popularnom ogru vraćen u kina kako bi se obilježila 25. godišnjica franšize. Mnogi obožavatelji smatraju kako je oživljavanje ove klasične igre dio šire strategije podizanja interesa javnosti za taj animirani svemir.

Očekuje se da će ova igra poslužiti kao izvrsna uvertira za dugo iščekivani peti nastavak filmskog serijala. Shrek 5 trebao bi stići u kina 30. lipnja 2027. godine, gotovo cijelu godinu kasnije nego što je to prvotno bilo planirano. Bit će to ujedno i prvi glavni film iz serijala nakon 16 godina pauze.

*uz korištenje AI-ja