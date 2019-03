Kad sam 1. put posjetio Google pomislio sam: 'Uh, kako glupo!'

>>> NAJNOVIJE INFORMACIJE:

12.08 - Ana Zovko, direktorica za projekt digitalne i agilne transformacije Hrvatskog telekoma, nastavlja program predavanjem: "Kako svijet mijenja strategiju inovacija".

Ana Zovko, direktorica za projekt digitalne i agilne transformacije Hrvatskog telekoma, nastavlja program predavanjem: "Kako svijet mijenja strategiju inovacija". #DigitalTakeoverHR pic.twitter.com/E5t7ejRwxx — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) 12. ožujka 2019.

Stojite li na mjestu ili sprintate s promjenama, upitala je predavačica.

- Netflix ide toliko daleko da stavlja gledatelja u samu priču, da može birati hoće li sretan ili tužan kraj filma. No kako uopće dolazite do Netflixa? Kako koristite nove inovacije? Bez telekoma nema ni digitalnog društva. Mi smo uložili milijarde kuna u infrastrukturu i pripremamo novu generaciju mobilne tehnologije 5G.

Proteklih godina lansirali su desetke novih funkcionalnosti.

- Inovacija je kultura postavljanja pravih pitanja. Mi gledamo korisnika kao 12. igrača. Ta kultura poštuje pogrešku i na njoj gradi biznis. Unutarnja disrupcija omogućuje nam da izlazimo na nova tržišta, među kojima je i bankarsko. Lansirat ćemo sustav u kojem će u samo tri klika imati banku u svojoj ruci - rekla je Zovko i zaključila:

- Mi u svakom slučaju sprintamo s promjenama.

12.00 - Razgovaramo s Jesperom Laursenom, osnivačem instituta Native Advertising o digitalnoj preobrazbi kompanija.

Jesper Laursen, osnivač Native Advertising Institutea o digitalnoj preobrazbi kompanija Reporteri: Paula Osojnik, Vehmir Džakmić Objavljuje 24sata u Utorak, 12. ožujka 2019.

11.15 - Johan Ronnestam, vodeći švedski stručnjak za brendiranje, dobitnik nagrade Cannes Lions, inovator i futurist, održao je predavanje na temu "Budući poslovni i komunikacijski krajolik" ("The Future Business and Communication Landscape").

Johan Ronnestam švedski stručnjak za brendiranje, kreativni direktor, inovator i poduzetnik govorit će o kreativi i komunikaciji u svjetskom digitalnom poslovanju. #DigitalTakeoverHR pic.twitter.com/HZKegJwm76 — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) 12. ožujka 2019.

Za početak, Ronnestam nas je vratio u 1971., godinu svog rođenja, kad je nastao ARPANET, preteča interneta. Krajem 1980-ih ta je mreža polako postala world wide web. Godine 1972. izumljena je čuvena igra Pong, koju je Steve Jobs ugradio u prvi iPod 2001. Nastavio je potom o transformaciji interneta.

- Kad sam prvi put posjetio Google 1999., pomislio sam: "Kako glupo!". Iako su imali jako glup logotip i gumb "Osjećam se sretno", prebacio sam se na njega s pretraživača Altavista, gdje si do konačne stranice morao kliknuti nekoliko puta. I cijeli svijet prebacio se u samo šest mjeseci - rekao je Ronnestam.

Velike su se kompanije još početkom stoljeća odbijale oglašavati na internetu, ali pokretanje YouTubea 2005. sve je promijenilo. Kasnije su se pridružili i drugi.

- Gotovo su sve kompanije počele bez znanja svoje industrije. YouTube na početku nije zamislio da ljudi mogu prenositi događaje uživo. Danas moramo razmišljati kako otići još dalje - rekao je Ronnestam i dodao:

- Facebook danas služi za mnogo stvari. Na primjer, moja majka od 70 godina zbog poznavanja te mreže zna kako objavljivati sadržaj, postaviti video, kliknuti na poveznicu, posjetiti druge stranice i druge stvari.

YouTube strašno utječe na našu svakodnevicu. Ronnestam je za primjer uzeo Jamesa Charlesa, koji ima 15 milijuna pretplatnika na kanalu i savjetuje posjetitelje o šminkanju. Kad je nedavno najavio da će gostovati u jednom trgovačkom centru u Birminghamu kako bi predstavio novi proizvod, cijeli promet u gradu je stao, svi su ga željeli vidjeti. A u samo 10 minuta rasprodao je šminku putem interneta.

Ronnestam: 'Možete pristupiti cijelom svijetu putem interneta. Tehnologija nas ništa ne košta.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) 12. ožujka 2019.

Cijena tehnologije strmoglavo pada, kao i cijena proizvoda, dok konkurencija raste, istaknuo je Ronnestam. Prije su aplikacije za prepoznavanje govora bile s*anje, nisi imao memorije za prepoznavanje svih jezika svijeta, a danas sve funkcionira preko oblaka.

