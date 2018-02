'Mladi se moraju fokusirati na brzo učenje i primjenu znanja'

Daniel Newman glavni je analitičar tvrtke Futurum Reasearch, koja se bavi tehnologijom, digitalnim inovacijama i strategijama, te CEO Broadsuite Media grupe, koja je strateški partner za medije, marketing i kreiranje sadržaja. Autor je šest bestselera na Amazonu i Forbesov suradnik. U svojem predavanju na konferenciji Digital Takeover u organizaciji 24sata, koja će se održati 13. ožujka u zagrebačkom CineStaru u Branimir Centru, otkrit će nam tajne digitalne transformacije najuglednijih svjetskih kompanija te kako one grade svoju stabilnost u vremenu stalnih promjena.

Iako su tvrtke ustrajne u provedbi promjena, ne ostvaruju baš sve željene rezultate. Koji su po vašim saznanjima glavni razlozi neuspjeha digitalnih transformacija te što bi tvrtke koje su spremne na promjenu svakako trebale napraviti kako bi uspjele?

Postoji nekoliko čimbenika koji dovode do neuspjeha digitalne transformacije, međutim, neki od najčešćih često su povezani s organizacijskim nedostacima, a ne s tehnologijom. Naše istraživanje, koje obuhvaća i kvantitativni i kvalitativni aspekt, pokazalo je da elementi kao što su organizacijska kultura, vodstvo i spremnost na promjene (prilagodljivost) često imaju znatno veći učinak na sposobnost tvrtke da uvede promjene od samog ulaganja u tehnologiju. Uvijek savjetujem da se tvrtke koje pokušavaju poboljšati svoje rezultate uz pomoć digitalne transformacije trebaju usredotočiti na svoju kulturu. Može se započeti u područjima kao što je način upravljanja, ali i u području inovacija i prilagodljivosti. Tvrtke koje imaju potporu ljudi često se vrlo bolje mogu prilagoditi promjenama kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca koji se neprestano mijenjaju.

Na koji način snažna organizacijska kultura tvrtke utječe na usvajanje novih trendova i inovacija? Trebaju li čelni ljudi pri stvaranju organizacijske kulture imati u vidu mogućnost postojanja straha zaposlenika od povećanja nezaposlenosti zbog disruptivne tehnologije koja mijenja način poslovanja?

Kao što sam prethodno spomenuo, kultura ima golem značaj. To je kritična, a često i primarna točka od koje treba krenuti u digitalnu transformaciju. Kultura inovacija često potiče veće sudjelovanje zaposlenika kao i primjenu načela „fail fast”(ako nešto ne prolazi, kreni dalje) koje zaposlenicima daje dozvolu da budu kreativni i da pokušaju napraviti nešto novo. Ako kultura ima otpor prema promjenama, ta se energija provlači kroz cijelu tvrtku, a često je primijete i kupci i osjete oni koji mrze to što moraju ići na posao.

U posljednjem desetljeću svjedoci smo digitalne transformacije u različitim industrijama. Turizam je primjerice važna karika u hrvatskom gospodarstvu, a tu su svakako vidljive velike promjene u smislu digitalizacije. Osim što online booking servisi dobivaju sve veću i važniju ulogu, možete li reći koje će tehnološke inovacije i trendovi biti uskoro presudni za razvoj turističke djelatnosti? Na koji način će to utjecati na izbor i rezervaciju smještaja te na samo putovanje do željene destinacije?

Turizam je zanimljivo područje koje ima mnogo prostora za digitalnu transformaciju. Uzmimo primjerice AR/VR. Ljudi nikada prije nisu toliko istraživali kako bi isplanirali svoja putovanja i odabrali odredišta. Tehnologija virtualne stvarnosti omogućuje osobi da se nakratko „prenese” na neko drugo mjesto. Ljudi mogu steći dojam o tome kako će izgledati šetnje ulicama ili razgledavanje povijesnih spomenika kad posjete neku nepoznatu lokaciju. Potom, kad osoba dođe na tu lokaciju, AR može potencijalno pomoći ljudima u prevladavanju jezične barijere. Već postoje aplikacije koje omogućuju osobi da svoj telefon postavi iznad nekog natpisa i da joj se prikaže prijevod na njenom materinjem jeziku. To funkcionira na jelovnicima u restoranima i drugim dokumentima na koje turisti često nailaze, a koje nije lako prevesti. To je samo jedan od mnogih načina na koje nova tehnologija može utjecati na turizam.

Foto: Koen Wilna

Kako će 5G utjecati na samu digitalnu transformaciju i poboljšanje user experiencea (UX)? Kako će utjecati na ostale segmente poslovanja i hoće li omogućiti lakšu primjenu nekih novih inovacija u području AR, VR i AI?

Tehnologija 5G sa sobom donosi brzine na koje smo navikli samo kod mreža velike prijenosne brzine kao što su LAN/WAN i učinit će ih dostupnima na mobilnim uređajima. Time će se osnažiti pametni gradovi, pametni automobili, pametne trgovine i naravno omogućit će se nesputano razvijanje novih tehnologija. Primjerice, za „uranjanje” (immersion) u virtualnu stvarnost zaista je potrebno mnogo izračunavanja i povezivanja. Zahvaljujući tehnologiji 5G povezivanje se može obaviti bežično, a kako se izračunavanje smanjuje i ubrzava, olakšava se upotreba tih tehnologija s bilo koje lokacije.

