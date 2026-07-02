Procvat umjetne inteligencije stvara rekordan broj bogataša

Broj milijardera u svijetu porastao je na rekordne razine, potaknut eksplozijom vrijednosti dionica povezanih s umjetnom inteligencijom (AI). Najnoviji podaci pokazuju ne samo porast ukupnog broja superbogatih, već i dosad nezabilježenu koncentraciju bogatstva u rukama onih koji su na čelu tehnološke revolucije. Dok globalno bogatstvo raste, jaz između najbogatijih i ostatka populacije sve je izraženiji.

Rekordan porast bogatstva

Bogatstvo milijardera poraslo je u prosjeku za 25 posto u godini koja je završila u travnju, prema istraživanju švicarske banke UBS. Za usporedbu, prosječno osobno bogatstvo u svijetu poraslo je za 10,8 posto. Broj milijardera skočio je za 13 posto na rekordne 3302 osobe. Drugi izvori, poput godišnje liste časopisa Forbes, navode još veće brojke, s ukupno 3428 milijardera u 2026. godini, što je 400 više nego godinu ranije. Njihovo ukupno bogatstvo procjenjuje se na nevjerojatnih 20,1 bilijun dolara. Podaci UBS-a pokazuju kako u svijetu postoji 18 osoba koje su prikupile bogatstvo između 50 i 100 milijardi dolara, dok još 19 osoba posjeduje više od 100 milijardi dolara. Uz milijardere, i klasa milijunaša se brzo širi. UBS je utvrdio da je globalna populacija milijunaša prošle godine dosegla više od 57,5 milijuna. Tome su pridonijela rastuća tržišta dionica i, budući da se vrijednost mjeri u američkim dolarima, relativno slab dolar prošle godine.

Umjetna inteligencija kao tvornica milijardera

U središtu ovog trenda je umjetna inteligencija. James Mazeau, ekonomist u švicarskoj banci, rekao je da su milijarderi profitirali od procvata umjetne inteligencije na burzi.

​- Većina bogatstva [milijardera] vezana je uz tvrtke koje kotiraju na burzi. Dakle, dio porasta je posljedica rasta tržišta dionica -

​- Priča o procvatu umjetne inteligencije potiče tržišta dionica. U zemljama gdje postoji veliko sudjelovanje i tržište dionica, to dovodi do povećanja bogatstva -

Samo u posljednjih godinu dana, umjetna inteligencija stvorila je 45 novih milijardera. Sada postoji najmanje 86 milijardera čije je bogatstvo izravno povezano s AI tvrtkama, infrastrukturom i uslugama, a njihova ukupna imovina premašuje 2,9 bilijuna dolara. Ovaj val bogatstva nije ograničen samo na osnivače velikih softverskih tvrtki. Procvat je zahvatio cijeli ekosustav, od proizvođača čipova poput Nvidije do tvrtki specijaliziranih za označavanje podataka potrebnih za treniranje AI modela. Dionice proizvođača poluvodiča i memorijskih čipova zabilježile su ogroman rast, a primjerice, bogatstvo Jensena Huanga, suosnivača Nvidije, popelo se na više od 160 milijardi dolara.

Globalna raspodjela i produbljivanje jaza

Sjedinjene Američke Države prednjače s rekordnih 989 milijardera, uključujući 15 od 20 najbogatijih na svijetu. Slijede Kina sa 610 i Indija s 229 milijardera, prema podacima Forbesa. Na vrhu liste najbogatijih i dalje dominiraju tehnološki lideri. Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, Elon Musk, najbogatija je osoba na svijetu s neto vrijednošću od bilijun dolara. Slijede ga suosnivači Googlea, Larry Page i Sergey Brin, s neto vrijednošću od 289 milijardi, odnosno 266,6 milijardi dolara.

Ovi podaci dolaze u vrijeme dok jaz između najbogatijih i najsiromašnijih na svijetu nastavlja rasti. Prošlogodišnje izvješće World Inequality Reporta utvrdilo je da manje od 60.000 ljudi - što je 0,001 posto svjetske populacije - kontrolira tri puta više bogatstva od donje polovice čovječanstva. Ekonomisti upozoravaju da bi umjetna inteligencija mogla dodatno ubrzati trend koncentracije bogatstva u rukama malog broja ljudi. Zbog toga se u svijetu sve glasnije čuju pozivi političkim vođama da povećaju poreze superbogatima, usred zabrinutosti da najbogatiji u društvu također kupuju političku moć.

Britanski slučaj: Pad broja milijardera

Dok globalni broj milijardera raste, Ujedinjeno Kraljevstvo bilježi suprotan trend. U 2025. godini u UK-u je bilo 156 milijardera, što je najveći pad u 37-godišnjoj povijesti liste bogatih Sunday Timesa, u odnosu na 165 godinu dana ranije. Izvješća o bijegu superbogatih iz Britanije također su se umnožila u posljednjih godinu dana, a mnogi savjetnici za bogatstvo pripisuju taj trend ukidanju poreznog režima za strance s prebivalištem (non-dom).

Međutim, Paul Donovan, glavni ekonomist UBS-a, smatra da mnoga izvješća diljem Europe preuveličavaju kretanje bogatih ljudi.

​- Radi se o relativno malom ukupnom broju, a neki od njih su se kasnije i vratili. Ali ono što ne vidite jest da zatvaraju svoje tvrtke i premještaju svoje poslovanje. Ekonomska aktivnost koju stvaraju vlasnici bogatstva obično ih ne prati u porezni egzodus -

​- Ideja da bogati imaju spakirane kovčege pored vrata, spremni otići na prvi znak povećanja poreza, jednostavno se ne događa -







*uz korištenje AI-ja