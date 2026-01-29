Otkrili 'ledenu Zemlju': Blizanac iz susjedstva je na rubu zone u kojoj bi moglo biti i života

Međunarodni tim astronoma otkrio je, analizirajući arhivske podatke NASA-inog teleskopa Kepler, novog planetarnog kandidata koji zapanjujuće podsjeća na Zemlju. Nazvan HD 137010 b, ovaj svijet udaljen je oko 146 svjetlosnih godina, tek je nešto veći od našeg planeta i kruži oko zvijezde slične Suncu u orbiti koja traje gotovo jednako kao naša godina. Ipak, postoji jedna ključna razlika - ovaj potencijalni "blizanac" vjerojatno je ledeni svijet, s prosječnom temperaturom nižom od one na Marsu.

Unatoč ekstremnoj hladnoći, znanstvenici ne isključuju mogućnost da bi planet mogao podržavati život. Njegov položaj na samom rubu takozvane nastanjive zone ostavlja otvorenom mogućnost postojanja tekuće vode, ključnog sastojka za život kakav poznajemo, pod uvjetom da posjeduje odgovarajuću atmosferu. Otkriće, objavljeno u prestižnom časopisu The Astrophysical Journal Letters, predstavlja jedan od najuzbudljivijih pronalazaka u potrazi za drugim svjetovima.

Sličan Zemlji, ali hladan kao Mars

Planet HD 137010 b po mnogočemu je preslika Zemlje. Procjenjuje se da je svega šest posto veći od našeg planeta, a svoju zvijezdu obiđe za otprilike 355 dana. Njegov "dom" je zvijezda tipa K, takozvani narančasti patuljak, koja je nešto manja, hladnija i tamnija od našeg Sunca. Upravo je to razlog zašto je novootkriveni svijet toliko hladan.

Zbog slabijeg zračenja svoje zvijezde, planet prima manje od trećine energije koju Zemlja dobiva od Sunca. To rezultira procijenjenom površinskom temperaturom od oko minus 70 stupnjeva Celzijevih, što ga čini hladnijim čak i od Marsa, gdje se prosječna temperatura kreće oko minus 65 stupnjeva. Zbog toga ga neki znanstvenici već opisuju kao "supergrudu snijega" ili "ledenu Zemlju".

Ključ je u atmosferi

Iako se planet nalazi na vanjskom, ledenom rubu nastanjive zone - područja oko zvijezde gdje bi voda mogla postojati u tekućem obliku - nada za životom nije izgubljena. Znanstvenici ističu kako bi gusta atmosfera, bogata stakleničkim plinovima poput ugljičnog dioksida, mogla zarobiti dovoljno topline i stvoriti uvjete za postojanje tekućih oceana. Procjenjuje se da postoji oko 50 posto šanse da se planet nalazi unutar granica nastanjive zone, što ga čini iznimno zanimljivom metom za daljnja istraživanja.

Ovo otkriće važno je i zato što većina dosad pronađenih planeta veličine Zemlje kruži oko crvenih patuljaka, zvijezda poznatih po nestabilnosti i snažnim erupcijama zračenja. HD 137010 b kruži oko znatno mirnije zvijezde slične Suncu, što povećava izglede za razvoj života.

Otkriće izvučeno iz starih podataka

Zanimljivo je da je ovaj planet otkriven u podacima koje je NASA-in svemirski teleskop Kepler prikupio još 2017. godine tijekom svoje produžene misije K2. Teleskop je godinama "zurio" u tisuće zvijezda, tražeći sićušna, periodična zatamnjenja koja nastaju kada planet prođe ispred svoje zvijezde. Taj se događaj naziva tranzit.

HD 137010 b uočen je zahvaljujući samo jednom takvom tranzitu koji je trajao desetak sati. Iako je za potvrdu planeta uobičajeno potrebno uočiti barem tri tranzita, signal je bio toliko jasan i precizan da su znanstvenici uvjereni kako se radi o stvarnom planetarnom kandidatu. Prvotni signal uočili su građani znanstvenici u sklopu projekta Planet Hunters, a zatim ga je detaljno analizirao međunarodni tim stručnjaka predvođen znanstvenicima sa Sveučilišta Southern Queensland u Australiji.

Jedna od voditeljica istraživanja, dr. Chelsea Huang, priznala je da je početna reakcija tima bila nevjerica.

​- Prva pomisao bila je da ovo ne može biti istina. No, provjerili smo sve dva, pa i tri puta, i ispostavilo se da je riječ o školskom primjeru tranzita planeta - izjavila je Huang.

Velika nada za buduća istraživanja

Ono što HD 137010 b čini posebnim jest činjenica da je njegova zvijezda relativno blizu i dovoljno sjajna da se može promatrati budućim, snažnijim teleskopima. To otvara mogućnost detaljne analize njegove atmosfere, što bi moglo dati konačan odgovor na pitanje ima li na svojoj površini uvjete za život.

​- Ovo je izuzetno uzbudljivo. Najbolji sljedeći planet sličnih karakteristika oko zvijezde nalik Suncu četiri je puta udaljeniji i dvadeset puta tamniji. Sigurna sam da će ovo biti prva meta koju će promatrati čim tehnologija to omogući - dodala je dr. Huang.

Iako je potrebno još promatranja kako bi HD 137010 b i službeno dobio status planeta, ovo otkriće već sada predstavlja ogroman korak naprijed u našoj potrazi za životom izvan Zemlje i potvrđuje da svemir skriva svjetove sličnije našem nego što smo mogli i zamisliti.