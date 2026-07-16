Velika pogonska baterija nije se našla među pet najčešćih kvarova. To ne znači da se nikada ne kvari, nego da su takvi slučajevi razmjerno rijetki
ANALIZA
Najgori kvar na električnom autu nije baterija: Ovo je gore
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Kupci rabljenih električnih automobila najčešće se boje skupog kvara velike visokonaponske baterije smještene u podnici vozila. No novi podaci britanske tvrtke Warrantywise pokazuju da vlasnicima električnih vozila mnogo češće probleme stvaraju sasvim obični električni i mehanički dijelovi, kakvi se već desetljećima kvare i na benzinskim ili dizelskim automobilima.
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