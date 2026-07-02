Napravili su igru u 2 mjeseca bez centa marketinga, a sada zarađuju milijun dolara po danu razvoja!

Japanska indie igra "Meccha Chameleon" postala je globalna senzacija gotovo preko noći. Lansirana 10. lipnja, ova multiplayer igra skrivača prodana je u više od deset milijuna primjeraka u samo 16 dana i osvojila je vrh Steamove ljestvice prodaje. Priča je tim nevjerojatnija jer ju je stvorio dvočlani tim u samo dva mjeseca, bez ijednog centa uloženog u marketing.

Inovativni skrivač koji je osvojio streamere

"Meccha Chameleon" moderna je verzija klasične igre skrivača. Igrači se dijele na timove tragača, čiji je cilj pronaći sve skrivene igrače unutar zadanog vremena, i skrivača. Ključ uspjeha leži u jedinstvenoj mehanici: skrivači upravljaju bijelim figurama koje mogu obojiti sprejem kako bi se stopili s okolinom. Igrači moraju ručno nanositi boje kako bi se uklopili u zid, sliku ili drugi dio mape, što dovodi do bezbroj smiješnih i genijalnih trenutaka. Ta kreativna sloboda i humor učinili su igru iznimno popularnom među streamerima i na društvenim mrežama, gdje su viralni isječci postali svakodnevica.

Brz razvoj i nula troškova oglašavanja

Iza fenomena stoji dvočlani japanski tim: Lemorion, autor mapa i modela, te programer Haganeiro. Razvoj je započeo samo dan nakon što je Lemorion osmislio osnovni koncept. Cijeli proces trajao je svega dva mjeseca, a tim je postigao takvu brzinu ponovnim korištenjem elemenata iz svojih prethodnih igara. Nisu potrošili novac na oglašavanje, već se uspjeh temeljio na organskom rastu i preporukama igrača. Za online multiplayer koriste besplatni sustav Epic Online Services, čime su smanjili troškove i osigurali podršku za velik broj igrača.

Brojke koje prkose industrijskim standardima

Komercijalni uspjeh je zapanjujući. S cijenom od oko pet eura, igra je u prva tri tjedna generirala prihod procijenjen na oko 60 milijuna dolara bruto. To znači da su developeri, čak i nakon Steamovog udjela i poreza, ostvarili veliku zaradu. Prema nekim izračunima, za svaki dan dvomjesečnog razvoja zaradili su oko milijun dolara. Igra je na vrhuncu imala više od 340.000 istovremenih igrača, čime je premašila popularnost velikih AAA naslova poput Apex Legendsa. "Meccha Chameleon" dokaz je da dobro izvedena, zabavna i pristupačna ideja nekad bitinija od velikih projekata koje pokreću milijuni dolara.