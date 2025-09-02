Obavijesti

News

Komentari 1
OGLASIO SE

Musk: 'Ili će Njemačka podržati AfD ili će to biti kraj za zemlju'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Musk: 'Ili će Njemačka podržati AfD ili će to biti kraj za zemlju'
Foto: KENT NISHIMURA

U izjavi se ističe kako se ne želi predizbornu kampanju voditi "na leđima migranata" a izjavu su potpisale stranke poput Kršćansko-demokratske unije, Socijaldemokratske stranke Njemačke, Zeleni i još neke stranke s izuzetkom AfD-a

Američki poduzetnik Elon Musk ponovno se preko svoje platforme X umiješao u njemačku predizbornu kampanju u korist desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD), javljaju njemački mediji u utorak.

"Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke", poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji se 14. rujna održavaju u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

On je time, kako procjenjuju njemački mediji, reagirao na zajedničku izjavu stranaka koje sudjeluju na izborima u ovoj saveznoj pokrajini i u kojoj se odbacuje svako svaljivanje krivnje za aktualne društvene probleme poput porasta nasilja ili stope nezaposlenosti.

BJEŽAO KROZ PROZOR 'Pao' zbog gumenih crijeva: Hrvat (24) u stanu u Njemačkoj imao 500 biljaka marihuane
'Pao' zbog gumenih crijeva: Hrvat (24) u stanu u Njemačkoj imao 500 biljaka marihuane

U izjavi se ističe kako se ne želi predizbornu kampanju voditi "na leđima migranata" a izjavu su potpisale stranke poput Kršćansko-demokratske unije, Socijaldemokratske stranke Njemačke, Zeleni i još neke stranke s izuzetkom AfD-a.

AfD je priopćio kako nije bio pozvan da se priključi inicijativa a da i je, ne bi joj se odazvao.

Platforma "Europski konzervativci" je prije toga ovu inicijativu proglasila zabranom slobode govora i ustvrdila da je AfD jedina stranka koja otvoreno govori o problemima migracija.

TUŽBA PROTIV MONDELEZA Njemački 'potrošač' tuži Milku: Smanjili pakiranje, ne i cijenu
Njemački 'potrošač' tuži Milku: Smanjili pakiranje, ne i cijenu

Elon Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači ove godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel.

Lokalni izbori u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji smatraju se prvim ispitivanjem raspoloženja birača nakon stupanja na vlast demokršćansko-socijaldemokratske vlade Friedricha Merza početkom svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025