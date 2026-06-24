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POVRATAK SMARTA

Mini Smart se vraća: Evo detalja

Piše Autostart,
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Mini Smart se vraća: Evo detalja
Foto: Smart

Serijski Smart #2 bit će vrlo blizak ovom konceptu i trebao bi biti predstavljen na salonu u Parizu u listopadu ove godine. Prodaja u Europi planirana je za drugo tromjesečje 2027. godine

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Smart se posljednjih godina potpuno udaljio od onoga po čemu ga većina kupaca pamti. Umjesto malenog gradskog dvosjeda, marka je krenula u smjeru velikih električnih SUV-ova i limuzin, što tržišno možda ima smisla, ali emocionalno nikada nije potpuno odgovaralo imenu Smart. Zato je novi Smart #2 mnogo važniji nego što njegove dimenzije sugeriraju. Koncept prikazan u Rimu najavljuje izravnog nasljednika legendarnog Fortwoa, potpuno električni dvosjed razvijen upravo za uske ulice, kratke relacije i svakodnevnu gradsku upotrebu.

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