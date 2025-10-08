ZABRINJAVAJUĆE Sori, nismo ga vidjeli: Asteroid proletio blizu, evo što bi bilo da nas je udario!

Zemlja je prošlog tjedna imala iznimno bliski susret s malenim asteroidom koji je prozviždao iznad Antarktike na visini nižoj od orbite nekih satelita. Objekt, nazvan 2025 TF, zabilježen je kao drugi najbliži prolazak asteroida u povijesti koji nije rezultirao udarom. Ono što cijelu priču čini još dramatičnijom jest činjenica da su ga astronomi otkrili tek nekoliko sati nakon što je već bio na sigurnoj udaljenosti, jureći natrag u tamu svemira.

Ovaj događaj služi kao snažan podsjetnik na dinamično i ponekad opasno kozmičko okruženje u kojem se naš planet nalazi, ali i na sve veće sposobnosti čovječanstva da prati potencijalne prijetnje iz svemira – čak i kada ih uočimo u retrovizoru.

Bliže od Međunarodne svemirske postaje

U srijedu, 1. listopada, točno u 00:47:26 po koordiniranom svjetskom vremenu (UTC), asteroid 2025 TF dosegnuo je svoju najbližu točku Zemlji. Proletio je iznad ledenih prostranstava Antarktike na visini od samo 428 kilometara (266 milja) od površine. Kako bi se ta udaljenost stavila u perspektivu, dovoljno je reći da Međunarodna svemirska postaja (ISS) orbitira na promjenjivoj visini između 370 i 460 kilometara. To znači da je ovaj svemirski kamen doslovno presjekao putanju na kojoj borave i rade astronauti, čineći ovaj susret jednim od najintimnijih zabilježenih u modernoj astronomiji.

Samo je jedan poznati asteroid prišao bliže, a da nije udario u planet. Rekord i dalje drži 2020 VT4, koji je u studenom 2020. godine proletio na visini od svega 368 kilometara. Iako su ovakvi bliski susreti relativno rijetki, astronomi svake godine bilježe sve više objekata koji prolaze unutar Mjesečeve orbite, što je dokaz napretka tehnologije za motrenje neba.

Zakašnjelo otkriće i impresivno praćenje

Najviše zabrinjava činjenica da nitko nije znao za dolazak asteroida 2025 TF. Nije bilo nikakvog upozorenja. Objekt je prvi put zabilježen tek dva sata nakon najbližeg prolaska, i to od strane projekta Catalina Sky Survey, smještenog na Sveučilištu u Arizoni. Službena prijava stigla je još kasnije, gotovo šest sati nakon događaja, kada ga je uočio i prijavio opservatorij Kitt Peak-Bok.

Nakon što je otkriven, Ured za planetarnu obranu [Europske svemirske agencije (ESA)](https://www.esa.int/) brzo je reagirao. Koristeći teleskop Las Cumbres u Australiji, astronomi su uspjeli potvrditi postojanje objekta i s visokom preciznošću izračunati njegovu putanju unatrag kako bi odredili točno vrijeme i udaljenost najbližeg prolaska. Iz ESA-e su poručili: "Pronalazak objekta veličine svega nekoliko metara u ogromnom prostranstvu svemira, u trenutku kada je njegova lokacija još uvijek nesigurna, impresivan je podvig." Njihova brza analiza pomogla je potvrditi da je opasnost prošla i pružila ključne podatke o ovom nebeskom tijelu.

Što da je udario?

Iako fraza "asteroid promašio Zemlju" zvuči alarmantno, u slučaju 2025 TF nije bilo razloga za paniku. Procjenjuje se da je promjer asteroida bio između jednog i tri metra. Objekti ove veličine ne predstavljaju značajnu prijetnju. Čak i da je njegova putanja bila usmjerena ravno prema Zemlji, golema većina njegove mase izgorjela bi pri ulasku u atmosferu zbog trenja.

Stručnjaci se slažu da bi takav događaj rezultirao spektakularnom vatrenom kuglom na nebu, vidljivom s velikog područja, slično kao kod jačih meteora. Eventualni ostaci koji bi preživjeli put kroz atmosferu i pali na tlo bili bi u obliku malih meteorita. S obzirom na to da bi se udar dogodio iznad nenaseljene Antarktike, jedini potencijalni svjedoci bili bi pingvini, a netko od njih bi možda pronašao neobičan svemirski suvenir. Brzina asteroida od 21 km/s u odnosu na Zemlju bila je iznadprosječna, no zbog male mase, energija udara ne bi bila dovoljna za stvaranje kratera ili bilo kakve značajnije štete.

Nije prvi, a zasigurno ni posljednji

Asteroid 2025 TF sada se udaljava od Zemlje, jureći natrag prema vanjskim dijelovima Sunčevog sustava. Njegova orbita je prilično ekscentrična i potrebno mu je nešto više od dvije godine da napravi puni krug oko Sunca, pri čemu putuje dalje od Marsa. Prema izračunima NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon (JPL), ponovno će se vratiti u naše susjedstvo u travnju 2087. godine. Srećom, tada će proći na mnogo sigurnijoj udaljenosti od oko osam milijuna kilometara, što je otprilike 21 put dalje od Mjeseca.

Ovaj događaj naglašava važnost kontinuiranog motrenja neba. Projekti poput Catalina Sky Survey ključni su za rano otkrivanje potencijalno opasnih objekata. Iako je 2025 TF bio premalen da bi bio prijetnja, njegov neprimijećeni dolazak podsjeća nas da u tami svemira postoje i veći objekti koje tek trebamo otkriti. Svaki ovakav bliski susret pruža dragocjene podatke koji pomažu znanstvenicima da usavrše metode praćenja i, u konačnici, osiguraju obranu planeta od budućih, ozbiljnijih prijetnji.