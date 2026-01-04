Napokon shvatili: Volkswagen će vratiti fizičke tipke u I.D. Polo

Čini se da svjedočimo početku renesanse fizičkih tipki u automobilima, a za to je zaslužan Volkswagenov nadolazeći električni ID. Polo. Njemački automobilski div predstavio je unutrašnjost svog kompaktnog električnog modela koja, na oduševljenje mnogih vozača, vraća u igru prave tipke, prekidače, pa čak i okretni gumb za kontrolu glasnoće.

Ovaj potez označava značajan zaokret u Volkswagenovoj dizajnerskoj filozofiji i izravan je odgovor na brojne kritike kupaca koji su se posljednjih godina žalili na komplicirane i neintuitivne kontrole osjetljive na dodir. Nakon što su priznali vlastitu pogrešku, iz Wolfsburga sada poručuju kako je praktičnost opet u prvom planu.

Foto: Volkswagen

Pogreška koju više neće ponoviti

Mnogi vlasnici novijih Volkswagenovih modela, poput ID.3, izražavali su frustracije zbog kliznih kontrola i haptičkih površina, posebice na upravljaču, koje su često zahtijevale skretanje pogleda s ceste za obavljanje osnovnih funkcija. Čelnici kompanije napokon su priznali da je uklanjanje fizičkih tipki bilo pogrešan korak. Andreas Mindt, šef dizajna u Volkswagenu, bio je neuobičajeno iskren u izjavi za britanske medije.

​- Nikada, baš nikada više nećemo napraviti tu pogrešku. Na volanu ćemo imati fizičke tipke. Nema više pogađanja. Dobijete povratnu informaciju, stvarno je i ljudi to vole. Iskreno, to je automobil. Nije telefon, to je automobil - rekao je Mindt.

Odluka je djelomično potaknuta i novim sigurnosnim pravilima Euro NCAP-a, koja će od 2026. godine zahtijevati fizičke kontrole za ključne funkcije poput žmigavaca, brisača i sirene kako bi vozilo moglo dobiti najvišu ocjenu za sigurnost.

Spoj klasike i budućnosti u novom Polu

Foto: Volkswagen

Unutrašnjost ID. Pola, koja se uvelike temelji na konceptu ID. 2all, donosi osvježavajući spoj digitalne tehnologije i tradicionalne funkcionalnosti. Kokpitom dominiraju dva velika zaslona postavljena u istu vidnu liniju: 10,25-inčni digitalni instrumenti ispred vozača i središnji, gotovo 13-inčni infotainment zaslon osjetljiv na dodir.

No, ključna novost nalazi se ispod njega. Volkswagen je integrirao red fizičkih tipki za najvažnije funkcije poput klimatizacije i svjetala za opasnost. Između prednjih sjedala smješten je i okretni gumb kojim se može podešavati glasnoća ili mijenjati radijske postaje. Upravljač je također redizajniran te sada ima jasno grupirane, opipljive tipke umjesto zbunjujućih haptičkih površina.

"Stvorili smo interijer koji se od prvog kontakta doima poput prijatelja. Jasne fizičke tipke pružaju stabilnost i povjerenje, topli materijali čine ga privlačnim, a šarmantni detalji poput novih retro prikaza instrumenata pokazuju tipično Volkswagenovo namigivanje", izjavio je Mindt u priopćenju za medije.

Nostalgični detalj kao "tajni umak"

Jedan od najšarmantnijih detalja, koji u Volkswagenu nazivaju svojim "tajnim umakom", jest mogućnost retro prikaza. Pritiskom na tipku na volanu ili putem infotainment sustava, digitalni kokpit može se prebaciti u vizualni mod inspiriran klasičnim Golfom I iz osamdesetih godina, što stvara emotivnu vezu s bogatom poviješću marke.

Osim povratka tipki, ID. Polo donosi i novu generaciju softvera s naprednim funkcijama, poput treće generacije sustava Travel Assist koji će prepoznavati crvena svjetla na semaforu i znakove za zaustavljanje. Iako zadržava dimenzije slične svom prethodniku s motorom s unutarnjim izgaranjem, zahvaljujući električnoj platformi nudi osjetno više prostora u kabini, usporedivo s Golfom, te izdašan prtljažnik od 435 litara.

Volkswagen planira lansirati ID. Polo na europsko tržište tijekom 2026. godine, s ciljanom početnom cijenom nižom od 25.000 eura, čime ga pozicionira kao pristupačan i, što je najvažnije, intuitivan električni automobil za svakodnevni život.