- To znači da smo mi i vi postali superheroji. To znači da danas možete učiniti sve što hoćete online, ne trebaju vam zahtijevni programi. To mogu činiti i vaši poslodavci i zaposlenici. Možete biti što hoćete u globalnoj poslovnoj areni. To je svijet sutrašnjice. To čine i vaši korisnici i morate ih slušati.

Ronnestam: 'Što više vrijednosti daš korisniku, promet će ti se povećavati većom brzinom.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) 12. ožujka 2019.

Ljudi su danas digitalni, mobilni, društveni i uvijek povezani. "Kako možemo natjerati ljude da nas primijete?" pogrešno je pitanje. Trebamo se pitati: "Kako možemo natjerati ljude da nas žele primijetiti?".

- Danas imamo sve informacije svijeta na dlanu. Ako podijelite s ljudima zanimljive informacije na svojim platformama, ljudi će vas posjetiti. Tek onda možete razmišljati o plasiranju proizvoda i usluga i o zaradi - kaže predavač.

Ronnestam: 'Bitno je da ljudi primijete što radite. Za to je potrebno mnogo sadržaja.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) 12. ožujka 2019.

10.30 - Nenad Filipović, stručnjak za digitalnu transformaciju i direktor korporacijskih obrazovnih programa IEDC - Poslovne škole Bled: 'Za mene je digitalna transformacija mitološka životinja, svi o tome govorimo, a rijetki su je vidjeli. Postoje uspješni primjeri poput 24sata'.

Dr. Nenad Filipović, stručnjak za digitalnu transformaciju održat će predavanje na temu "Mitovi digitalne transformacije“. #DigitalTakeoverHR pic.twitter.com/ZdaDHjthzp — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

Filipović je sa svojim timom istraživao kako se tvrtke prilagođavaju digitalizaciji. Oko 40 posto ispitanika nazvao je 'dinosaurskom skupinom' jer ni ne razmišljaju o transformaciji, drugih 40 posto samo prati trendove, ali bez razmišljanja, njih Filipović naziva 'drifterima'. Najmanja skupina su inovatori, uglavnom manje tvrtke, koje stvaraju vrijednosti. Ta vrijednost nije tehnologija, ona nam pomaže.

'Govore li vođe firma jasno o tome što tehnologija donosi i kako nam pomaže?' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

Kazao je kako više od 50 posto menadžera u regiji kaže kako razmišlja o digitalizaciji, ali Filipović nije siguran jesu li neki od njih svjesni što to sve znači.

Filipović: 'Digitalizacija u veliikom broju grana industrije u Hrvatskoj se kreće sporije nego na svjetskoj razini.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

Kultura je velik problem, barijera. Zanimljivo je da je jedan od prvih razloga zašto nema digitalne transformacije, jer ljudi na vrhu nemaju jasnu sliku da je promjena potrebna i kamo bi ih mogla dovesti. To ne znaju jer ne poznaju svoje tržište.

Druga kategorija barijera je sam proces transformacije. Činjenica da je to kompleksan fenomen i da je potrebna disciplina. U velikoj mjeri to znači odreći se nepotrebnih stvari. Pogledajte banke, činjenica je da ne trebamo toliko fizičkih poslovnica, a ljudima koji tamo rade treba naći drugog posla, to je velik pothvat, rekao je Filipović.

Filipović: 'Dominantan dio naših poduzeća je pripadnik plemena kulture straha. Strah da se napravi greška, ali bez grešaka nema transformacije.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

- Bez grešaka nema transformacije. Većina ih je korisno i iz njih se uči. Te greške su poželjne - rekao je Filipović koji razlikuje još glupe i samoubilačke greške iz kojih se ništa ne nauči i mogu biti pogubne.

Digitalna transformacija je kao da trčite punom parom u jednom smjeru i onda promijenite smjer.

Filipović je zaključio kako je za transformaciju ključna i priča koju moraju razumjeti djelatnici na svim razinama.

Filipović: 'Digitalna transformacija treba ići punom parom naprijed i biti spreman na brze promjene lijevo desno. ' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

- Kao vođe nije važno što govorimo, nego što oni čuju. Treba imati empatiju, razumjeti da osim racionalne postoji i emocionalna inteligencija - kaže predavač.

10.15 - Konferenciju je otvorio Boris Trupčević, direktor Styrije za Hrvatsku. U uvodnoj prezentaciji najavio je program konferencije koja sudionike vodi u budućnost.

.@boristrupcevic: 'Naš reach među Internet populacijom je 2 od 3 internet korisnika, dok cijela Styria grupa doseže gotovo 90% internet populacije.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

- Billboardi danas ipak nisu top stvar u advertisingu… Targetiranje, algoritmi, content marketing, online video… To su pojmovi koji redefiniraju kako pričamo s potrošačima. I tu vidimo brutalan globalni rast. Svijet marketinga danas je puno kompleksniji od velikog sjajnog billboarda - rekao je Trupčević.