Na koji način će AI utjecati na lakše prikupljanje podataka o kupcima te samim time personalizaciju komunikacije te poboljšanje UX-a?

Mislim da je ono s čime se mi danas zaista suočavamo pojava strojnog učenja. Sposobnost strojeva da, uz doprinos ljudi, iskoriste cijelu bazu podataka, strukturiranih i nestrukturiranih, kako bi se brže prikupile informacije o bilo kome ili bilo čemu. To je ujedno i divna i zastrašujuća mogućnost, jer većina nas nikada nije stvarno razmišljala o tome kako bi strojno učenje moglo utjecati na nas. Na primjer, zahvaljujući veoma brzom napretku tehnologije prepoznavanja lica strojno učenje može nas pronaći u tisućama fotografija i videozapisa drugih ljudi za koje nismo znali da postoje. To možemo primijetiti zahvaljujući predloženom označavanju ljudi na društvenim mrežama. Dobra vijest je ta da dijeljenje većeg broja osobnih informacija znači bolji targeting. Smatram da ljudima uglavnom ne smeta kad dobiju ponude koje nisu zatražili za stvari koje odgovaraju njihovim potrebama i željama. Dakle, dok god se podaci / strojno učenje / AI upotrebljavaju za poboljšanje vrijednosti, ljudi će to prihvaćati. Usto, ponude će biti više personalizirane i imati veću vrijednost za korisnike.

Smatrate li da će Internet of Things doživjeti široku primjenu u idućih 5 do 10 godina i hoće li imati veći utjecaj na poslovni i privatni život? Što je sve, osim Wi-Fija, razvoja različitih senzora i smanjenja troškova razvoja novih tehnologije, presudno za razvoj IoT-a?

Mislim da su naši privatni i poslovni životi postali prilično isprepleteni. Primjena tehnologije IoT bez sumnje će se pojaviti u oba aspekta naših života, ali uvijek nas više inspirira tehnologija koja pronalazi svoje mjesto u područjima naših života koja su nam najvažnija. Na primjer, naše zdravlje i dobrobit. Kako IoT bude postajao sve značajniji alat za praćenje našeg zdravlja, a možda i bolesti, tako ćemo sve više uviđati moć te tehnologije jer može znatno utjecati na naše živote, a isto vrijedi i ako je budemo upotrebljavali za osobe koje volimo. Istodobno, upotreba IoT-a za poboljšanje neprekidnog rada strojeva u tvornici ne mora nužno imati duboko osobno značenje, to može značiti samo da će personalizirane tenisice koje naručimo biti brže izrađene. Stoga, većina ljudi neće ni pomisliti na ulogu koju je IoT imao u poboljšanom radu tvorničke trake. Bilo kako bilo, IoT će imati značajnu ulogu u budućnosti.

Utjecaj tehnoloških promjena s vremenom će biti sve jači, posebno na razvoj novih zanimanja, što zahtijeva i brže usvajanje novih znanja. Koji je vaš savjet mladima, kako da se prilagode digitalnoj transformaciji i dalekosežnim promjenama?

Mislim da se mlađe generacije više nego ikada trebaju usredotočiti na brzo usvajanje znanja i njegovu primjenu. Poslovi će se stalno mijenjati, a tvrtke su uvijek u potrazi za onima koji se mogu prilagoditi, i to praktički bez ikakve prethodne najave. To nije vještina koja se uči u školi, ali to je nešto u čemu možete napredovati ako upijate i iskorištavate nove informacije i ako se trudite razumjeti praktičnu primjenu tog znanja. Ideja da ćete nešto studirati i onda se time baviti dugi niz godina stvar je prošlosti. Brzo prilagođavanje ključ je dugoročnog uspjeha za mlade radnike.

Kakav utjecaj digitalna transformacija ima na društvenu odgovornost? Osim što tehnologija može pomoći u rješavanju određenih ekoloških pitanja, na koji način može stvoriti pozitivan utjecaj na razvoj socijalnog društva te područja poput zdravstva i obrazovanja?

U društvu postoji velika razina straha u pogledu invazije na privatnost i gubitka radnih mjesta, što dolazi s automatizacijom. Smatram da je dio tog straha opravdan, ali često se vraćam na činjenicu da je svaka prethodna industrijska revolucija u konačnici stvorila više radnih mjesta, a ne manje. Ukratko, to nam govori da nismo potpunosti svjesni svih naših sposobnosti dok je promjena u tijeku, ali izgleda da na kraju ipak sve shvatimo. To je razlog zbog kojeg se toliko novih radnih mjesta u analitici ili društvenim medijima pretvorilo u stvarne karijere ljudi. Nitko u 90-ima nije studirao društvene medije, a sada je to duboko ukorijenjeno na globalnoj razini. Od ključne je važnosti uporaba tehnologije za opće dobro. Moramo spašavati više života i naučiti kako se nositi s izazovima koje će našem svijetu donijeti dulji životni vijek, kako iz perspektive održivosti, tako i iz perspektive ljudskih prava. To su izazovi koje neće riješiti čovjek ili stroj, nego čovjek i stroj zajedno.

Tema: Digital Takeover