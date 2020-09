Milijunaši iz Nanobita krenuli iz tatinog servisa: 'Ostat ćemo u Zagrebu, tražimo još 20 ljudi'

Alan Sumina i Zoran Vučinić objavili su kako je svoju tvrtku za razvoj igrica za mobitel prodali švedskoj kompaniji Stillfront za 148 milijuna dolara. Za svoj prvi I-phone posudili su novac od roditelja

<p>Naravno da smo ponosni. Mi smo za sve to znali malo ranije, ali nismo se htjeli puno uzbuđivati dok god ne bude sigurno. Svake su godine dečki imali nekakvih ponuda, rekao je ponosni Alanov otac<strong> Darko Sumina</strong>, koji je i sam poduzetnik, a momcima vodi knjige za tvrtku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p><strong>Alan Sumina</strong> i <strong>Zoran Vučinić</strong> ovih su dana najtraženiji sugovornici u medijima zbog vijesti da je njihovu tvrtku za razvoj igara za mobitele, Nanobit, kupila švedska kompanija Stillfront za vrtoglavih 148 milijuna dolara. Dečki su se upoznali upravo preko knjigovodstvenog servisa tate Darka, koji im i danas vodi poslovne knjige.</p><p>- Ja sam njihov knjigovođa - otkriva Darko Sumina, a na pitanje imaju li geni veze sa sinovim poduzetničkim usmjerenjem kaže kako je Alan odrastao u takvom okruženju, pa ni ne čudi što je krenuo tim putem. Kaže kako su se Alan i Zoran upoznali prije 15 godina kad su radili na web stranici njegove tvrtke.</p><p>- Moram priznati da već dugo ne koristimo taj web, ali bili smo vrlo zadovoljni time kako su to napravili - prisjetio se Darko. Kaže kako je Alan napravio programski, a Zoran dizajnerski dio, a to je ujedno razdoblje u kojem su se mladi gejmeri i upoznali. Ostalo je povijest.</p><h2>Prihodi od gaminga 400 milijuna kuna</h2><p>Iako je vijest o golemom poslu za hrvatske pojmove kao tornado protutnjala u javnosti, gotovo više nego uhićenja u Janafu, za one koji prate Hrvatsku u 21. stoljeću imena Zorana Vučinića i Alana Sumine nipošto nisu nepoznata.</p><p>Industrija igara jedna je od najjačih u svijetu. Procjenjuje se da će do 2025. ovo tržište vrijediti 256,97 milijardi dolara, a samo do kraja 2020. igrači će na igre poput “Red Dead Redeptiona” potrošiti i 4,5 milijardi dolara.</p><p>I u Hrvatskoj je ova industrija sve jača. Korona kriza nije dotaknula gaming, od kojeg će prihodi hrvatskim tvrtkama ove godine biti oko 400 milijuna kuna. <strong>Nanobit</strong> je velikim poslovnim iskorakom pojačao vrijednost cijele industrije, koja za mnoge još spada u mutnu kategoriju “onih koji igraju igre”. Tvrtka je to koja razvija “free-to-play” (besplatne) igre za mobitele, a među najpoznatijima su <strong>Hollywood Story</strong>, <strong>My Story</strong> i <strong>Tabou Stories</strong>.</p><p>Nanobitove igre dosad su preuzete impresivnih 145 milijuna puta. Mjesečno ih igra više od 10 milijuna igrača na svim kontinentima, a posebnu popularnost stekli su u arapskim zemljama, posebno među mladom, obrazovanom i dobrostojećom publikom. Prelazak u vlasništvo međunarodne kompanije smatraju novim logičnim poslovnim potezom.</p><p>Kako su nam kazali, pregovori sa Stillfrontom trajali su nekoliko mjeseci.</p><p>- Cijela stvar je započela još za vrijeme lockdowna, pregovori su se zahuktali preko ljeta, a sve je finalizirano u zadnjih mjesec dana. Iza nas je intenzivan period, ali sve smo uspjeli kako smo i planirali. Uz nas, na projektu je radio tim konzultanata iz Londona, većina je odrađena online, a zanimljivo je da se ustvari dogodio samo jedan sastanak, tj. posjet uživo. - poručuju osnivači Nanobita.<br/> Ističu da i dalje ostaju u <strong>Zagrebu</strong> te da i sad imaju otvorenih dvadesetak radnih mjesta.</p><p>- Nanobit ostaje u Zagrebu i za naše se zaposlenike ništa ne mijenja jer ustvari samo nastavljamo s našim postojećim projektima. Ono što smatramo važnim istaknuti je da će naši zaposlenici imati mogućnosti učiti i dijeliti znanje s više od 800 novih kolega iz 14 gaming studija iz cijelog svijeta. To je ogromna prilika za svakog i svima se pruža mogućnost dodatnog rasta i razvoja. Naravno, tu su i brojne druge mogućnosti - kažu Sumina i Vučinić.