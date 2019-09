Na A1 televiziji moći ćemo gledati program u 4K rezoluciji

Korisnici A1 televizije uskoro će moći gledati televizijski program i u 4K rezoluciji što će donijeti novu razinu kvalitete, nakon što su nedavno domaće TV postaje prešle na FullHd rezoluciju početkom prelaska na DVB-T2.

Najavio je to Vladimir Skender, direktor razvoja i planiranja A1 mreža u Aflenzu, zemaljskoj satelitskoj postaji A1 grupe iz koje preko 63 velike antene televizijske postaje šalju TV signal prema satelitima. Još nije poznato koji će programi biti u 4K rezoluciji, no najvjerojatnije će u početku to biti sportski i filmski kanali. Isto tako, još nije poznato koliko će koštati programi u 4K paketima.

Skender je najavio i kako će početkom sljedeće godine svi A1 korisnici dobiti potpuno novo sučelje na svojim uređajima, uz personalizaciju televizijskog sadržaja prema tome kad i tko gleda nešto na svojim uređajima. Taj prelazak na novo sučelje značit će i zamjenu svih STB prijamnika.

Inače, satelitsko postrojenje A1 grupe u austrijskom Aflenzu jedno je od najvećih u Europi te pokriva više od 80 posto svjetskog stanovništva. Otvorili su ga s prvom antenom još 1978. godine, a ovdje se danas nalaze 63 s novima koje tek trebaju postaviti. Kroz ovo čvorište tako se danas emitira 600 kanala.