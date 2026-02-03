Mjesec ostaje na čekanju: NASA je odgodila povijesnu misiju

Američka svemirska agencija NASA odgodila je povijesnu misiju Artemis II, prvi let s ljudskom posadom prema Mjesecu u više od pedeset godina. Lansiranje, prvotno planirano za početak veljače, pomaknuto je za najmanje mjesec dana zbog tehničkih problema otkrivenih tijekom ključne predlansirne provjere. Novi najraniji termin za polijetanje divovske rakete Space Launch System (SLS) sada je početak ožujka.

Curenje vodika zaustavilo odbrojavanje

Foto: Steve Nesius

Problem je nastao tijekom takozvane "generalne probe s punjenjem goriva" (Wet Dress Rehearsal), opsežnog testa koji u potpunosti simulira dan lansiranja. Inženjeri su u Svemirskom centru Kennedy na Floridi uočili curenje tekućeg vodika na dnu rakete dok su punili spremnike s više od dva i pol milijuna litara kriogenog goriva. Iako su timovi uspjeli nastaviti s procedurom, problem se ponovio u posljednjim minutama simuliranog odbrojavanja. Sustavi su automatski prekinuli proceduru kada je do planiranog polijetanja ostalo pet minuta i petnaest sekundi, upravo zbog naglog porasta stope curenja.

Ovo nije prvi put da se NASA suočava s ovim izazovom. Slični problemi s curenjem vodika uzrokovali su višemjesečne odgode i tijekom priprema za misiju Artemis I bez posade, koja je uspješno poletjela 2022. godine. Uz curenje goriva, zabilježeni su i manji problemi s komunikacijskim kanalima zemaljske podrške te ventilom na kapsuli Orion, u kojoj će posada provesti deset dana.

Sigurnost posade na prvom mjestu

S obzirom na to da je ovo prvi let ljudi u SLS raketi i Orion kapsuli, ulozi su iznimno visoki, a sigurnost je apsolutni prioritet. Administrator Nase Jared Isaacman naglasio je važnost ovakvih testiranja.

"S obzirom na to da je prošlo više od tri godine između lansiranja SLS-a, u potpunosti smo očekivali izazove", napisao je Isaacman u objavi na društvenoj mreži X. "Upravo zato provodimo generalnu probu. Ovi su testovi osmišljeni kako bi otkrili probleme prije leta i osigurali najveću vjerojatnost uspjeha na dan lansiranja."

NASA-ini timovi sada će detaljno analizirati sve prikupljene podatke kako bi otklonili svaki uočeni nedostatak. Prije određivanja novog, službenog datuma lansiranja, provest će još jednu generalnu probu kako bi potvrdili da su svi sustavi u potpunosti spremni za povijesni put. Kao mogući datumi u ožujku spominju se 6., 7., 8., 9. i 11. ožujka.

Što odgoda znači za povijesnu posadu?

Odgoda predstavlja razočaranje za četveročlanu posadu koju čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman (zapovjednik), Victor Glover (pilot) i Christina Koch (specijalistica misije) te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije. Oni su se od 21. siječnja nalazili u strogoj karanteni kako bi se zaštitili od bilo kakve bolesti uoči leta. Zbog odgode, astronauti su pušteni iz izolacije i vratit će joj se otprilike dva tjedna prije novog termina lansiranja.

Ova misija nosi ogroman povijesni značaj. Bit će to prvi put da će jedna žena (Koch) i jedna osoba crne puti (Glover) putovati izvan niske Zemljine orbite. Hansen će ujedno postati prvi neamerikanac koji će se otisnuti na put oko Mjeseca. Cilj misije Artemis II nije slijetanje, već desetodnevni let oko Mjeseca kako bi se u stvarnim uvjetima dubokog svemira testirali sustavi za održavanje života i ostale ključne komponente letjelice Orion. Uspjeh ove misije ključan je korak prema ostvarenju sljedećeg cilja programa Artemis - povratku ljudi na Mjesečevu površinu s misijom Artemis III.