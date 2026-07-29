BMW navodno sprema kabriolet na struju kakav se dugo čeka!

Prema novim izvješćima koja su se pojavila u automobilskim medijima, BMW planira tržištu ponuditi potpuno električni i4 kabriolet, čiji se dolazak očekuje 2028. godine. Ovaj potez pozicionirao bi bavarskog proizvođača kao jednog od rijetkih pionira u segmentu električnih vozila s otvorenim krovom, koji drugi proizvođači uglavnom izbjegavaju.

Nova era na platformi "Neue Klasse"

Novi model, koji se interno vodi pod kodnim imenom NA3, bit će temeljen na BMW-ovoj inovativnoj platformi "Neue Klasse", koja predstavlja temelj i za nadolazeću limuzinu i3. Kako navode izvori bliski tvrtki, formula ostaje vjerna tradiciji: klasični platneni krov, četiri sjedala i dvoja vrata, bez tehnički zahtjevnijeg i težeg sklopivog tvrdog krova. Istovremeno s kabrioletom, BMW navodno razvija i i4 Coupe (NA2) na istoj arhitekturi.

Zanimljivo je da će oznaka i4 nakratko nestati nakon što se trenutni i4 Gran Coupe prestane proizvoditi sljedeće godine, da bi se ponovno vratila s novim dvovratnim modelima. Pritom, proizvodnja benzinske Serije 4 kabriolet (G23) nastavlja se sve do sredine 2029., što znači da će se električna i benzinska verzija na tržištu preklapati otprilike godinu dana, nudeći kupcima slobodu izbora pogona.

Gotovo prazan segment tržišta

Tržište električnih kabrioleta u ovom je trenutku praktički pusto. Jedini značajniji globalno dostupan model je Maserati GranCabrio Folgore, čija cijena premašuje 200.000 američkih dolara uz prilično skroman doseg, a navodno se prodaje toliko slabo da Maserati nudi goleme popuste.

U Europi je ponuda tek neznatno bolja s modelima poput Fiata 500e cabrio i MG Cyberstera, dok je Minijev električni Cooper SE kabriolet bio proizveden u limitiranoj seriji od samo 999 primjeraka. Gotovo svi drugi najavljeni projekti, poput Polestara 6 i dugo očekivanog Teslinog Roadstera, suočeni su s velikim odgodama, dok je Audi u potpunosti odustao od svojih planova za električni sportski automobil.

Zašto bi BMW mogao uspjeti

Upravo je platforma "Neue Klasse" ključna za realizaciju ovog projekta. Kabrioleti su tehnički zahtjevni za elektrifikaciju jer uklanjanje krova narušava strukturnu čvrstoću, što se mora kompenzirati ojačanjima koja donose dodatnu masu - najvećeg neprijatelja dosega električnih automobila. No, nova 800-voltna arhitektura na kojoj se temelji limuzinski i3 nudi izvanredan procijenjeni doseg od preko 700 kilometara. Čak i ako se ta brojka smanji za 15-ak posto zbog veće mase i lošije aerodinamike, i4 kabriolet i dalje bi mogao s jednim punjenjem prelaziti respektabilnih 550 kilometara.

Špijunske fotografije već su pokazale kamuflirani prototip s uspravnijim prednjim krajem i drugačijim svjetlima od limuzine i3. Uz tehnološku prednost, BMW ima i ono što startupovi nemaju: postojeću i lojalnu bazu kupaca za kabriolete Serije 4. Tiha i uglađena vožnja na struju, bez buke motora i ispušnih plinova, čini se kao savršen spoj za uživanje u vožnji s vjetrom u kosi.