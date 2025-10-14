Najveći Mjesečev krater nije nastao kako smo mislili da je - NASA šalje astronaute u istragu

Obavijesti

NOVA OTKRIĆA O MJESECU

Piše Tin Žigić,
Foto: NASA

Znanstvenici opet analiziraju Južni pol - Aitken bazen, golemi krater na “dalekoj strani” Mjeseca. Najnoviji nalazi govore da je nastao ukošenim udarom i da ispod njega leže neobične mase materijala. To može objasniti zašto je ta strana Mjeseca puna velikih kratera, dok je nama okrenuta strana glađa.

Futurism prenosi da novi radovi ukazuju na “nešto stvarno čudno” u najvećem mjesečevu krateru: način na koji su raspoređene stijene i elementi upućuje da smo dosad pogrešno tumačili kako je nastao. Istraživači u novim analizama predlažu da je asteroid prije više od 4 milijarde godina udario ukoso, a ne frontalno, pa je obrisao ogromnu, izduženu udubinu - Južni pol - Aitken bazen (SPA). To ima posljedice i za Artemis plan - buduće misije na južni pol mogle bi naći tragove dubokih slojeva Mjeseca koje je taj udar izbacio prema površini. 

Više timova u posljednjim danima i tjednima dolazi do sličnih zaključaka modeliranjem i novim geološkim kartama: udar je bio “u koso sa sjevera na jug”, što objašnjava izdužen oblik i dublje izložene slojeve. Usto, stariji radovi već su otkrili veliku “prekomjernu masu” ispod bazena - nešto vrlo gusto i vjerojatno metalno što je ostalo nakon udara i sada “leži” ispod površine. Zajedno, ti podaci nude novu priču o nastanku dugačkog “ožiljaka” i dubinskog materijala koji je ostao zarobljen ispod dna kratera. 

Zašto je to važno? NASA podsjeća da je SPA najveći poznati impaktni bazen na Mjesecu - promjer oko 2.500 km - i savršeno mjesto za učenje o ranoj povijesti Mjeseca. Ako uzorci s te lokacije pokažu “drukčiji” sastav plašta ili rijetke elemente (KREEP), mogli bismo bolje shvatiti zašto je “daleka strana” puna kratera, a “naša” strana imala više vulkana i ravnina. To je i praktično za planiranje slijetanja, kretanja i bušenja u zoni južnog pola.

Dakle, saznajemo kako najveći krater na Mjesecu nije samo “rupa od kamena”. Nastao je koso, nosi ogroman, gust “komad” materijala ispod sebe i čuva tragove najranijih događaja u Sunčevu sustavu. Sljedeće misije - od kineskog prikupljanja uzoraka do NASA-ina Artemisa - mogle bi vrlo brzo potvrditi što je točno ispod i kako je sve nastalo.

