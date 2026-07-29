Sve će pojednostaviti: Evo što sve Volkswagen Grupa ukida

Volkswagen Grupa godinama je gradila prednost na golemoj ponudi modela, motora, opreme i mogućnosti individualizacije. Sada takva složenost postaje preskupa. U novom planu do 2030. koncern najavljuje smanjenje broja modela do 50 posto, a raznolikosti pojedinih komponenti ukupno čak 75 posto. Cilj je pojednostaviti razvoj, nabavu i proizvodnju te povećati zaradu.



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