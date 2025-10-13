Nadali ste se igrati novi Battlefield 6 kao vaš najdraži celebrity? E pa nećete!

Razvojni tim je proteklih tjedana više puta naglasio da se Battlefield 6 vraća prizemljenom stilu i da kozmetika mora izgledati kao dio vojnog okruženja. Dizajnerski direktor Shashank Uchil otvoreno je rekao da igri ne trebaju pop zvijezde ni gimik skinovi te da je fokus na autentičnim uniformama i oružju, a ne crossoverima koji razbijaju ugođaj. To je jasan odmak od modela kakav je popularizirao konkurentski FPS s nizom celebrity operatora.

Poruka je zapečaćena u launch traileru u kojem se niz slavnih lica pojavi kao lažna najava - i odmah eksplodira, nakon čega slijedi klasični Battlefield prizor vojnika i kaosa na bojištu. Mediji i fanovi to čitaju kao izravnu sprdnju trendu celebrity skinova i potvrdu da je serijal odlučio ostati pri svom identitetu. Reakcije zajednice su većinom pozitivne upravo zato što trailer i izjava guraju istu ideju: manje memova, više ratne atmosfere.

Pogledajte trailer u kojem su zvijezde 'eksplodirale':

Naravno, to ne znači da u igri neće biti skinova uopće - bit će ih, ali s kriterijem da se uklope u fikciju i epohu. U kontekstu live service modela to je hrabar potez, jer ograničava najlakše viralne suradnje, ali i širi povjerenje kod publike koja je tražila dosljedniji ton. Ako DICE održi kurs i kroz sezone, Battlefield 6 bi mogao istovremeno nuditi dovoljno personalizacije i zadržati prepoznatljivu, ozbiljniju estetiku.