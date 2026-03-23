Napokon je stigao Crimson Desert: Jednima igra godine, drugima noćna mora za prste

Nakon sedam godina razvoja i golemog budžeta, iščekivani akcijski RPG Crimson Desert napokon je stigao pred igrače i kritičare. No, umjesto slavlja, izlazak igre obilježile su podijeljene reakcije: dok je financijsko tržište brutalno kaznilo developera Pearl Abyss zbog prosječnih ocjena, mnogi igrači suočili su se s frustracijama zbog problematičnih kontrola, demonstrirajući surovu realnost gaming industrije.

Tržište je očekivalo remek-djelo, a dobilo je kompromis

Gotovo istog trenutka kada su objavljene prve recenzije, vrijednost dionica tvrtke Pearl Abyss na južnokorejskoj burzi strmoglavila se za gotovo 30 posto u jednom danu. Cijena je pala sa 65.600 na otprilike 46.000 korejskih wona, čime je zbrisano više od milijardu dolara tržišne vrijednosti tvrtke. Dan kasnije uslijedio je dodatni pad od deset posto.

Razlog ovako panične reakcije leži u prosječnoj ocjeni od 78 na Metacriticu. Iako se takav rezultat formalno smatra "uglavnom povoljnim", financijsko tržište, koje je u igru uložilo velika očekivanja, vidjelo ga je kao neuspjeh. Analitičari su, kako navodi Seoul Economic Daily, predviđali da je za opravdanje sedmogodišnjeg razvojnog ciklusa i budžeta od 133 milijuna dolara potrebna ocjena u rangu od 85 do 90. Dr. Serkan Toto, izvršni direktor konzultantske tvrtke Kantan Games, kratko je komentirao da ocjene "očito nisu bile dovoljno dobre za investitore".

Paradoks ocjene 78 od 100

Kritičari su igri priznali tehničku impresivnost i vizualnu ljepotu, hvaleći novi "BlackSpace Engine" i dubok, vizualno atraktivan sustav borbe. Međutim, gotovo jednoglasna zamjerka igrača i recenzenata bile su izrazito nespretne i neintuitivne kontrole. Igrači su se žalili na osjetno kašnjenje komandi (input lag), zbog čega se lik kreće "lijeno" ili "pijano", te na zbunjujući raspored tipki koji se kosi s industrijskim standardima. Radnje poput skakanja i interakcije često su na istoj tipki, što dovodi do frustrirajućih situacija. Uz to, kritizirana je i priča kao "standardna", dok golemi otvoreni svijet, unatoč ljepoti, djeluje prazno.

U svijetu filma, ocjena 78 bila bi respektabilan uspjeh. No, u industriji videoigara, gdje se gotovo svi visokobudžetni naslovi ocjenjuju u rasponu od 7 do 10, ocjena ispod 80 za projekt ovakvog kalibra doživljava se kao razočaranje. To potvrđuju i reakcije igrača na Steamu, gdje igra upravo zbog problema s kontrolama trenutno ima "mješovite" recenzije.

Cijena napuhanih očekivanja

Da bi se razumio ovako drastičan pad, ključno je pogledati kretanje dionica u mjesecima prije izlaska igre. Potaknuta vještim marketingom i obećanjima o revolucionarnom iskustvu, vrijednost Pearl Abyssa je u godinu dana porasla za otprilike 125 posto. Samo u razdoblju od kraja prosinca 2025. do kraja siječnja 2026. dionica je skočila za više od 50 posto nakon objave da je igra "pozlaćena", odnosno spremna za proizvodnju.

Taj ogroman rast stvorio je balon nerealnih očekivanja. Investitori nisu ulagali u dobru igru, već u kulturni fenomen i kandidata za igru godine. Kada su recenzije pokazale da je Crimson Desert "samo" dobra, a ne epohalna igra u rangu GTA ili Red Dead Redemptiona, taj balon je puknuo.

Igrači ne mare za paniku na burzi

Dok su investitori panično prodavali dionice, igrači su radili suprotno - kupovali su igru. Crimson Desert je zabilježio fantastičan komercijalni start. Već je u prednarudžbama na Steamu prodano više od 400.000 primjeraka, što je donijelo prihod veći od 20 milijuna dolara i prije nego što je igra službeno puštena u prodaju. Na dan izlaska, istovremeno ju je igralo više od 239.000 igrača, a uspjela se probiti i na četvrto mjesto najprodavanijih igara na američkom PlayStationu, odmah iza giganata kao što su Fortnite i NBA 2K26.

Prema procjenama analitičara iz tvrtke Alinea Analytics, igra je u prednarudžbama nadmašila uspjeh nadolazećih hitova poput Kingdom Come: Deliverance II gotovo četiri puta. Ukupna prodaja unatoč mješovitim recenzijama navodno je već dosegla dva milijuna primjeraka, što pokazuje da jaz između očekivanja Wall Streeta i interesa publike može biti ogroman.