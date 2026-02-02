Obavijesti

'UGROŽAVAJU RAZVOJ'

Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

Piše HINA,
Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina
Zastupnici vladajuće stranke predložili zakon koji uvodi digitalnu punoljetnost i roditeljsku kontrolu za adolescente

Po uzoru na Australiju i Francusku, Portugal bi uskoro mogao zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina, stoji u prijedlogu zakona koji je u ponedjeljak podnesen parlamentu.

"Digitalna punoljetnost za samostalan pristup platformama, uslugama, igrama i aplikacijama na koje se odnosi ovaj zakon utvrđuje se na 16 godina", navodi se u tekstu koji su predstavili zastupnici vladajuće stranke desnog centra (PSD).

Zakon također predviđa da adolescenti u dobi od 13 do 16 godina mogu pristupiti društvenim mrežama samo uz pristanak roditelja, te da te platforme moraju uvesti sustav provjere dobi i roditeljskog odobrenja kompatibilan sa softverima koje koristi portugalska uprava.

"Specijalizirana literatura i noviji znanstveni podaci pokazali su da rano korištenje ovih resursa, prije 16. godine, može ugroziti normalan društveni i kognitivni razvoj djece, pokazujući se sve više ovisničkim i štetnim", napomenuli su u uvodnom tekstu parlamentarci koji su podnijeli prijedlog zakona.

Rasprava o uvođenju digitalne punoljetnosti intenzivirala se u Europi otkako je Australija u prosincu postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina.

Francuski parlament izglasao je prošli tjedan prijedlog zakona o zabrani društvenih mreža mlađima od 15 godina.

Uz Francusku, Danska, Grčka i Španjolska također se zauzimaju za uvođenje zabrane na razini cijele Europske unije.

