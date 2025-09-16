Napokon. Playstation kontroler moći ćete spojiti na više uređaja istovremeno i lako. Evo i kako

Sony je najavio novo ažuriranje sustava za PlayStation 5 koje donosi iznimno praktičnu opciju za sve koji koriste DualSense i DualSense Edge kontrolere na više platformi. Od sada će biti moguće registrirati do četiri različita uređaja istovremeno, primjerice PS5, PC, Mac ili pametni telefon, te između njih prelaziti bez ponovnog uparivanja. Koliko će ovo uštedjeti živaca i vremena.

Umjesto dosadašnjeg procesa ponovnog spajanja, igrači će moći jednostavno pritisnuti kombinaciju PS tipke i jedne od akcijskih tipki (trokut, krug, križ ili kvadrat) kako bi odabrali uređaj spremljen u određenom “slotu”. LED indikator na kontroleru pokazivat će koji je uređaj aktivan.

Primjerice:

Slot 1 (PS + trokut): PS5

Slot 2 (PS + krug): Tablet

Slot 3 (PS + križ): PC

Slot 4 (PS + kvadrat): Telefon

Osim toga, ažuriranje donosi i novu opciju Power Saver kojom će se smanjiti potrošnja energije u podržanim igrama. Prvi naslovi koji će dobiti tu funkcionalnost su Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls i Ghost of Yōtei, a u budućnosti se očekuje širenje na još igara.

Ažuriranje počinje s globalnom distribucijom od 17. rujna 2025., a korisnici ga mogu instalirati kroz izbornik Settings > System > System Software > System Software Update and Settings.