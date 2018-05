'Ministre, zašto nam ne date raditi i tjerate nas iz zemlje?'

Pomalo komorna i depresivna atmosfera vladala je među 50 novopečenih magistara laboratorijske dijagnostike na nedavno održanoj promociji na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Završili su težak fakultet, za koji su mnogi i platili silan novac za školovanje, a primili su diplomu koja im u Hrvatskoj nije priznata!

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Osjećam se jadno, izigrano, namagarčeno'

Naime, Ministarstvo znanosti pratilo je naputak EU po kojemu je Hrvatska morala osnovati studij laboratorijske dijagnostike i on je započeo sa radom u Rijeci i Osijeku, kao dvogodišnja nadogradnja postojećeg preddiplomskog trogodišnjeg studija. Na ta dva fakulteta 2013. godine započelo se sa edukacijom budućih magistara laboratorijske-dijagnostike. Iako je od tada studij upisalo već tri generacije, završeni magistri ove struke, s najvišim mogućim akademskim stupnjem u struci, još izrijekom nisu navedeni u Zakonu o djelatnostima u zdravstvu.

Taj je Zakon donesen prije sedam godina, u vrijeme kada ove razine obrazovanja nije bilo, i potrebno ga je ažurirati. Riječ je o stručnjacima koji su kompetentni zaokružiti čitav tehnološki proces u laboratoriju, zbog čega bi ih liječnici rado vidjeli u svojim timovima no, događa se to da se zatvaraju laboratoriji u Pločama, Murskom Središću, Prelogu, Makarskoj, zbog nedostatka visokoobrazovanog laboratorijskog kadra, a oni zapravo ne nedostaju, nego čekaju u Osijeku da se netko iz nadležnih Ministarstava smiluje i regulira njihov status.

- Osjećam se jadno, izigrano, namagarčeno. Naš diplomski studij je odobren, prošao je reakreditaciju, tržište nas treba, ali država za to ne mari. U ovom trenutku nas bar 50-tak u Hrvatskoj nema radnog mjesta, nemamo čak ni opciju da odradimo radni staž kako bismo dobili licenciju za obavljanje svog posla. Možemo, doduše, odrađivati radni staž kao niže kvalificirani kadar, za 2.700 kuna. Višestruko smo zakinuti - kaže Matea Rebrina (25) iz Petrijevaca koja je magistrirala na fakultetu MLD u Osijeku još protekle godine u srpnju i od tada traži mjesto da odradi staž.



Iako su se studenti, a i magistri, u više navrata pismeno obraćali relevantnim institucijama - Ministarstvu obrazovanja, Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika, sve ove godine nitko zapravo ne čini ništa kako bi situaciju promijenio.

- Ministar Milan Kujundžić izvanredni je profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru medicinske biokemije. Njegovi studenti i magistri medicinske biokemije protive se priznavanju magistara laboratorijske dijagnostike s osječkog fakulteta jer bi tako izgubili monopol na tržištu rada - kazala je Matea Rebrina na nedavnom prosvjedu osječkih studenata MLD koji su na osječki kolodvor došli odjeveni u bijele kute sa crnim flasterima na ustima poručujući kako je jasno da se njih želi ušutkati i fakultet zatvoriti, što je učinjeno sa onim istovjetnim u Rijeci.

- Ministarstvo zdravstva, na čelu sa Ministrom Kujundžićem, nije ažuriralo Zakon o djelatnostima u zdravstvu zato što ministar zastupa osobne interese malog broja svojih studenata, a na štetu osječkih studenata, koji će biti prisiljeni napustiti Hrvatsku. Apsurdno je da Hrvatska ne priznaje diplome struke koju je i financirala, a priznaje diplome stečene u EU - kazao je Kristijan Šimičić, voditelj inicijative 'Studentske diplome jednako vrijede' koji je organizirao prosvjed.

Pismo premijeru: 'Mi nismo nečiji hir!'

Stoga su studenti uputili i otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću i cijeloj Vladi, u kojem ističu:

"Naše obrazovanje formirano je prema uzoru na razvijene zemlje Europe i Zapadnog svijeta. Kao primjer, pogledajte susjednu nam Sloveniju gdje se studij laboratorijske biomedicine izvodi kroz 3 godine preddiplomskog pa 2 godine diplomskog studija, baš kao medicinsko-laboratorijska dijagnostika. Znate, to je onaj princip "3+2" prema Bolonjskoj deklaraciji koju je Hrvatska potpisala 2001. Tako je i u drugim zemljama Europe i svijeta. Očito je da mi nismo izmišljeni. Nismo nečiji hir. Mi smo zdravstveni radnici obrazovani prema europskom modelu studija koji će pomagati ljudima, a to neće biti Hrvati. To nećete biti n Vi, ni vaša djeca ni prijatelji. To će biti Europljani i neki drugi ljudi diljem svijeta."

