Muskov odvjetnik na suđenju protiv OpenAI-a: 'Oni su oteli dobrotvornu organizaciju...'

Odvjetnik Elona Muska je u utorak na početku suđenja protiv OpenAI-a rekao da su okrivljenici potkopali njegovu viziju da se umjetna inteligencija koristi za dobrobit društva i da ih samo zanima vlastito bogaćenje. "Optuženi u ovom slučaju su oteli dobrotvornu organizaciju, a mi tražimo od vas da za to odgovaraju", kazao je Muskov odvjetnik Steven Molo porotnicima u uvodnoj riječi na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji. Musk tuži OpenAI te njegove čelnike Sama Altmana i Grega Brockmana, tvrdeći da su izdali njega i javnost napuštanjem prvotne misije tvrtke koja je stvorila ChatGPT da bude kontrolor umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva i da su pretvorili neprofitnu organizaciju u privatnu kompaniju usmjerenu na profit.

Odvjetnik koji zastupa optužene će uvodnu riječ izijeti kasnije u utorak.

Musk, Altman i Brockman su prisustvovali suđenju.

Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, traži 150 milijardi dolara odštete od OpenAI-a i Microsofta, jednog od njegovih najvećih ulagača, pri čemu bi sredstva otišla humanitarnom krilu OpenAI-a.

Također, želi da OpenAI ponovo postane neprofitna organizacija, a da se Altmana i Brockmana ukloni s njihovih položaja.

Musk i Altman su zajednički osnovali OpenAI 2015. s ciljem razvoja umjetne inteligencije koja bi pomogla čovječanstvu i konkurirala suparnicima poput Googlea.

"Razvio je strategiju. Naučio ih je sve što znaju o izgradnji biznisa", rekao je Molo. "Bez Elona Muska, ne bi bilo OpenAI-a", dodao je.