Napravili bateriju za Teslu i VW, izdržat će 2 milijuna kilometara

Kineska tvrtka koja proizvodi baterije za Volkswagen i Teslu tvrdi da će njihova nova baterija trajati 16 godina i 2 milijuna kilometara. Trenutno proizvođači daju jamstvo na baterije do oko 150.000 kilometara

<p>Problema s trajnosti baterija svjesni su proizvođači koji na bateriju najčešće daju jamstvo u trajanju osam do 10 godina i do 150.000 kilometara. No, baterije očito postaju i izdržljivije što će znatno promijeniti odnos kupaca prema električnim modelima. Prije nekoliko tjedana Lexus je potpuno iznenadio jamstvom na bateriju električnog UX 300e do milijun kilometara ili 10 godina. Da baterija napreduju strelovito i u pogledu trajnosti tvrde i iz kineske tvrtke Contemporary Amperex Technology (CATL) koja proizvodi baterije za Volkswagen i Teslu. </p><p>U razgovoru za Bloomberg direktor ove tvrtke Zeng Yuqun je izjavio kako su spremni početi proizvodnju baterije koja će moći izdržati čak dva milijuna kilometara ili 16 godina intenzivnog korištenja. Yuqun je odbio odgovoriti na pitanje je li netko već naručio njihov novi tip baterije, ali je otkrio da takvu bateriju mogu proizvesti "već sutra" i da bi njena cijena bila samo oko 10 posto veća od cijene prosječne baterije na tržištu. </p><p>Razvoj automobilskih baterija ide strelovito prema naprijed. Na primjer u samo nekoliko godina kapacitet baterije u Renaultu Zoe porastao je za 2,5 puta dok su dimenzije baterije ostale gotovo iste, a masa samo blago porasla. Također, ni cijena baterije nije znatno skočila. Uz ovakav napredak električni će automobili kroz desetak godina imati dosege dovoljne za duga putovanja autocestom bez zaustavljanja, no kupce još uvijek jako muči problem vezan uz trajnost baterije.</p><p>Aktualne baterije korištenjem gube svoj kapacitet i vjerojatno će nakon pređenih 150.000 kilometara biti pri kraju svog radnog vijeka. S obzirom na njihovu ogromnu cijenu zamjena baterije u autu koji je star oko 10 godina, nije uopće isplativa, odnosno nerijetko stoji više od vrijednosti samog auta. </p>