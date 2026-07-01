Testirali smo Xiaomi Watch S5: Odlično izgleda, a baterija traje

U moru sličnih pametnih satova danas se teško istaknuti, a i novi Xiaomijev Watch S5 na papiru nudi sve što se očekuje od modernog pametnog sata, no tek kada ga svakodnevno nosite počnete primjećivati detalje koji ga izdvajaju od konkurencije. Već pri prvom stavljanju na ruku ostavlja dojam kvalitetno izrađenog uređaja. Xiaomi je očito dosta pažnje posvetio dizajnu, a Watch S5 djeluje kao sat koji se lakoćom može prilagoditi svakoj situaciji. Uglađen i jednostavan, osobito u ovoj crnoj varijanti, bez problema se stopio s radom u uredu, na koncertima i drugim aktivnostima i u nijednom trenutnku nije djelovao kao da mu tu nije mjesto.

Dizajn koji ostavlja premium dojam

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na ruci Watch S5 izgleda ozbiljnije nego što sugerira njegova cijena. Kućište je izrađeno od 316L nehrđajućeg čelika u jednom komadu,, što dodatno doprinosi osjećaju čvrstoće i kvalitetne izrade. Promjer kućišta iznosi 46 mm, debljina 10,99 mm, dok bez remena teži 46 grama.

Ono što mi se svidjelo jest što je Xiaomi odustao od izmjenjivih okvira koji su obilježili prethodni model. Novi dizajn izgleda elegantnije i skladnije, a tanki prsten oko zaslona ostavlja dojam da gledate sat više klase. Zahvaljujući vrlo uskim rubovima zaslon zauzima čak 73,8 posto prednje površine, pa sat izgleda modernije nego što dimenzije sugeriraju.

Tanji rubovi ostavili su i više prostora za ekran pa novi model ima veći 1,48-inčni AMOLED zaslon rezolucije 480 × 480 piksela koji ostavlja odličan dojam. Boje su izražene, kontrast odličan, a animacije vrlo glatke. Najveći adut ipak je svjetlina od čak 2500 nita. Tijekom testiranja nisam imao problema s čitanjem obavijesti ili sportskih podataka ni na jakom dnevnom svjetlu, što kod pametnih satova zna biti važnije nego što se na prvi pogled čini. Standardni silikonski remen djeluje čvrsto, a ako vam on nije po volji, lako ćete ga zamijeniti jer ima i standardne pinove za skidanje.

HyperOS 3 je jednostavan za korištenje

Watch S5 koristi Xiaomi HyperOS 3, sučelje je pregledno i dovoljno jednostavno da se u njemu vrlo brzo snađete. Izbornici rade glatko, reakcije na dodir su brze, a svakodnevne funkcije poput upravljanja glazbom, pronalaska telefona ili Bluetooth poziva rade bez poteškoća. Treba razlikovati S5 od Watch 5 modela koji dolazi s WearOS-om i punim pristupom Googleovom ekosustavu, no i ovdje nećete biti razočarani.

Obavijesti uredno stižu na sat, no jedna stvar mi je tijekom testiranja nedostajala. WhatsApp poruke moguće je pročitati čim stignu, ali na njih nije moguće odgovoriti izravno sa sata. To možda neće smetati svakome, no korisnici koji dolaze s pojedinih Wear OS ili Apple Watch modela vjerojatno će primijetiti to ograničenje.

Korisna je i podrška za offline karte, što može dobro doći tijekom planinarenja ili trčanja na nepoznatim rutama. Xiaomi je dodatno doradio sportsko sučelje pa je prije treninga moguće prilagoditi raspored i vrstu podataka koji će se prikazivati na zaslonu. Oni koji žele detaljniju analitiku mogu prikazati više metrika odjednom, dok početnici mogu ostaviti samo osnovne informacije poput pulsa ili potrošenih kalorija. Podržan je i Xiaomi Pay koji kod nas podržava Aircash, Curve i Payoneer.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Isprobali smo ga zajedno sa Xiaomi 17T Pro telefonom s kojim se upario bez teškoća, ali uparivanje i rad Mi Fitness aplikacije su glatki na svim uređajima.

Sportskih funkcija ne nedostaje

Watch S5 podržava više od 150 sportskih načina rada pa će većina korisnika lako pronaći aktivnost koju želi pratiti. Tijekom nekoliko dana korištenja najviše sam koristio hodanje i kraće treninge, a GPS se brzo povezivao i pružao konzistentne rezultate. Sat koristi novi dvopojasni GNSS prijemnik s podrškom za GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou i QZSS.

Zanimljiva je funkcija Cycling Mode. Kada se aktivira, pametni telefon može poslužiti kao svojevrsno biciklističko računalo koje prikazuje navigaciju i podatke o vožnji na većem zaslonu, dok sat u stvarnom vremenu sinkronizira brzinu, puls i ostale informacije. Podržano je i povezivanje s mjeračima snage.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi je dodao i Passion Mode, možda neobičnu, ali zabavnu funkciju koja prati fizičku aktivnost tijekom koncerata, sportskih utakmica ili e-sport događaja. Sat tada bilježi promjene otkucaja srca, procjenjuje potrošnju kalorija i intenzitet reakcija tijekom navijanja ili plesa. Nije riječ o funkciji koju ćete koristiti svakodnevno, ali lijepo pokazuje da proizvođač pokušava pametni sat učiniti korisnim i izvan klasičnih treninga.

Praćenje zdravlja

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uz sportske mogućnosti, Watch S5 prati otkucaje srca, zasićenost krvi kisikom, razinu stresa i kvalitetu sna. Xiaomi koristi isti 4-LED i 4-PD senzor otkucaja srca kakav se nalazi u modelu Watch 5, a prema navodima proizvođača poboljšana je i preciznost GPS-a te algoritama za praćenje sna.

Tijekom nekoliko dana korištenja najkorisnijim mi se pokazalo upravo praćenje sna jer već nakon nekoliko noći daje dobar pregled navika spavanja. Dobro je što bilježi i kraća spavanja, kad odlučite ‘ubiti oko’, a nakon nekog vremena brzo vam pokazuje i vašu “životinju spavanja”: Naravno, riječ je o funkcijama koje služe informiranju korisnika i ne mogu zamijeniti medicinske uređaje, ali za svakodnevno praćenje zdravlja nude sasvim dovoljno podataka. Iako daje dosta podataka, sviđa mi se dizajn koji djeluje jednostavno i pregledno pa se nećete pogubiti u šumi podataka.

Među zdravstvenim pokazateljima unutar aplikacije nalazi se niz parametara koje možete bilježiti kroz sat ili druge uređaje (Xiaomi ima i vage, tlakomjere…), pa tako ima tu i opcija da pratite tlak, ali recimo nema bilježenja glukoze, što bi mnogim korisnicima bilo značajno.

Baterija je jedan od najvećih aduta

Ako postoji jedna stvar koja me impresionirala tijekom korištenja, onda je to baterija. Watch S5 koristi novu Xiaomi Surge bateriju kapaciteta 815 mAh, koja je prema Xiaomiju za čak 68 posto većeg kapaciteta u odnosu na prethodnu generaciju (486 mAh). Proizvođač navodi autonomiju do 21 dan pri lakšem korištenju, odnosno oko devet dana uz uključen Always-on Display.

Naravno, stvarno trajanje ovisit će o tome koliko koristite GPS, kontinuirano mjerenje zdravstvenih podataka ili Always-on Display, ali već nakon nekoliko dana korištenja bilo je jasno da ovo nije sat koji ćete morati puniti svaku večer. U nekom normalnom korištenju komotno možete računati i na dva tjedna rada.