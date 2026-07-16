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Najgori kvar na električnom autu nije baterija: Ovo je gore

Piše Autostart,
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Najgori kvar na električnom autu nije baterija: Ovo je gore
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Velika pogonska baterija nije se našla među pet najčešćih kvarova. To ne znači da se nikada ne kvari, nego da su takvi slučajevi razmjerno rijetki

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Kupci rabljenih električnih automobila najčešće se boje skupog kvara velike visokonaponske baterije smještene u podnici vozila. No novi podaci britanske tvrtke Warrantywise pokazuju da vlasnicima električnih vozila mnogo češće probleme stvaraju sasvim obični električni i mehanički dijelovi, kakvi se već desetljećima kvare i na benzinskim ili dizelskim automobilima.

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