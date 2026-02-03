Obavijesti

Tech

Komentari 7
IMPRESIVNO

Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda
Foto: science alert

Otkrivena najveća sumporna molekula u svemiru! Znanstvenici pronašli C₆H₆S u oblaku bez zvijezda, otkrivajući kemijski most prema životu na Zemlji

Admiral

U srcu naše galaksije, znanstvenici su otkrili najveću molekulu sa sumporom ikad zabilježenu izvan Zemlje, što ima goleme implikacije za proučavanje kozmičkog porijekla života. Riječ je o spoju poznatom kao 2,5-cikloheksadien-1-tion (C₆H₆S), organskoj molekuli koja sadrži trinaest atoma i formira stabilnu prstenastu strukturu. Otkriće, objavljeno u časopisu Nature Astronomy, predstavlja ključnu "kariku koja nedostaje" i povezuje jednostavnu kemiju međuzvjezdanog prostora sa složenim gradivnim blokovima života pronađenim u meteoritima i kometima, piše Science Alert. 

NEVJEROJATNO AI otkrio misteriozni detalj na Rafaelovoj slavnoj slici...
AI otkrio misteriozni detalj na Rafaelovoj slavnoj slici...

Potraga za "izgubljenim" sumporom

Sumpor je deseti najzastupljeniji element u svemiru i ključna komponenta aminokiselina, proteina i enzima na Zemlji. Unatoč tome, astronomi su se desetljećima suočavali sa zagonetkom "nestalog sumpora".

Dok su modeli predviđali njegovu veliku prisutnost u međuzvjezdanim oblacima, opažanja su uglavnom pronalazila samo male, jednostavne spojeve sa šest atoma ili manje. S druge strane, meteoriti i kometi koji su stigli do Zemlje sadrže znatno složenije organske molekule sa sumporom.

Ta je razlika predstavljala veliku prazninu u razumijevanju kako su kemijski sastojci potrebni za život nastali i dospjeli na naš planet.

Novootkrivena molekula, C₆H₆S, pronađena je u molekularnom oblaku G+0.693–0.027, golemom i gustom području plina i prašine udaljenom oko dvadeset sedam tisuća svjetlosnih godina od Zemlje, u blizini središta Mliječne staze.

Ono što ovo otkriće čini posebno značajnim jest činjenica da je oblak mlad i bez zvijezda, što znači da se složena kemija odvija u hladnim i mračnim uvjetima, puno prije nego što se zvijezde i planeti uopće počnu formirati.

NEVJEROJATNO VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina
VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina

Detektivska priča u laboratoriju i svemiru

Identifikacija ovako složene molekule na tako velikoj udaljenosti nije bila stvar slučajnosti, već rezultat pedantne strategije koja je spojila laboratorijski rad i astronomska promatranja.

Znanstvenici s Instituta Max Planck za izvanzemaljsku fiziku (MPE) i Centra za astrobiologiju (CAB) u Španjolskoj prvo su morali saznati što točno traže. Svaka molekula emitira radiovalove na specifičnim frekvencijama, stvarajući jedinstveni uzorak poznat kao "radijski otisak prsta". Bez tog otiska, čak i najmoćniji teleskopi ne mogu sa sigurnošću prepoznati molekulu.

Kako bi dobili taj otisak, tim je prvo sintetizirao molekulu na Zemlji. U laboratoriju su uzeli tekućinu tiofenol (C₆H₅SH) i izložili je električnom pražnjenju od tisuću volti. Pomoću posebno izrađenog spektrometra izmjerili su precizne radijske frekvencije novonastale molekule C₆H₆S. Naoružani tim preciznim podacima, astronomi su se okrenuli nebu.

Usporedili su svoj laboratorijski otisak s arhivskim podacima prikupljenim tridesetmetarskim radioteleskopom IRAM i četrdesetmetarskim radioteleskopom Yebes u Španjolskoj. Podudaranje je bilo savršeno, ne ostavljajući sumnju da se kompleksna prstenasta molekula sa sumporom doista nalazi u dalekom molekularnom oblaku.

LOŠE VIJESTI 'Zombi crvi' misteriozno nestali. Znanstvenici su jako zabrinuti
'Zombi crvi' misteriozno nestali. Znanstvenici su jako zabrinuti

Most između svemirske kemije i života

Ovo otkriće predstavlja izravan kemijski most između međuzvjezdanog medija i organskih tvari pronađenih u našem Sunčevom sustavu. Ono dokazuje da složeni kemijski procesi, za koje se smatralo da zahtijevaju toplija i gušća okruženja zvjezdanih sustava, započinju u najranijim fazama kozmičke evolucije. Mitsunori Araki, vodeći autor studije i znanstvenik na MPE-u, naglašava važnost ovog koraka.

​- Ovo je prvo nedvosmisleno otkriće složene, prstenaste molekule koja sadrži sumpor u međuzvjezdanom prostoru, i ključan korak prema razumijevanju kemijske veze između svemira i gradivnih blokova života - izjavio je Araki.

Njegov kolega i koautor studije, Valerio Lattanzi, dodaje da prisutnost ovakve molekule u oblaku bez zvijezda mijenja našu perspektivu o vremenskom slijedu nastanka života.

​- Naši rezultati pokazuju da molekula s trinaest atoma, strukturno slična onima u kometima, već postoji u mladom molekularnom oblaku bez zvijezda. To dokazuje da kemijski temelji za život počinju puno prije nego što se zvijezde formiraju - objasnio je Lattanzi.

Ovo saznanje podupire teoriju da su ključni sastojci za život na Zemlju stigli putem kometa i meteorita koji su u davnoj prošlosti bombardirali naš planet, donoseći sa sobom složene molekule formirane u dubokom svemiru.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa
RASPRODAJA VOZILA

Država prodaje aute: Od Opela za 200 € do moćnog Mercedesa

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Rok za predaju ponuda je 6. ožujka 2026. do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda isti je dan u 11:30 u garaži Ministarstva u Novskoj ulici u Zagrebu. Vozila se mogu pogledati 16. veljače 2026., dio u garaži Ministarstva, a dio na parkingu zgrade Vjesnika
VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'
ABYSALTO AI

VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'

Nije riječ o igračkama ili marketinškim maskotama, već o sofisticiranim razvojnim platformama na kojima će tim od dvadesetak domaćih inženjera i analitičara stvarati softver budućnosti.
Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina
'UGROŽAVAJU RAZVOJ'

Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

Zastupnici vladajuće stranke predložili zakon koji uvodi digitalnu punoljetnost i roditeljsku kontrolu za adolescente

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026