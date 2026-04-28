Tehnološko suđenje godine: Elon Musk dijeli članak koji šefa OpenAI-ja naziva prevarantom

Pravna bitka između tehnoloških titana Elona Muska i Sama Altmana započela je ovog tjedna u saveznoj sudnici u San Franciscu, a Musk je sukob odmah prenio i na društvene mreže. Vlasnik platforme X pojačao je doseg istraživačkog članka New Yorkera koji se bavi navodnim spornim i varljivim ponašanjem Sama Altmana, suosnivača i direktora tvrtke OpenAI.

Tužba za izdaju izvorne misije

Suđenje, o kojem smo već pisali, a koje je u ponedjeljak započelo odabirom porote, vrti se oko Muskove tužbe protiv tvrtke OpenAI, njenog direktora Altmana i predsjednika Grega Brockmana. Musk, jedan od suosnivača OpenAI-ja, tvrdi da je tvrtka izdala svoju temeljnu neprofitnu misiju, a to je razvoj umjetne opće inteligencije (AGI) na korist cijelog čovječanstva. Prema tužbi, OpenAI je postao de facto profitna podružnica Microsofta, koji je u tvrtku uložio milijarde dolara. Musk, koji je u ranim danima uložio desetke milijuna dolara, traži da se OpenAI vrati neprofitnim korijenima.

Iz OpenAI-ja su odbacili ove tvrdnje, navodeći da je Musk bio svjestan kako će tvrtka s vremenom morati stvoriti i profitnu granu kako bi prikupila ogroman kapital potreban za ostvarenje svojih ciljeva. Tvrde da je Muskov odlazak iz tvrtke 2018. godine uslijedio nakon njegovog neuspjelog pokušaja da preuzme potpunu kontrolu.

Musk koristi X za napad na Altmana

Istovremeno s početkom suđenja, korisnici platforme X primijetili su da im se u ponedjeljak prikazuje objava Ronana Farrowa, jednog od autora članka u New Yorkeru. Skočni prozor u mobilnoj aplikaciji otkrio je da doseg objave pojačava sam @elonmusk, što je potvrdio i WIRED. Radi se o funkciji "Boost" koja pretplatnicima X-a omogućuje da uz dodatnu naknadu pojačaju vidljivost objava.

Musk je također podijelio Farrowovu priču na svom profilu.

"Nazivati ga 'Prevarant' Altman je točno", napisao je na X-u, referirajući se na nadimak koji je, kako se navodi u članku, koristio za čelnika OpenAI-ja. "Ovo se svakako isplati pročitati."

Zanimljivo je da pojačana objava nije bila označena kao "oglas", iako pravila platforme X nalažu da takve objave moraju biti identificirane kao reklama i u skladu s politikama oglašavanja.

Što otkriva članak New Yorkera?

Opsežan članak, koji potpisuju Ronan Farrow i Andrew Marantz pod naslovom "Sam Altman možda kontrolira našu budućnost - može li mu se vjerovati?", temelji se na više od sto intervjua i internih dokumenata. Tekst detaljno istražuje Altmanovu karijeru te navodi obrazac manipulativnog i neiskrenog ponašanja, postavljajući ozbiljna pitanja o karakteru čovjeka koji stoji na čelu jedne od najvažnijih tehnoloških tvrtki današnjice.

Odnosi između Muska i Altmana transformirali su se iz partnerskih u otvoreno neprijateljske. Nakon što su 2015. zajedno osnovali OpenAI s vizijom sigurne umjetne inteligencije, razišli su se zbog neslaganja oko smjera i vodstva tvrtke. Musk je od tada postao glasan kritičar partnerstva s Microsoftom i zatvorenog modela razvoja, a 2023. je pokrenuo i vlastitu konkurentsku tvrtku xAI s ciljem stvaranja AI-ja koji, kako kaže, "traži istinu".

*uz korištenje AI