.@boristrupcevic: ' Kada su u pitanju svjetski trendovi, mi ih ne pratimo. Mi ih postavljamo.' #DigitalTakeoverHR — Digital Takeover (@DigiTakeoverHR) March 12, 2019

- U 24sata upravo razvijamo „Robotskog urednika“ koji će danonoćno (bez pauze za ručak, bolovanja i smjena) optimizirati i personalizirati kompletni feed koji svi vi čitate, a u developmentu imamo umjetnu inteligenciju koja bi za 2-3 g. trebala sama rudariti podatke, donositi zaključke i pisati članke na 24sata - najavio je.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Internet je najveći game changer koji se dogodio za naših života. Tehnologija naravno stoga nosi i ozbiljne poslovne izazove.

U svijetu koji se mijenja sve brže i brže, transformacija je ključ… Pričam o digitalnoj transformaciji već godinama - i već sam sam sebi dosadan. Obećajem da je ovo zadnji put. Ako pogledamo stvar kroz vrijeme, možemo jasno vidjeti koja su se poduzeća uspjela transformirati, a koja gube bitku jer nisu imala hrabrosti. Zato je današnja poruka – SAD ili NIKAD. Tko se ne mijenja – umire - rekao je Trupčević.

- Poduzeća poput Amazona i Applea su digital transformation case study i zato napreduju na ovoj

listi iz godine u godinu, dok drugi zaostaju ili padaju. Digitalni lideri postali su

najvrijedniji brendovi svijeta, Oni su potisnuli tradicionalne brendove. I to nam govori sve - rekao je.

A kako mi u Hrvatskoj pratimo te trendove? Kako izgleda naše tržište? Što rade ljudi? Što rade brendovi?

- Potrošači, oni su na internetu. Svi su tamo. Cijelo vrijeme. Naši potrošači se tamo informiraju i donose odluke o kupnji. Ponovili smo istraživanje od prije 2 godine i potvrdili da je Internet apsolutni vladar i dominantna medijska platforma. Oko toga više nema nikakve sumnje… To je sada i danas - u HR, ne u EU ili US. Ovdje u HR. Korisnik nam je svima jasno rekao gdje želi biti. Gdje želi pričati s nama. Ali mi ga ne pratimo - istaknuo je Trupčević. Kazao je kako je transformacija posao uprave, a ljudi su ključni.

- Vrh kompanije mora voditi primjerom. Ali, jednako važna je i svaka osoba koja radi kod vas. Vaša transformacija pada ili prolazi na ljudima. Svaki dan. Mi smo prošli ključni dio tog procesa. Trajao je godinama. Veći troškovi. Novi ljudi. Novi biznis model. Pokušaji i pogreške. Bilo je dosta kušnje koja je mamila da odustanemo. Ali to nikada nije bila opcija. Većina naših ljudi danas rade digital. Gotovo da i nema osobe u organizaciji koja nije na neki način uključena u transformaciju - rekao je.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

10.00 - POGLEDAJTE RAZGOVOR S JOHANOM RONNESTAMOM:

Johan Ronnestam, stručnjak za brendiranje o procesu pokretanja tvrtke i lansiranju proizvoda u globalnom digitalnom poslovnom okruženju Reporterka: Paula Osojnik Posted by Digital Takeover on Tuesday, 12 March 2019

9.05 - POGLEDAJTE RAZGOVOR S NENADOM FILIPOVIĆEM:

Počeo Digital Takeover: Nenad Filipović, profesor na poslovnoj školi Bled o ključnim izazovima u digitalnoj transformaciji Reporterka: Paula Osojnik Posted by 24sata on Tuesday, 12 March 2019

Keynote predavanje na temu "Life in the matrix - setting the scene for ultra modernity" održat će dr. Kjell A. Nordstrom jedan od najutjecajnijih svjetskih mislilaca današnjice i autor svjetskih bestsellera "Funky Business" i "Karaoke kapitalizam". Još jedan švedski stručnjak je među ovogodišnjim keynote predavačima - Johan Ronnestam, dizajner, stručnjak za brendiranje, kreativni direktor, inovator i poduzetnik te zasluženo jedan od najcjenjenijih svjetskih govornika o futurističkim trendovima u poslovanju i kreiranju komunikacije za globalne kompanije. S nama će biti i Jesper Laursen - vodeći danski stručnjak za content marketing i osnivač globalno cijenjenog Native Advertising Institutea. Slušat ćemo i predavanje dr. Nenada Filipovića, stručnjaka za digitalnu transformaciju i direktora korporacijskih obrazovnih programa IEDC - Poslovne škole Bled, na temu "Myths of digital transformation".

Tema: Digital Takeover