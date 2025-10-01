Nevjerojatno otkriće! Ovime su drevni 'policajci' Egipta čuvali grobnice prije 3300 godina

U prašnjavim ruševinama drevnog grada Akhetatena, današnje Amarne, arheolozi su otkrili skroman, ali iznimno značajan predmet: sićušnu zviždaljku izrađenu od nožnog prsta krave. Stara otprilike 3300 godina, ova zviždaljka nije služila za glazbu ili dječju igru. Znanstvenici vjeruju da je njezin prodoran zvuk odjekivao pustinjskim krajolikom kao sredstvo komunikacije drevnih egipatskih "policajaca" koji su nadzirali radnike na izgradnji kraljevskih grobnica. Ovo otkriće, prvo takve vrste u Egiptu, nudi rijedak uvid u mehanizme društvene kontrole i svakodnevni život običnih ljudi u doba slavne 18. dinastije, piše Science Alert.

Skromni artefakt, veliko otkriće

Zviždaljka je pronađena još 2008. godine tijekom iskapanja koja je vodio [Amarna Project](https://www.amarnaproject.com/), no tek je nedavno detaljno analizirana i identificirana. Izrađena je od kosti nožnog prsta mlade krave, dugačka je tek nekoliko centimetara i udobno stane u dlan. Kroz njezinu dužinu probušena je jedna rupa, a tragovi obrade vidljivi su pod mikroskopom. Pronađena je u maloj kamenoj građevini na rubu radničkog naselja poznatog kao "Kameno selo".

Ovo naselje nalazilo se u strateškoj blizini kraljevske nekropole gdje je bila smještena i grobnica samog faraona Akhenatena, osnivača grada i oca slavnog Tutankamona. Lokacija pronalaska ključna je za razumijevanje njezine svrhe.

"Radi se o vrlo jedinstvenom i neuglednom artefaktu", izjavila je za Live Science dr. Michelle Langley, arheologinja sa Sveučilišta Griffith u Australiji i jedna od autorica studije.

Upravo ju je taj predmet podsjetio na slične koštane zviždaljke iz kamenog doba pronađene u Europi, što je potaknulo daljnja istraživanja.

Rekonstrukcija zvuka prošlosti

Kako bi testirali svoju hipotezu da je riječ o funkcionalnoj zviždaljci, istraživači su pristupili eksperimentalnoj arheologiji. Koristeći kost modernog goveda, izradili su vjernu repliku drevnog artefakta. Rezultati su bili zapanjujući. Kada su puhnuli preko rupe, replika je proizvela izuzetno glasan i prodoran zvuk visoke frekvencije, idealan za signaliziranje na daljinu. Dr. Langley je objasnila kako "prirodni oblik kraja kosti stvara savršenu površinu na koju se može nasloniti donja usna kako bi se puhalo preko otvora".

Zvuk je bio dovoljno jak da nadglasa buku radilišta i prenese jasnu poruku preko surovog krajolika Amarne. Time su odbačene druge mogućnosti – da je riječ o glazbenom instrumentu (jer proizvodi samo jedan ton) ili o figurici i posudi (jer nema tragova trošenja koji bi upućivali na takvu upotrebu).

Čuvari svetih grobnica: Tko su bili Medžaji?

Kontekst u kojem je zviždaljka pronađena najsnažniji je dokaz njezine namjene. Područje oko kraljevskih grobnica bilo je pod strogim nadzorom. Radnici koji su znali lokaciju i tajne faraonovih vječnih počivališta morali su biti kontrolirani kako bi se spriječile pljačke i curenje informacija. Zgrada u kojoj je zviždaljka otkrivena interpretirana je kao neka vrsta stražarskog mjesta ili kontrolne točke za ulazak i izlazak iz sela. U razdoblju Novog kraljevstva, za održavanje reda bile su zadužene elitne policijske snage poznate kao Medžaji (Medjay). Izvorno polunomadski narod iz pustinjskih područja, Medžaji su bili poznati po svojim izvanrednim vojnim vještinama te su ih Egipćani angažirali kao neku vrstu elitne policije. Povijesni zapisi i prikazi iz Amarne potvrđuju njihovu prisutnost.

Grobnica tadašnjeg "šefa policije", čovjeka po imenu Mahu, sadrži scene koje prikazuju policajce kako uhićuju uljeze koji pokušavaju ući u grad te stražare postavljene duž cesta i na kontrolnim točkama. Upotreba zviždaljke za signaliziranje između takvih stražarskih postaja savršeno se uklapa u sliku organiziranog sigurnosnog sustava. Iako arheološka istraživanja u Egiptu često zaokupljaju zlatne maske, monumentalni hramovi i grobnice faraona, otkrića poput ovog pružaju nezamjenjiv uvid u život običnih ljudi. Ova jednostavna kost svjedoči o "senzornim i psihološkim aspektima društvene kontrole u svakodnevnom okruženju", kako navode istraživači.