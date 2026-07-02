Svemu dođe kraj: PlayStation prestaje proizvoditi fizičke igre

Nakon što je Rockstar najavio da će Grand Theft Auto VI biti isključivo digitalno izdanje, Sony je predstavio još ambiciozniji plan za potpuno ukidanje fizičkih medija. Tvrtka je objavila da od siječnja 2028. godine prestaje s proizvodnjom fizičkih diskova za sve nove igre koje izlaze na PlayStation platformama.

Jednostavnije rečeno, svaka igra koja se pojavi na PlayStation konzolama nakon siječnja 2028. bit će dostupna isključivo digitalno putem PlayStation Storea ili kao kod za PlayStation Store kupljen kod drugih prodavača. Ova se odluka odnosi samo na nove igre, dok igre koje su već objavljene ili će izaći prije navedenog datuma neće biti pogođene.

Službena potvrda i razlozi odluke

Kao glavni razlog za ovu stratešku odluku, Sony navodi promjene u preferencijama potrošača i šire trendove u industriji zabave. Tvrtka tvrdi da velika većina njezine zajednice preferira kupovati igre digitalnim putem. Ovu tvrdnju potkrjepljuju i podaci koji pokazuju da je u četvrtom tromjesečju 2025. godine čak 85 posto PlayStation igara kupljeno digitalno.

Ovaj potez, kako prenosi GSM Arena, označava značajnu prekretnicu i vjerojatno upućuje na to da će nadolazeća PlayStation 6 konzola, čiji se izlazak također predviđa oko 2028. godine, biti isključivo digitalni uređaj bez pogona za diskove.

Što gubitak fizičkih medija znači za igrače

Fizički mediji bili su prodajna točka za konzole od samih početaka. Mogućnost kupnje igre i jednostavnog umetanja diska u konzolu oduvijek je bio jedan od glavnih razloga privlačnosti konzola. Međutim, za izdavače i vlasnike platformi poput Sonyja, fizički mediji su oduvijek bili problematični. Za razliku od digitalnih kodova, fizičke kopije mogu se dijeliti, prenositi ili preprodavati.

Kraj ere posjedovanja

Nije neuobičajeno posuditi igru prijateljima, prodati je nakon igranja kako bi se povratio dio troška ili kupiti rabljenu kopiju od nekog drugog. Maloprodajne trgovine također su mogle samostalno snižavati cijene igara kako bi potaknule prodaju. Sve je to održavalo cijene igara nižima i držalo izdavače i vlasnike platformi izvan jednadžbe nakon početne kupnje, što im se očito nije sviđalo.

Osim mogućnosti dijeljenja, fizički mediji omogućavali su vam da istinski posjedujete ono što ste kupili. Da to držite u rukama i imate pristup zauvijek, bez brige da će nestati s nekog internetskog servisa. Također, omogućuje da se igra igra neograničeno dugo. Čak i ako izdavač, vlasnik platforme ili sama platforma nestanu u budućnosti, sve dok imate ispravnu konzolu i fizičku verziju igre, uvijek je možete igrati.

Brige oko digitalne budućnosti

Izdavači i vlasnici platformi godinama su pokušavali obezvrijediti fizičke diskove. Prvo su izbjegavali izdavanje igara na fizičkim medijima kad god je to bilo moguće ili su na disk stavljali nepotpunu verziju, zbog čega ste se morali spojiti na internet kako biste preuzeli ostatak. U tom trenutku, gotovo je svejedno hoćete li cijelu igru kupiti i preuzeti online.

Ironično, gotovo kao ruganje, uz vijest o ukidanju fizičkih igara za sadašnje i buduće PlayStation platforme, Sony je najavio da ove godine gasi PlayStation Store na konzolama PS3 i PS Vita. Iako će preuzimanje postojećih kupljenih igara i dalje biti moguće (samo će nove kupnje biti zaustavljene), Sony je ponudio jamstvo samo "u doglednoj budućnosti". To može značiti sutra, idući mjesec, iduću godinu ili za pet godina. Nitko ne zna i u tome je problem. Zbog toga se digitalnim trgovinama i kupnjama obavljenim u njima ne može vjerovati, jer nikada uistinu ne posjedujete ništa, a vlasnici platformi uvijek mogu odlučiti (i to legalno) povući sadržaj iz vaše biblioteke, ugasiti trgovinu ili jednostavno prestati postojati.

Nažalost, prosječni kupac je već presudio svojim novčanikom. Sony ne laže o tome; većina ljudi danas preferira kupovati medije online. Igrači na računalima to rade već desetljećima, jer su tvrtke davno shvatile da se na toj platformi ne mogu nuditi fizički mediji bez da se odmah ne kopiraju i piratiziraju. Naravno, kao što svi znamo, to je odmah ubilo piratstvo na PC-u i nijedna igra od tada nije ilegalno distribuirana. No, vraćajući se na konzole, stvari su malo drugačije. Igre distribuiraju isključivo vlasnici platformi, što znači da postoji vrlo malo poticaja za velike popuste. A s nestankom fizičkih medija, nestaje i briga da će ljudi jednostavno nabaviti rabljenu kopiju s eBaya ili od prijatelja.

Ukratko, fizički mediji umiru, barem kada je riječ o igrama. Sony je možda prvi koji je oglasio posmrtno zvono, ali možete biti sigurni da ni sljedeće konzole Microsofta i Nintenda neće nuditi opciju za fizičke medije. Spremite se plaćati za sve, a ne posjedovati ništa.

*uz korištenje AI-ja