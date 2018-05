Musk otkrio: Naša raketa još 300 puta će letjeti u svemir

SpaceX je u petak navečer s Floride lansirao Falcon 9 raketu koja je nosila prvi satelit za Bangladeš, a samo par minuta kasnije po 25. put uspješno su spustili raketu na platformu u oceanu.

The launch of Bangladesh's first satellite, Bangabandhu-1, on a @SpaceX Falcon 9 rocket at @NASAKennedy in Cape Canaveral, Florida, is scheduled for Friday, 2:12 am BDT! #Bangabandhu1 pic.twitter.com/Xp4KsT44cB

No ovo je bilo i prvo lansiranje finalne verzije Falcon 9 rakete, koja se naziva Block 5, a nakon tog uspjeha, postavlja se pitanje koliko joj još lansiranja preostaje? Elon Musk procjenjuje da će SpaceX izgraditi 30 do 40 Falcon 9 raketa za 300 misija u sljedećih pet godina.

SpaceX will prob build 30 to 40 rocket cores for ~300 missions over 5 years. Then BFR takes over & Falcon retires. Goal of BFR is to enable anyone to move to moon, Mars & eventually outer planets.