Najveći Mjesečev krater nije nastao kako smo mislili da je - NASA šalje astronaute u istragu

Futurism prenosi da novi radovi ukazuju na “nešto stvarno čudno” u najvećem mjesečevu krateru: način na koji su raspoređene stijene i elementi upućuje da smo dosad pogrešno tumačili kako je nastao. Istraživači u novim analizama predlažu da je asteroid prije više od 4 milijarde godina udario ukoso, a ne frontalno, pa je obrisao ogromnu, izduženu udubinu - Južni pol - Aitken bazen (SPA). To ima posljedice i za Artemis plan - buduće misije na južni pol mogle bi naći tragove dubokih slojeva Mjeseca koje je taj udar izbacio prema površini.

Više timova u posljednjim danima i tjednima dolazi do sličnih zaključaka modeliranjem i novim geološkim kartama: udar je bio “u koso sa sjevera na jug”, što objašnjava izdužen oblik i dublje izložene slojeve. Usto, stariji radovi već su otkrili veliku “prekomjernu masu” ispod bazena - nešto vrlo gusto i vjerojatno metalno što je ostalo nakon udara i sada “leži” ispod površine. Zajedno, ti podaci nude novu priču o nastanku dugačkog “ožiljaka” i dubinskog materijala koji je ostao zarobljen ispod dna kratera.

Zašto je to važno? NASA podsjeća da je SPA najveći poznati impaktni bazen na Mjesecu - promjer oko 2.500 km - i savršeno mjesto za učenje o ranoj povijesti Mjeseca. Ako uzorci s te lokacije pokažu “drukčiji” sastav plašta ili rijetke elemente (KREEP), mogli bismo bolje shvatiti zašto je “daleka strana” puna kratera, a “naša” strana imala više vulkana i ravnina. To je i praktično za planiranje slijetanja, kretanja i bušenja u zoni južnog pola.

Dakle, saznajemo kako najveći krater na Mjesecu nije samo “rupa od kamena”. Nastao je koso, nosi ogroman, gust “komad” materijala ispod sebe i čuva tragove najranijih događaja u Sunčevu sustavu. Sljedeće misije - od kineskog prikupljanja uzoraka do NASA-ina Artemisa - mogle bi vrlo brzo potvrditi što je točno ispod i kako je sve nastalo.