Također upozoravaju:

"Stoga Vas, poštovani premijeru Plenkoviću, najiskrenije molim da objasnite građanima zašto u nekim gradovima više ne mogu izvaditi krv? Zašto moraju putovati po 50 i više kilometara da bi obavili uzorkovanje koje traje manje od minute? Molim Vas da objasnite svakoj teško pokretnoj baki i djedu, svakom invalidu, svakom onkološkom bolesniku i svakoj majci s bolesnim djetetom i svim ostalim pacijentima koji su ionako iscrpljeni zbog bolesti, zašto moraju putovati na desetke kilometara da bi obavili jedno ovakvo rutinsko uzorkovanje?!"

[video: 1199636 / ]

Među 50-tak magistara koji su u Osijeku primili svoju nevažeću diplomu je i Viktorija Kretić (25) iz Osijeka.

- Prva generacija studenata na osječkom studiju bili su studenti koji su već negdje radili i ovaj im je studij bio nadogradnja. Mi smo bili prva generacija koja je studij upisala redovno i kada smo mi došli, fakultet je donio kriterij da redovni student ne smije odrađivati radni staž tijekom studija. Izvanredni studenti, njih oko 20, mogli su stažirati. Oni su na kraju bili u boljem položaju nego mi jer su, nakon magisterija, mogli tražiti posao, a mi ga ne možemo dobiti jer moramo odraditi staž. Paradoksalno je da ga ne možemo odraditi jer naše zanimanje ne postoji u Hrvatskoj. Smiješno je da su nam na fakultetu rekli da se možemo otići dodatno školovati i biti profesori u školama, a također su nam i čitali zemlje u koje možemo otići raditi i gdje je naša diploma priznata. Pa ja ne želim ići raditi van, želim ostati u Hrvatskoj i tu raditi, a ne želim ni biti profesor, jer da sam to htjela raditi, onda bih se školovala za profesora. Osim toga, voljela bih znati u kojoj bih se to školi mogla zaposliti - kaže nezadovoljna Viktorija.

- Uputila sam već 500 zamolbi za stažiranje, ali ništa. Još malo će mi biti godina dana kako čekam staž, jer staž moramo odraditi da bismo dobili licenciju za rad. Bila sam dva mjeseca na studentskoj razmjeni u Sloveniji i pitala sam ih da li tamo mogu odraditi staž no, traže da položim slovenski jezik i državni ispit, što su opet dodatni troškovi. Njihov sustav je puno bolji; njihov stažista dobije 700 eura plaću, plus putne troškove i hranu, a mi 2700 kuna - dodaje Matea koja je bila najbolji student na fakultetu ali to sada ništa ne znači.

Pet godina studirala i - ništa

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 25.04.2018., Osijek - Magistranti Fakulteta medicinske laboratorijske dijagnostike dobili su svoje diplome, a one im ne vrijede u Hrvatskoj. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL



Statusom koji je ostvarila također odlična studentica na fakultetu nije bio zadovoljan ni otac Mateje Mikulčić (24) iz Čakovca. Studirala je u Osijeku dvije godine, za što je obitelj morala izdvajati novac za stan i sve druge životne potrebe.

- Trenutno nemam staž jer ga ne nalazim. Pet godina sam studirala na teškom fakultetu, trošila i vrijeme i novac za ništa. Sada ipak pokušavam negdje vani naći priliku. Ambiciozna sam, trudim se, želim i mogu ali Hrvatska mi ne daje priliku. Tijekom studiranja bila sam tri mjeseca na razmjeni studenata u Cardifu, na Institutu za tumore, koji je najbolji institut te vrste. Radila sam tamo sa ljudima svoje struke koji su tamo iznimno cijenjeni. Dobila sam ponudu da ostanem tamo ali nisam imala novca za to u tom trenutku. Za njih sam dobra, ali za Hrvatsku nisam - kaže ogorčena Mateja iz Čakovca.

Voditeljica studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike Ljubica Glavaš Obrovac i dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku Jure Mirat nisu imali ništa konkretno za reći netom završenim magistrima na promociji.

- Za definitivno rješenje njihova problema nadležno je Ministarstvo znanosti koje uz pomoć Ministarstva zdravstva pokušava definirati dodatne programe koje bi ti ljudi eventualno trebali proći. Moram istaknuti da je to prvenstveno problem koji će razriješiti Ministarstvo znanosti - rekao je novinarima prof.dr. Milan Kujundžić kojega optužuju za sukob interesa.



Tema: Bolje obrazovanje 2018.