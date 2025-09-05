Musk uskoro prvi bilijunaš u povijesti čovječanstva? To je 40 puta više od hrvatskog BDP-a

Elon Musk bi mogao postati prvi svjetski trilijunaš ako dioničari usvoje novi prijedlog koji mu omogućuje nezapamćeno velik financijski paket, vezan uz ostvarenje ambicioznih ciljeva Tesle, piše CNN.

Prema prijedlogu, Musk bi mogao dobiti dodatnih 423,7 milijuna dionica Tesle, što bi prema današnjoj tržišnoj vrijednosti iznosilo oko 143,5 milijardi dolara.

Foto: Dado Ruvic

No, Musk bi te dionice dobio samo ako vrijednost Teslinih dionica znatno poraste u narednim godinama. Naime, tržišna kapitalizacija tvrtke trebala bi doseći 8,5 bilijuna dolara da bi Musk dobio puni iznos što je značajno više od trenutačne vrijednosti Tesle od 1,1 bilijun dolara i otprilike dvostruko više od trenutačne tržišne vrijednosti Nvidije (NVDA), najvrjednije tvrtke na tržištu.

U Teslinom izvještaju za dioničare (proxy statement) u kojem je iznesen prijedlog Muskove kompenzacije, nalazi se i inicijativa da Tesla preuzme udio u privatnoj tvrtki xAI, Muskovoj tvrtki za umjetnu inteligenciju. Time bi Musk dodatno učvrstio i povezao svoje rastuće poslovno carstvo.

Muskovo bogatstvo

Elon Musk trenutačno posjeduje 410 milijuna dionica Tesle, čija ukupna vrijednost iznosi 139 milijardi dolara. Uz udjele u xAI, SpaceX-u i nekoliko drugih tvrtki koje je osnovao i vodi, to ga čini najbogatijim čovjekom na svijetu, s procijenjenim bogatstvom od 378 milijardi dolara, prema Bloombergovom praćenju milijardera.

Musk također ima opcije za kupnju dodatnih 304 milijuna dionica Tesle, ali je sudac iz Delawarea dvaput odbacio paket iz 2018. godine koji mu je dodijelio te opcije, proglasivši ga nezakonitim — unatoč tome što su ga dioničari dvaput velikom većinom odobrili. Tesla je ove godine ponovno pokušala odobriti taj paket, pa uključujući i te opcije, Musk bi sada imao oko 18 posto udjela u Tesli.

Foto: Francis Mascarenhas

Vrijednost Teslinih dionica gotovo se udvostručila između dana izbora i sredine prosinca 2024., jer su ulagači vjerovali da će Muskov bliski odnos s predsjednikom Donaldom Trumpom pozitivno utjecati na Teslu.

No nakon što je tvrtka doživjela prosvjede i pad prodaje zbog negativnih reakcija na te političke veze, a zatim i nakon sukoba između Muska i Trumpa, dionice Tesle izgubile su sve prethodne dobitke. Iako se dionice djelomično oporavljaju, još su uvijek u padu od 26 posto u odnosu na vrhunac iz prosinca.

Enormno bogatstvo

Ako uspije, Musk bi imao bogatstvo od preko 1000 milijardi dolara, što je više od godišnjeg BDP-a Njemačke, oko 40 puta više od BDP-a Hrvatske.