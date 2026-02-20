Kineski AI bacio Hollywood na koljena, pristigle lavine tužbi: 'Piratstvo ogromnih razmjera!'

Kratki, realistični videoisječci Toma Cruisea i Brada Pitta u žestokoj tučnjavi na razrušenom krovu, Spidermana kako leti New Yorkom i Willa Smitha u borbi s čudovištem od špageta preplavili su društvene mreže početkom veljače. Ono što ih povezuje nije višemilijunski budžet, već nova umjetna inteligencija nazvana Seedance 2.0.

Razvijen od strane kineskog tehnološkog diva ByteDancea, vlasnika TikToka, ovaj alat je u samo nekoliko dana izazvao potres u Hollywoodu, pokrenuvši lavinu optužbi za piratstvo, prijetnji tužbama i egzistencijalnog straha za budućnost cjelokupne kreativne industrije.

Što je Seedance i zašto je izazvao takav potres?

Seedance je multimodalni AI model koji može generirati videozapise kinematografske kvalitete, zajedno sa zvučnim efektima i dijalogom, na temelju samo nekoliko pisanih naredbi. Dok je prva verzija lansirana još u lipnju 2025. godine bez prevelike pompe, osam mjeseci kasnije stigao je Seedance 2.0 i promijenio pravila igre. Za razliku od konkurenata poput Open AI-jevog modela Sora, Seedance istovremeno generira sliku i zvuk, stvarajući dojam cjelovitog i uglađenog proizvoda.

Stručnjaci su ostali zapanjeni njegovim mogućnostima. Složene akcijske sekvence, realistična fizika i sposobnost održavanja dosljednosti likova kroz više kadrova postavili su novi standard. Jan-Willem Blom iz kreativnog studija Videostate za BBC je izjavio kako po prvi put ne misli da nešto "izgleda dobro za AI", već da izgleda kao da je "izašlo izravno iz stvarnog produkcijskog procesa".

Kap koja je prelila čašu bio je isječak borbe Cruisea i Pitta, koji je irski redatelj Ruairí Robinson navodno stvorio pomoću samo dvije linije teksta. Realizam je bio toliki da je izazvao kolektivni šok među filmašima.

Hollywood uzvraća udarac: 'Ovo je piratstvo velikih razmjera'

Ubrzo nakon što su isječci postali viralni, uslijedila je munjevita i žestoka reakcija Hollywooda. Studiji Disney i Paramount prvi su poslali "cease and desist" pisma ByteDanceu, optužujući tvrtku za masovnu povredu autorskih prava. Disney je u svom pismu naveo da Seedance koristi "piratsku biblioteku Disneyjevih zaštićenih likova iz Ratova zvijezda, Marvela i drugih franšiza, kao da je Disneyjevo intelektualno vlasništvo besplatni javni isječak".

Ubrzo su im se pridružili i drugi divovi poput Warner Brosa, Netflixa i Sonyja. Netflix je u svom dopisu nazvao Seedance "piratskim strojem velike brzine" koji masovno generira neautorizirana djela koristeći njihove kultne likove i svjetove iz serija kao što su "Stranger Things" i "Squid Game".

Oglasile su se i krovne organizacije. Motion Picture Association (MPA), koja predstavlja najveće studije, zatražila je da alat "odmah prestane sa svojim protupravnim aktivnostima". Njihov izvršni direktor Charles Rivkin optužio je ByteDance da je "u jednom danu sudjelovao u neovlaštenoj uporabi američkih djela zaštićenih autorskim pravima u ogromnim razmjerima". Glumački sindikat SAG-AFTRA osudio je "besramno kršenje" koje uključuje "neovlaštenu upotrebu glasova i likova naših članova", ističući da to potkopava sposobnost ljudskih talenata da zarađuju za život.

Scenarist Deadpoola: 'Vjerojatno je gotovo s nama'

Možda najbolje raspoloženje u Hollywoodu sažima reakcija Rhetta Reesea, scenarista blockbustera poput "Deadpoola" i "Zombielanda". Nakon što je vidio isječak borbe Cruisea i Pitta, na društvenoj mreži X je napisao: "Mrzim to reći. Vjerojatno je gotovo s nama".

Njegova objava postala je simbolom duboke tjeskobe koja je zahvatila kreativce. Strah nije samo od krađe intelektualnog vlasništva, već od spoznaje da bi tehnologija mogla postati toliko moćna da jedna osoba za računalom može stvoriti sadržaj koji je do jučer zahtijevao stotine profesionalaca i desetke milijuna dolara, prijeteći tako milijunima radnih mjesta.

Kineski odgovor i borba za kulturnu dominaciju

Suočen s lavinom optužbi, ByteDance je objavio priopćenje u kojem navodi da "poštuje prava intelektualnog vlasništva" i da "poduzima korake za jačanje postojećih zaštitnih mjera" kako bi spriječio neovlaštenu upotrebu. Međutim, mnogi analitičari smatraju da je ovo samo vrh sante leda u puno većoj, geopolitičkoj igri. Stoljećima je Hollywood bio najjači američki motor "meke moći", izvozeći svoje vrijednosti, estetiku i priče diljem svijeta.

Sada, s usponom alata poput Seedancea, ta se dominacija našla pod prijetnjom. Ako kineski alati postanu jeftiniji, dostupniji i sposobniji, svjetski kreatori bi se mogli okrenuti njima, čime bi se "centar narativne gravitacije" mogao preseliti s Zapada na Istok.

Kina ima strukturne prednosti: ogromne količine podataka iz aplikacija poput TikToka, brze povratne informacije od stotina milijuna korisnika i strateški fokus države na razvoj umjetne inteligencije. Dok se Hollywood bori s tužbama, postavlja se pitanje može li uopće zaustaviti tehnološku revoluciju koja prijeti ne samo njegovom poslovnom modelu, već i cjelokupnom kulturnom utjecaju.