</p><h2>'U marketingu smo bili samo ja i studentica'</h2><p>- Ne bih se branio od opisa njih dvojice kao heroja, junaka naše generacije. Oni, ali i još neki drugi, poput <strong>Mate Rimca</strong>, krenuli su u te poslove, velika većina samostalno, naivno, umjesto da se zaposle i počnu zarađivati kod nekog veliki novac za programiranje ili developing. Alan i Zoran su doslovno posudili od staraca novac i kupili prvi iPhone da mogu prčkati. Ista je priča Infinuma, Infobipa... - kaže nam <strong>Nikola Stolnik</strong>, vlasnik još jedne uspješne hrvatske gaming kompanije, <strong>Good Game Global</strong>.</p><p>Karijeru je počeo upravo u Nanobitu, koji danas zapošljava više od sto djelatnika, redom završenih FER-ovaca, matematičara, dizajnera, programera. Kod njih se poslu uče i mnogi studenti. Stolnik je došao 2016. iz retail marketinga kako bi preuzeo marketing za razvoj igara.</p><p>- Odmah sam im objasnio da nemam nikakvog iskustva u tom području, no kazali su kako im to nije problem i da će me izučiti u toj niši. Samozatajni su, ali su oni već tad ekstremno uspješni i tko želi u ovoj industriji raditi, trebao bi isprobati posao kod njih. Ja ću im uvijek biti zahvalan što sam ušao u gaming posao i što sam u i dalje u njemu - ističe Stolnik.</p><p>U samo dvije godine marketinški odjel Nanobita, u kojem su prvo bili samo on i studentica koja je pomagala, narastao je na sedam zaposlenih i 60 milijuna downloada. Stolnik 2018. odlazi kako bi pokrenuo vlastitu tvrtku, o kojoj je, kako kaže, sanjao otkad je bio klinac koji je visio na igrama, baš kao i Alan i Zoran. A upravo iskustvo s Nanobitom bilo je presudno da i uspije. </p><h2>Privatni avion za cijelu kompaniju</h2><p><strong>- Alan je više tip</strong> koji se bavi analitikom, financijama, Zoran je ekstremno kreativan, on se bavi izradom proizvoda, promišljanjem kreativnih rješenja. U simbiozi su kao mali Avengeri, jedan drugog podupiru u svojim vještinama. Ovisno o tome što mi je trebalo, išao bih po savjet, kritiku i pomoć jednome ili drugom. Moj posao je bio sličan burzi, kupovanje položaja na kojem se oglas u igri nalazi. To može biti pozitivno ili negativno iskustvo, no njihov odnos prema zaposlenicima je izuzetan - prisjeća se Stolnik. Otkriva i kako su, primjerice, lani, nakon uspješne poslovne godine, napravili jedinstven team-building za cijelu tvrtku.</p><p>- Nitko im ne bi zamjerio da su naručili tri gajbe piva i pečenje, a zaradu spremili u džep, no unajmili su avion kako bi doslovce svi zaposlenici privatnim letom odletjeli na Kretu i proveli nekoliko dana u resortu s 5 zvjezdica. Zaista su pokazali ljubav prema tim ljudima - ističe Stolnik te dodaje kako samo oni znaju kroz kakve su poteškoće prošli da dođu do ovoga.</p><p>- U Americi bi rekli ‘wow, to se postiže jedanput u životu’, a kod nas je to uspjeh jedanput u deset generacija - smatra.</p><h2>'Imamo otvorenih 20-ak mjesta'</h2><p><strong>Osnivači Nanobita</strong> krenuli su kao gaming entuzijasti s vrlo malo novca i vrlo mnogo ideja, ali i, što se pokazalo presudnim, izvanrednim smislom za biznis. U početku nisu imali tolika očekivanja jer im je bio čudan koncept u kojem ljudi besplatno skidaju igru i plaćaju virtualne stvari. No prihvatili su ga i nastavili se prilagođavati, ostajući vrlo realni po pitanju procjene što mogu, a što ne, napraviti. I to je, kažu i danas, bio ključ njihova opstanka.</p><p> Glavni akteri jedne od najboljih poslovnih vijesti u Hrvatskoj zadugo, zaključuju:</p><p>- Gaming svijet se okrupnjuje i globalizira. Mi smo mogli birati - ili ostati sami ili se pridružiti najboljima. Ovo je jako važan trenutak za Nanobit, ali i za Hrvatsku jer smo sada dobili pozornost kakvu hrvatski gaming odavno zaslužuje. Ne možemo nagađati za druge, ali svakako treba nastaviti u razvoju kreativnih i kvalitetnih projekata. Ovo je dokaz da dobrih prilika ima, samo treba biti ustrajan.</p>