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KRAJ ERE ZA VW!

Sve će pojednostaviti: Evo što sve Volkswagen Grupa ukida

Piše Autostart,
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Sve će pojednostaviti: Evo što sve Volkswagen Grupa ukida
Foto: Volkswagen
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U novom planu do 2030. koncern najavljuje smanjenje broja modela do 50 posto, a raznolikosti pojedinih komponenti ukupno čak 75 posto

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Volkswagen Grupa godinama je gradila prednost na golemoj ponudi modela, motora, opreme i mogućnosti individualizacije. Sada takva složenost postaje preskupa. U novom planu do 2030. koncern najavljuje smanjenje broja modela do 50 posto, a raznolikosti pojedinih komponenti ukupno čak 75 posto. Cilj je pojednostaviti razvoj, nabavu i proizvodnju te povećati zaradu.

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